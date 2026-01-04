newspaper
Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν άλλοι 16 σοροί από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν άλλοι 16 σοροί από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά

Από 14 έως 39 ετών οι ηλικίες των θυμάτων που ανακοινώθηκε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκαν, ωστόσο η αστυνομία του καντονιού Βαλέ στην Ελβετία δεν έκανε γνωστά τα ονόματα

Άλλες 16 σοροί θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία ανακοινώθηκε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκαν, με την αγωνία να παρατείνεται για τις υπόλοιπες οικογένειες. Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσα στους αγνοουμένους είναι και η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, οι συγγενείς της οποίας ελπίζουν σε ένα θαύμα.

Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 24 από τα 40 θύματα της φωτιάς στο μπαρ του Κραν Μοντανά

Ανάμεσα σε αυτούς που έχουν πλέον ταυτοποιηθεί περιλαμβάνονται 10 Ελβετοί (τέσσερις γυναίκες και έξι άνδρες) ηλικίας 14 ως 31 ετών, δύο 16χρονοι Ιταλοί και ακόμα ένας με διπλή υπηκοότητα Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ένας 18χρονος Ρουμάνος, ένας 39χρονος Γάλλος και ένας 18χρονος Τούρκος.

Ωστόσο, η αστυνομία του καντονιού Βαλέ που προχώρησε στις ανακοινώσεις δεν έκανε γνωστά ονόματα των θυμάτων. Συνολικά οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει 24 από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά. Οι οκτώ που είχαν ταυτοποιηθεί προηγουμένως ήταν Ελβετοί.

Η φωτιά στο δημοφιλές μπαρ του θερέτρου στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τόσους νέους ανθρώπους την ώρα που γιόρταζαν την έλευση του καινούργιου χρόνου, είναι από τις χειρότερες καταστροφές στην πρόσφατη ιστορία της χώρας.

Από την πυρκαγιά που εξαπλώθηκε ταχύτατα μέσα στο μπαρ έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν, ορισμένοι εξ αυτών πολύ σοβαρά.

Ελβετία: Αγωνία και απόγνωση για τους αγνοουμένους

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Βαλέ, Φρεντερίκ Ζισλέρ, από τους 119 τραυματίες έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί επίσημα οι 113. Ανάμεσά τους βρίσκονται 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι, 11 Ιταλοί και τέσσερις Σέρβοι, καθώς και πολίτες από τη Βοσνία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία και την Πορτογαλία. Οι εθνικότητες 14 τραυματιών παραμένουν άγνωστες.

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι η πλήρης αναγνώριση των νεκρών και των τραυματιών ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες, καθώς πολλοί φέρουν σοβαρά εγκαύματα. Νοσοκομεία στη Βέρνη και αλλού έχουν ζητήσει από συγγενείς αγνοουμένων να παρέχουν πληροφορίες για πιθανά τατουάζ ή κοσμήματα, ώστε να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι πολλά από τα θύματα είναι εξαιρετικά νεαρής ηλικίας. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν φωτογραφίες αγνοουμένων, με φίλους και συγγενείς να αναζητούν απεγνωσμένα πληροφορίες. Η Λετίσια Μπροντάρντ-Σίτρε απηύθυνε δημόσια έκκληση για τον 16χρονο γιο της, Άρθουρ, ο οποίος αγνοείται, αφού οι έρευνες της οικογένειας σε νοσοκομεία της Λωζάνης και της Βέρνης δεν απέδωσαν καρπούς.

Ανάλογη αγωνία βιώνει και η οικογένεια της 22χρονης Γαλλίδας Εμιλί Πραλόνγκ, η οποία, σύμφωνα με συγγενείς της, βρισκόταν στο μπαρ μαζί με φίλους της τη μοιραία νύχτα. «Είναι σαν να έχουμε χάσει όλοι κάποιον δικό μας», δήλωσε κάτοικος της περιοχής, περιγράφοντας το κλίμα πένθους που επικρατεί στο ελβετικό καντόνι.

World
Βενεζουέλα: Οι μάσκες έπεσαν – Πίσω από το ναρκεμπόριο ο στόχος των ΗΠΑ ήταν το πετρέλαιο

Βενεζουέλα: Οι μάσκες έπεσαν – Πίσω από το ναρκεμπόριο ο στόχος των ΗΠΑ ήταν το πετρέλαιο

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιλέγει μια ιδιαίτερα επιθετική εκδοχή του «Δόγματος Μονρόε» και μάλιστα χωρίς να το περιορίζει στη Λατινική Αμερική

«Ας μην έχουμε καμία αμφιβολία: Πρόκειται για ξεκάθαρο ιμπεριαλισμό» ανέφερε ο γερουριαστικής Μπέρνι Σάντερς για την επίθεση Τραμπ στη Βενεζουέλα

Ο άνδρας ο οποίος σκοτώθηκε από τους αστυνομικούς, σύμφωνα με ΜΜΕ της Τυνησίας, ανήκε στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος και θεωρείτο «από τους παλιότερους και πιο επικίνδυνους εξτρεμιστές

Στη Νέα Υόρκη κρατούνται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες - Οι ΗΠΑ επέστρεψαν στο διαβόητο «δόγμα Μονρόε»

Οκτώ χρόνια μετά την εκλογή του, ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σεναρίου που από περιθωριακό έγινε σχεδόν κανονικότητα στη γαλλική πολιτική συζήτηση

Ο εκλογικός χάρτης με τις σημαντικότερες αναμετρήσεις του 2026 - Θα είναι εκλογικό έτος για την Ελλάδα;

Οι εκλογές αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της δημοκρατικής λειτουργίας, καθώς προσφέρουν στους πολίτες το δικαίωμα να καθορίζουν την πορεία της χώρας τους και να λογοδοτούν οι κυβερνήσεις. Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οικονομικές προκλήσεις και την κλιματική κρίση, οι κάλπες του 2026 αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Με θρυαλλίδα το υψηλό κόστος ζωής, οι νέες διαδηλώσεις στο Ιράν έχουν προσλάβει σαφές αντικαθεστωτικό χαρακτήρα απέναντι τους μουλάδες, σε ένα κίνημα που διαφέρει από εκείνα των τελευταίων ετών

Οι Νικολάς Μαδούρο και Σίλια Φλόρες, μετά την απαγωγή τους από τη Βενεζουέλα έχουν περάσει από μια πολύπλοκη διαδικασία που περιελάμβανε το Γκουαντανάμο και μεταφορά με πλοίο, αεροπλάνο και ελικόπτερα

Οι νόμοι για την μεταφορά κρατουμένων από το εξωτερικό είναι πολύ συγκεκριμένοι και στην περίπτωση του Νικολάς Μαδούρο και της Σίλια Φλόρες έπρεπε να δικαστούν σε συγκεκριμένη περιφέρεια της Νέας Υόρκης

Η κυβέρνηση Τραμπ κινηματογράφησε την πτήση των Μαδούρο - Φλόρες με ελικόπτερο από το αεροδρόμιο Stewart, σε μια «κίνηση υψηλού συμβολισμού». Βέβαια το νόμισμα έχει δύο όψεις

Η διάσημη πρωταγωνίστρια της εμβληματικής σειράς Lost και των ταινιών της Marvel, Εβάντζελιν Λίλι, προχώρησε σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση για την υγεία της.

LIVE: Άρης Betsson – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης Betsson – Ολυμπιακός, για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη, οι εργασίες της οποίας φιλοξενούνται στο πολιτιστικό κέντρο των Νέων Μαλγάρων, συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα

Οι δράστες φέρεται να ξυλοκόπησαν βάναυσα τον άτυχο 30χρονο στην Πάτρα, χτυπώντας τον στο κεφάλι και σε όλο του το σώμα ακόμα και με καρέκλες

Ένα σφύριγμα στο τελευταίο ματς της Χάποελ Τελ Αβίβ, έβγαλε τον Δημήτρη Ιτούδη από τα ρούχα του, με τον Έλληνα τεχνικό να ορμάει στους διαιτητές και τον πάγκο της ομάδας του να προσπαθεί να τον συγκρατήσει με νύχια και με δόντια.

Τα πάντα έκανε ο Μπάμπης Κωστούλας στο 2-0 της Μπράιτον επί της Μπέρνλι, «γεμίζοντας» τη στατιστική του στο πρώτο ματς που φόρεσε φανέλα βασικού στην Premier League.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στις ραδιοσυχνότητες στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, που έχει ως αποτέλεσμα ελεγκτές και πιλότοι να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με ηλεκτρονικά μέσα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ακολουθώντας τον πρωθυπουργό δεν είπε λέξη για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, επιτιθέμενος στην αντιπολίτευση - Σφοδρή αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ

Ο Βαγγέλης

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιλέγει μια ιδιαίτερα επιθετική εκδοχή του «Δόγματος Μονρόε» και μάλιστα χωρίς να το περιορίζει στη Λατινική Αμερική

Οι στοχεύσεις πίσω από το blame game περί «συναίνεσης», με αφορμή τα θέματα των Ανεξάρτητων Αρχών και της συνταγματικής αναθεώρησης, που επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη.

Τρία ματς περιλαμβάνει το «μενού» της Κυριακής που ολοκληρώνει την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με το σημαντικότερο να διεξάγεται στο Αλεξάνδρειο όπου ο Άρης Betsson υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Στο ΟΑΚΑ κόντρα στην Καρδίτσα ο Παναθηναϊκός.

Ο Αλέξης Τσίπρας θέτει προ των ευθυνών του τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την «απαράδεκτη φράση» που χρησιμοποίησε για τον μη σχολιασμό της «νομιμότητας των ενεργειών» των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. «Ας αναρωτηθούμε μόνο τι θα σήμαινε για τη πατρίδα μας, αν μια μέρα άλλες χώρες επαναλάβουν, εις βάρος της Ελλάδας ή της Κύπρου», υπογραμμίζει ο πρώην πρωθυπουργός

Πυρά από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό - «Η αντιπολίτευση έχει προτείνει μία σειρά από πράγματα και μέσα στη Βουλή», τόνισε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, «το κλειδί το κρατάει ο Μητσοτάκης», είπε ο Χρήστος Γιαννούλης

Τι ισχύει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Eντείνονται οι έλεγχοι για τη νόμιμη λειτουργία των Airbnb που αφορούν σε Αριθμό Μητρώου και προδιαγραφές του ίδιου του ακινήτου που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά

