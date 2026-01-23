Κραν Μοντανά: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τα πρώτα λεπτά της φονικής πυρκαγιάς

Εβδομήντα τραυματίες εξακολουθούν και νοσηλεύονται στην Ελβετία και στο εξωτερικό, μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο κλαμπ, στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 40 ατόμων, τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το διάστημα μεταξύ Τετάρτης και Παρασκευής, συνολικά 26 τραυματίες παρέμεναν αυτήν την εβδομάδα σε ελβετικά νοσοκομεία: 12 στη Ζυρίχη, 10 στη Λωζάνη, δύο στο Βαλέ (όπου βρίσκεται το Κραν Μοντανά) και δύο στη Γενεύη.

Από την πλευρά του, το ομοσπονδιακό Γραφείο προστασίας του πληθυσμού (OFPP) ανέφερε στο AFP πως άλλοι 44 άνθρωποι εξακολουθούν και νοσηλεύονται σε εξειδικευμένα νοσοκομεία στη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ιταλία.

Μεταξύ αυτών, βρίσκονται, σύμφωνα με το OFPP, 18 υπήκοοι ξένων χωρών, 17 Ελβετοί και εννέα υπήκοοι ξένων χωρών που διαμένουν στην Ελβετία.

Νέο βίντεο από τα πρώτα λεπτά της πυρκαγιάς

Την ίδια ώρα, το φως της δημοσιότητας βλέπει ένα νέο βίντεο που τράβηξε θαμώνας από τα πρώτα λεπτά της πυρκαγιάς.

Σε αυτό απαθανατίζονται σερβιτόροι να φτάνουν ο ένας πίσω από τον άλλο κρατώντας μπουκάλια με πυροτεχνήματα. Ανάμεσά τους είναι και η Cyane Panine, η Γαλλίδα σερβιτόρα, καθισμένη στους ώμους μιας συναδέλφου της, από την οποία πιστεύεται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά, καθώς και η Jessica Moretti, η διευθύντρια του καταστήματος.