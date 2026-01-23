newspaper
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Κραν Μοντανά – Τι κατέθεσε
Κόσμος 23 Ιανουαρίου 2026, 20:27

Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Κραν Μοντανά – Τι κατέθεσε

Ο Ζαν Μορετί ιδιοκτήτης του μπαρ όπου εκδηλώθηκε φωτιά στο Κραν Μοντανά κατέβαλε εγγύηση περίπου 215.000 ευρώ και αφέθηκε ελεύθερος.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Workation: Ωφελεί πραγματικά τον εργαζόμενο;

Workation: Ωφελεί πραγματικά τον εργαζόμενο;

Spotlight

Ένα δικαστήριο του καντονιού του Βαλέ στη νοτιοδυτική Ελβετία διέταξε σήμερα την αποφυλάκιση του Ζακ Μορετί, συνιδιοκτήτη μαζί με τη σύζυγό τού του μπαρ στο Κραν Μοντανά, θέατρο μιας πολύνεκρης πυρκαγιάς τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς.

Ο Μορέτι παραμένει ωστόσο υπό δικαστική επιτήρηση, με περιοριστικούς όρους, όπως υποχρέωση τακτικής παρουσίας στις Αρχές και παράδοση των ταξιδιωτικών του εγγράφων.

Ο ίδιος και η σύζυγός του, Jessica Maric, ερευνώνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματικές βλάβες και εμπρησμό σε σχέση με τη φονική πυρκαγιά στο κλαμπ. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ελβετία, τόσο για το μέγεθος της τραγωδίας όσο και για το ύψος της εγγύησης, το οποίο αρχικά αναμενόταν να φτάσει το ένα εκατομμύριο φράγκα.

Τι κατέθεσε ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Κραν Μοντανά

Η εισαγγελία του Σιόν αιτιολόγησε την απόφασή της, επισημαίνοντας ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει σήμερα εισόδημα, ενώ τα ακίνητα του ζευγαριού είναι υποθηκευμένα και τα οχήματά τους μισθωμένα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, δύο ακίνητα των υπό έρευνα συζύγων φέρουν υποθήκες ύψους 1,1 εκατ. και 250.000 φράγκων αντίστοιχα.

Κατά την ακρόασή του, ο Μορέτι αρνήθηκε κάθε πρόθεση διαφυγής: «Δεν σκέφτηκα ποτέ να φύγω. Η ζωή μου είναι εδώ. Θέλω να βγει η αλήθεια για όσα συνέβησαν», φέρεται να δήλωσε στους δικαστές, προσθέτοντας ότι ακόμη και όταν τον επισκέφθηκε ο πατέρας του, δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό του να εγκαταλείψει τη χώρα.

Η έρευνα για τη φονική νύχτα στο Crans-Montana βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις ελβετικές Αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες λειτουργίας του κλαμπ και τα μέτρα ασφαλείας που ίσχυαν τη στιγμή της τραγωδίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Workation: Ωφελεί πραγματικά τον εργαζόμενο;

Workation: Ωφελεί πραγματικά τον εργαζόμενο;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Δίδυμα κοριτσάκια αγνοούνται στη Μεσόγειο – Ήταν σε πλοιάριο που έπεσε σε θύελλα από την Τυνησία προς τη Λαμπεντούζα
Κόσμος 23.01.26

Δίδυμα κοριτσάκια αγνοούνται στη Μεσόγειο – Ήταν σε πλοιάριο που έπεσε σε θύελλα από την Τυνησία προς τη Λαμπεντούζα

Περίπου 60 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και η μητέρα των διδύμων, διασώθηκαν την Πέμπτη, όμως ένας άνδρας πέθανε αφού αποβιβάστηκε στη Λαμπεντούζα

Σύνταξη
Γαλλία: Το Πολεμικό Ναυτικό οδηγεί το ύποπτο ρωσικό δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι Μασσαλία-Φος
Υπόκειται σε κυρώσεις 23.01.26

Γαλλία: Το Πολεμικό Ναυτικό οδηγεί το ύποπτο ρωσικό δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι Μασσαλία-Φος

Το GRINCH είχε αποπλεύσει από το ρωσικό λιμάνι Μούρμανσκ, που βρίσκεται στον αρκτικό κύκλο στις αρχές Ιανουαρίου. Την υπόθεση ερευνά εισαγγελέας αρμόδιος για υποθέσεις ναυτικού δικαίου.

Σύνταξη
Το Ισραήλ θέλει να εξασφαλίσει ότι περισσότεροι Παλαιστίνιοι θα φύγουν από τη Γάζα παρά θα επιστρέψουν
Αποκλειστικό Reuters 23.01.26

Το Ισραήλ θέλει να εξασφαλίσει ότι περισσότεροι Παλαιστίνιοι θα φύγουν από τη Γάζα παρά θα επιστρέψουν

Τι Ισραήλ έχει μιλήσει στο παρελθόν για την ενθάρρυνση των Παλαιστινίων να μεταναστεύσουν από τη Γάζα, αν και αρνοείται ότι σκοπεύει να μεταφέρει τον πληθυσμό με τη βία

Σύνταξη
Ουκρανία: ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων – Στόχος η εξεύρεση «πολιτικών λύσεων»
Το σχέδιο ανοικοδόμησης 23.01.26

Ουκρανία: ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων – Στόχος η εξεύρεση «πολιτικών λύσεων»

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία θα διαρκέσουν δύο ημέρες. Και οι τρεις πλευρές αναγνωρίζουν ότι πρέπει να επιλυθεί το εδαφικό, στο οποίο οι διαφορές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι καίριες.

Σύνταξη
Η Αμερική του Τραμπ: Νέα πολιτική της ICE επιτρέπει στους πράκτορες να μπαίνουν σε σπίτια χωρίς ένταλμα
Τέλος των δικαιωμάτων 23.01.26

Η Αμερική του Τραμπ: Νέα πολιτική της ICE επιτρέπει στους πράκτορες να μπαίνουν σε σπίτια χωρίς ένταλμα

Ένα υπόμνημα της κυβέρνησης Τραμπ αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η ICE μπορεί να ενεργεί εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκεζ φέρεται να συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ στην ανατροπή Μαδούρο – Οι επαφές και οι απειλές
«Μας απείλησαν», απαντούν 23.01.26

Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκεζ φέρεται να συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ στην ανατροπή Μαδούρο – Οι επαφές και οι απειλές

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ντέλσι Ροντρίγκες και πρόσωπα της κυβέρνησης Μαδούρο αποδέχθηκαν εκ των προτέρων την ανατροπή του. Φέρονται ότι διαβεβαίωναν τις ΗΠΑ ότι θα έβλεπαν θετικά την αποχώρησή του

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σοκ στην Βρετανία: Πρώην πολιτικός δηλώνει ένοχος για 48 κατηγορίες – Νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του
Για 13 χρόνια 23.01.26

Σοκ στην Βρετανία: Πρώην πολιτικός δηλώνει ένοχος για 48 κατηγορίες – Νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του

Ο 49χρονος Φίλιπ Γιανγκ, πρώην δημοτικός σύμβουλος στην Βρετανία, ομολόγησε την ενοχή του για 48 σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων βιασμούς, χορήγηση ναρκωτικών και σεξουαλική κακοποίηση

Σύνταξη
Γροιλανδία: ΝΑΤΟ-Δανία συμφωνούν να ενισχύσουν την ασφάλεια στο νησί – Στο Νούουκ η πρωθυπουργός Φρέντερικσεν
Δεν πείστηκαν 23.01.26

Γροιλανδία: ΝΑΤΟ-Δανία συμφωνούν να ενισχύσουν την ασφάλεια στο νησί – Στο Νούουκ η πρωθυπουργός Φρέντερικσεν

Στη Γροιλανδία η πρωθυπουργός της Δανίας. Στη συνάντηση με τον Ρούτε συμφώνησε ότι το ΝΑΤΟ «πρέπει να δεσμευθεί περισσότερο στην ασφάλεια της Αρκτικής». Σε επιφυλακή ο δανικός στρατός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μετά τις εκλογές στην Ουγκάντα: 30 νεκροί, 2.000 συλληφθέντες και ανησυχία του ΟΗΕ
Κόσμος 23.01.26

Μετά τις εκλογές στην Ουγκάντα: 30 νεκροί, 2.000 συλληφθέντες και ανησυχία του ΟΗΕ

Η αντιπολίτευση της Ουγκάντα και οι ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν ότι οι συλληφθέντες κρατούνται σε ανεπίσημα κέντρα κράτησης και υποβάλλονται σε βασανιστήρια. 

Σύνταξη
Ιταλία και Γερμανία υπέγραψαν πρωτόκολλο για κοινό σχέδιο δράσης των δυο χωρών σε ασφάλεια και άμυνα
Ρώμη 23.01.26

Ιταλία και Γερμανία υπέγραψαν πρωτόκολλο για κοινό σχέδιο δράσης των δυο χωρών σε ασφάλεια και άμυνα

Ιταλία και Γερμανία επαναλαμβάνουν την βούλησή τους «να ενισχύσουν τις υπάρχουσες δομές ασφαλείας, όπως το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και τον ΟΑΣΕ»

Σύνταξη
Γαλλία: Οι αρχές ερευνούν τη σύνδεση μεταξύ των θανάτων δύο βρεφών και του βρεφικού γάλακτος που είχε ανακληθεί
Κόσμος 23.01.26

Τη σύνδεση μεταξύ των θανάτων δύο βρεφών και του βρεφικού γάλακτος που είχε ανακληθεί, ερευνούν στη Γαλλία

Τη σύνδεση των θανάτων των δύο βρεφών με και την κατανάλωση προϊόντων βρεφικού γάλακτος που είχαν ανακληθεί, ερευνούν οι αρχές σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Υγείας

Σύνταξη
Ουκρανία: Το εδαφικό στις τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Επιμένει για το Ντονμπάς το Κρεμλίνο
Δεν υποχωρεί 23.01.26

Ουκρανία: Το εδαφικό στις τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Επιμένει για το Ντονμπάς το Κρεμλίνο

«Χωρίς την διευθέτηση του εδαφικού ζητήματος, δεν έχει νόημα να ελπίζουμε για την επίτευξη μακροπρόθεσμης συμφωνίας», λέει ο Ντμίτρι Πεσκόφ, τονίζοντας πως είναι προϋπόθεση η αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων του Κιέβου από την ανατολική Ουκρανία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δίδυμα κοριτσάκια αγνοούνται στη Μεσόγειο – Ήταν σε πλοιάριο που έπεσε σε θύελλα από την Τυνησία προς τη Λαμπεντούζα
Κόσμος 23.01.26

Δίδυμα κοριτσάκια αγνοούνται στη Μεσόγειο – Ήταν σε πλοιάριο που έπεσε σε θύελλα από την Τυνησία προς τη Λαμπεντούζα

Περίπου 60 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και η μητέρα των διδύμων, διασώθηκαν την Πέμπτη, όμως ένας άνδρας πέθανε αφού αποβιβάστηκε στη Λαμπεντούζα

Σύνταξη
Γαλλία: Το Πολεμικό Ναυτικό οδηγεί το ύποπτο ρωσικό δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι Μασσαλία-Φος
Υπόκειται σε κυρώσεις 23.01.26

Γαλλία: Το Πολεμικό Ναυτικό οδηγεί το ύποπτο ρωσικό δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι Μασσαλία-Φος

Το GRINCH είχε αποπλεύσει από το ρωσικό λιμάνι Μούρμανσκ, που βρίσκεται στον αρκτικό κύκλο στις αρχές Ιανουαρίου. Την υπόθεση ερευνά εισαγγελέας αρμόδιος για υποθέσεις ναυτικού δικαίου.

Σύνταξη
Λαμία: Στα αζήτητα ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός πριν μια εβδομάδα στα ιαματικά των Θερμοπυλών
Ελλάδα 23.01.26

Θρίλερ στη Λαμία: Στα αζήτητα ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός πριν μια εβδομάδα στα ιαματικά των Θερμοπυλών

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη Λαμία το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (16/1) και από τότε κανείς δεν τον έχει αναζητήσει - Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την ταυτοποίησή του

Σύνταξη
Το Ισραήλ θέλει να εξασφαλίσει ότι περισσότεροι Παλαιστίνιοι θα φύγουν από τη Γάζα παρά θα επιστρέψουν
Αποκλειστικό Reuters 23.01.26

Το Ισραήλ θέλει να εξασφαλίσει ότι περισσότεροι Παλαιστίνιοι θα φύγουν από τη Γάζα παρά θα επιστρέψουν

Τι Ισραήλ έχει μιλήσει στο παρελθόν για την ενθάρρυνση των Παλαιστινίων να μεταναστεύσουν από τη Γάζα, αν και αρνοείται ότι σκοπεύει να μεταφέρει τον πληθυσμό με τη βία

Σύνταξη
Ουκρανία: ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων – Στόχος η εξεύρεση «πολιτικών λύσεων»
Το σχέδιο ανοικοδόμησης 23.01.26

Ουκρανία: ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων – Στόχος η εξεύρεση «πολιτικών λύσεων»

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία θα διαρκέσουν δύο ημέρες. Και οι τρεις πλευρές αναγνωρίζουν ότι πρέπει να επιλυθεί το εδαφικό, στο οποίο οι διαφορές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι καίριες.

Σύνταξη
Οι γυναίκες τρελαίνονται με το gay, τηλεοπτικό ρομάντζο «Heated Rivalry» – Τι σημαίνει αυτό για τους άνδρες;
Πολιτιστικό zeitgeist 23.01.26

Οι γυναίκες τρελαίνονται με το gay, τηλεοπτικό ρομάντζο «Heated Rivalry» - Τι σημαίνει αυτό για τους άνδρες;

Η εκρηκτική δημοτικότητα της gay σειράς «Heated Rivalry» για το χόκεϊ αποκαλύπτει την επιθυμία των γυναικών για σεξ και ρομαντισμό χωρίς βία ή ιεραρχία» γράφει η Julia Carrie Wong στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εθνική Ανδρών πόλο: Πότε είναι ο μικρός τελικός για το χάλκινο μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 23.01.26

Εθνική Ανδρών πόλο: Πότε είναι ο μικρός τελικός για το χάλκινο μετάλλιο

Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, όμως έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο. Η μέρα και η ώρα του αγώνα.

Σύνταξη
Τροχαία: Πότε θα σταλούν οι πρώτες κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες σε κεντρικές λεωφόρους της Αττικής
Ελλάδα 23.01.26

Τροχαία: Πότε θα σταλούν οι πρώτες κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες σε κεντρικές λεωφόρους της Αττικής

Μετά την πιλοτική λειτουργία των έξυπνων καμερών στους ελληνικούς δρόμους, η ώρα για την επίσημη έναρξη της καταγραφής παραβάσεων, αλλά και της αποστολής κλήσεων, έφτασε,

Σύνταξη
Η Αμερική του Τραμπ: Νέα πολιτική της ICE επιτρέπει στους πράκτορες να μπαίνουν σε σπίτια χωρίς ένταλμα
Τέλος των δικαιωμάτων 23.01.26

Η Αμερική του Τραμπ: Νέα πολιτική της ICE επιτρέπει στους πράκτορες να μπαίνουν σε σπίτια χωρίς ένταλμα

Ένα υπόμνημα της κυβέρνησης Τραμπ αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η ICE μπορεί να ενεργεί εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων

Σύνταξη
Ελλάδα – Ουγγαρία 12-15: «Καθίζηση» στο 2ο ημίχρονο και αποκλεισμός από τον τελικό για την Εθνική (vids)
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 23.01.26

Ελλάδα – Ουγγαρία 12-15: «Καθίζηση» στο 2ο ημίχρονο και αποκλεισμός από τον τελικό

Στο πρώτο ημίχρονο η Ελλάδα ήταν κάτι παραπάνω από ανταγωνιστική απέναντι στην Ουγγαρία (σκορ 8-8), ωστόσο στο δεύτερο έχασε την επαφή της με τα δίχτυα, ηττήθηκε με 12-15 και αποκλείστηκε από τον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.

Σύνταξη
Πάσχουν οι ορισμοί των διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Πάσχουν οι ορισμοί των διαιτητών της Super League

Μπορεί να μην έχει τεθεί ακόμη θέμα Λανουά στην ΚΕΔ, όμως οι ορισμοί αμφισβητούνται από πολλές πλευρές, με αποτέλεσμα ο αρχιδιαιτητής να κρέμεται από μια κλωστή

Βάιος Μπαλάφας
Γκάφα ολκής της ΔΥΠΑ αναστάτωσε χιλιάδες ανέργους: Απειλές διαγραφής και Ημέρες Καριέρας
Μαζικά μέιλ 23.01.26

Γκάφα ολκής της ΔΥΠΑ αναστάτωσε χιλιάδες ανέργους: Απειλές διαγραφής και Ημέρες Καριέρας

Μόνο ως τραγέλαφος μπορεί να χαρακτηριστεί η μαζική αποστολή email σε ανέργους, με απειλή διαγραφής, εκτός αν... πάνε στις Ημέρας Καριέρας της ΔΥΠΑ. Γκάφα ολκής ή ωμός εκβιασμός;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΚΑΠ: «Σπέρνουν» επιδοτήσεις, «θερίζουν» ανισότητες – Πολλά για τους λίγους, λίγα για τους πολλούς
Στρέβλωση 23.01.26

«Σπέρνουν» επιδοτήσεις, «θερίζουν» ανισότητες - Πολλά για τους λίγους, λίγα για τους πολλούς

Το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για μετάβαση. Τι συμβαίνει όμως με την κατανομή των κονδυλίων; Μια αποκαλυπτική έκθεση για το σήμερα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό το παιχνίδι με τον ‘Αγιαξ αλλά η προσοχή μας στον Βόλο»
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό το παιχνίδι με τον ‘Αγιαξ αλλά η προσοχή μας στον Βόλο»

«Δεν είναι εύκολο να συγκεντρωθούμε στο ματς με τον Βόλο, όμως είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Είναι η δουλειά και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε», τόνισε επίσης ο τεχνικός του Ολυμπιακού

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκεζ φέρεται να συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ στην ανατροπή Μαδούρο – Οι επαφές και οι απειλές
«Μας απείλησαν», απαντούν 23.01.26

Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκεζ φέρεται να συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ στην ανατροπή Μαδούρο – Οι επαφές και οι απειλές

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ντέλσι Ροντρίγκες και πρόσωπα της κυβέρνησης Μαδούρο αποδέχθηκαν εκ των προτέρων την ανατροπή του. Φέρονται ότι διαβεβαίωναν τις ΗΠΑ ότι θα έβλεπαν θετικά την αποχώρησή του

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολυμπιακός: Θέμα χρόνου ένα ακόμη sold out: Πόσα εισιτήρια απέμειναν για το παιχνίδι με τον Βόλο
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Ολυμπιακός: Θέμα χρόνου ένα ακόμη sold out: Πόσα εισιτήρια απέμειναν για το παιχνίδι με τον Βόλο

Κοντά σε ένα ακόμη sold out βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς έχουν απομείνει μόλις 3.000 εισιτήρια για το Σαββατιάτικο παιχνίδι των Πειραωτών κόντρα στον Βόλο (24/1, 17:00).

Σύνταξη
Σοκ στην Βρετανία: Πρώην πολιτικός δηλώνει ένοχος για 48 κατηγορίες – Νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του
Για 13 χρόνια 23.01.26

Σοκ στην Βρετανία: Πρώην πολιτικός δηλώνει ένοχος για 48 κατηγορίες – Νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του

Ο 49χρονος Φίλιπ Γιανγκ, πρώην δημοτικός σύμβουλος στην Βρετανία, ομολόγησε την ενοχή του για 48 σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων βιασμούς, χορήγηση ναρκωτικών και σεξουαλική κακοποίηση

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο