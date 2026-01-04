Άλλες 16 σοροί θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία ανακοινώθηκε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκαν, με την αγωνία να παρατείνεται για τις υπόλοιπες οικογένειες. Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσα στους αγνοουμένους είναι και η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, οι συγγενείς της οποίας ελπίζουν σε ένα θαύμα.

Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 24 από τα 40 θύματα της φωτιάς στο μπαρ του Κραν Μοντανά

Ανάμεσα σε αυτούς που έχουν πλέον ταυτοποιηθεί περιλαμβάνονται 10 Ελβετοί (τέσσερις γυναίκες και έξι άνδρες) ηλικίας 14 ως 31 ετών, δύο 16χρονοι Ιταλοί και ακόμα ένας με διπλή υπηκοότητα Ιταλίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ένας 18χρονος Ρουμάνος, ένας 39χρονος Γάλλος και ένας 18χρονος Τούρκος.

Ωστόσο, η αστυνομία του καντονιού Βαλέ που προχώρησε στις ανακοινώσεις δεν έκανε γνωστά ονόματα των θυμάτων. Συνολικά οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει 24 από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά. Οι οκτώ που είχαν ταυτοποιηθεί προηγουμένως ήταν Ελβετοί.

Η φωτιά στο δημοφιλές μπαρ του θερέτρου στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τόσους νέους ανθρώπους την ώρα που γιόρταζαν την έλευση του καινούργιου χρόνου, είναι από τις χειρότερες καταστροφές στην πρόσφατη ιστορία της χώρας.

Από την πυρκαγιά που εξαπλώθηκε ταχύτατα μέσα στο μπαρ έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν, ορισμένοι εξ αυτών πολύ σοβαρά.

⚫ 🇨🇭 HOMMAGE : Arthur Brodard, 15 ans, qui était porté disparu après l’incendie de Crans-Montana, est malheureusement décédé. Sa mère, Laetitia Brodard, avait lancé un appel poignant pour tenter de retrouver son fils, entre espoir, angoisse et solidarité avec les autres parents… pic.twitter.com/xEXL7GQDBI — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) January 4, 2026

Ελβετία: Αγωνία και απόγνωση για τους αγνοουμένους

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Βαλέ, Φρεντερίκ Ζισλέρ, από τους 119 τραυματίες έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί επίσημα οι 113. Ανάμεσά τους βρίσκονται 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι, 11 Ιταλοί και τέσσερις Σέρβοι, καθώς και πολίτες από τη Βοσνία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία και την Πορτογαλία. Οι εθνικότητες 14 τραυματιών παραμένουν άγνωστες.

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι η πλήρης αναγνώριση των νεκρών και των τραυματιών ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες, καθώς πολλοί φέρουν σοβαρά εγκαύματα. Νοσοκομεία στη Βέρνη και αλλού έχουν ζητήσει από συγγενείς αγνοουμένων να παρέχουν πληροφορίες για πιθανά τατουάζ ή κοσμήματα, ώστε να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι πολλά από τα θύματα είναι εξαιρετικά νεαρής ηλικίας. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν φωτογραφίες αγνοουμένων, με φίλους και συγγενείς να αναζητούν απεγνωσμένα πληροφορίες. Η Λετίσια Μπροντάρντ-Σίτρε απηύθυνε δημόσια έκκληση για τον 16χρονο γιο της, Άρθουρ, ο οποίος αγνοείται, αφού οι έρευνες της οικογένειας σε νοσοκομεία της Λωζάνης και της Βέρνης δεν απέδωσαν καρπούς.

Ανάλογη αγωνία βιώνει και η οικογένεια της 22χρονης Γαλλίδας Εμιλί Πραλόνγκ, η οποία, σύμφωνα με συγγενείς της, βρισκόταν στο μπαρ μαζί με φίλους της τη μοιραία νύχτα. «Είναι σαν να έχουμε χάσει όλοι κάποιον δικό μας», δήλωσε κάτοικος της περιοχής, περιγράφοντας το κλίμα πένθους που επικρατεί στο ελβετικό καντόνι.