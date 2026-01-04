Κραν Μοντανά: Η έξοδος κινδύνου ήταν «πάντα κλειδωμένη» – Μαρτυρίες για την ασύλληπτη τραγωδία

Ποινική έρευνα έχει ξεκινήσει σε βάρος των Γάλλων ιδιοκτητών του μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, 49 και 40 ετών αντίστοιχα «κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη και εμπρησμό », μετά τη φονική πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και τραυμάτισε ακόμη 119.

«Υπήρχε μια είσοδος που λειτουργούσε και ως έξοδος. Και υπήρχε και έξοδος κινδύνου. Όμως κάθε φορά που ήμουν εκεί, ήταν πάντα κλειδωμένη»

Η πυρκαγιά στο Le Constellation ξέσπασε στο υπόγειο μπαρ, όταν βεγγαλικά που ήταν τοποθετημένα σε μπουκάλια σαμπάνιας άναψαν την οροφή, η οποία ήταν καλυμμένη με μονωτικό αφρό.

Σοκαριστικό βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας έδειχνε θαμώνες, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν έφηβοι, να συνεχίζουν να διασκεδάζουν καθώς οι φλόγες εξαπλώνονταν στην οροφή, χάνοντας πολύτιμα δευτερόλεπτα κατά τα οποία θα μπορούσαν να είχαν διαφύγει.

Ο χώρος χαρακτηρίστηκε «παγίδα θανάτου», όταν αποκαλύφθηκε ότι οι θαμώνες προσπαθούσαν να σωθούν και να ξεφύγουν από τις φλόγες και τον καπνό στο υπόγειο μπαρ μέσω μιας στενής σκάλας.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Daily Mail, αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε και άλλη πιθανή έξοδος κινδύνου, η οποία όμως φέρεται να ήταν πάντα κλειδωμένη.

Ένας 31χρονος μπάρμαν που εργάζεται σε άλλο κατάστημα της περιοχής και ήταν θαμώνας του Le Constellation, μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα Bild, αποκάλυψε πως «υπήρχε μια είσοδος που λειτουργούσε και ως έξοδος. Και υπήρχε και έξοδος κινδύνου. Όμως κάθε φορά που ήμουν εκεί, ήταν πάντα κλειδωμένη. Όλοι στην πόλη ήξεραν ότι αργά ή γρήγορα κάτι κακό θα συνέβαινε».

«Η έξοδος κινδύνου βρισκόταν σε ξεχωριστό δωμάτιο καπνιστών. Σχεδόν κανείς δεν τη χρησιμοποιούσε, οι περισσότεροι ανέβαιναν προς το αίθριο. Το δωμάτιο καπνιστών χρησιμοποιούνταν σαν αποθήκη. Υπήρχε ένας καναπές μπροστά από την πόρτα και απ’ έξω ήταν πεταμένα διάφορα αντικείμενα», είπε επίσης ο 31χρονος.

Ένας ακόμη μάρτυρας, ο οποίος κατευθυνόταν προς το μπαρ όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και του οποίου φίλος βρίσκεται μεταξύ των αγνοουμένων, δήλωσε: «Υπάρχει άλλη έξοδος, αλλά νομίζω ότι την κλείδωναν επειδή κάποιοι άνθρωποι φεύγανε χωρίς να πληρώσουν».

Η Mail on Sunday έχει επίσης εντοπίσει μια τρίτη έξοδο στο ισόγειο του μπαρ, η οποία οδηγούσε σε κατάστημα ενοικίασης εξοπλισμού για σκι. Όποιος χρησιμοποιούσε αυτή την έξοδο θα έπρεπε στη συνέχεια να περάσει από μια ακόμη γυάλινη πόρτα για να βγει στον δρόμο. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές εάν κάποια από αυτές τις πόρτες ήταν ανοιχτή ή κλειδωμένη όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά στις 1:30 τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς.

Ταυτοποιήθηκαν άλλοι 16 σοροί από τη φωτιά

Άλλες 16 σοροί θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία ανακοινώθηκε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκαν, με την αγωνία να παρατείνεται για τις υπόλοιπες οικογένειες. Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσα στους αγνοουμένους είναι και η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, οι συγγενείς της οποίας ελπίζουν σε ένα θαύμα.

Ανάμεσα σε αυτούς που έχουν πλέον ταυτοποιηθεί περιλαμβάνονται 10 Ελβετοί (τέσσερις γυναίκες και έξι άνδρες) ηλικίας 14 ως 31 ετών, δύο 16χρονοι Ιταλοί και ακόμα ένας με διπλή υπηκοότητα Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ένας 18χρονος Ρουμάνος, ένας 39χρονος Γάλλος και ένας 18χρονος Τούρκος.

Ωστόσο, η αστυνομία του καντονιού Βαλέ που προχώρησε στις ανακοινώσεις δεν έκανε γνωστά ονόματα των θυμάτων. Συνολικά οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει 24 από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά. Οι οκτώ που είχαν ταυτοποιηθεί προηγουμένως ήταν Ελβετοί.