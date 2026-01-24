Έχουν περάσει 23 μέρες από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά, που άφησε πίσω της 40 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες. Οι γονείς της 24χρονης σερβιτόρας, που εμφανίζεται σε φωτογραφία να κρατά μπουκάλια σαμπάνιας με αναμμένα βεγγαλικά, τα οποία πιστεύεται ότι προκάλεσαν τη φωτιά, σπάνε τη σιωπή τους μιλώντας στην Daily Mail.

Ο Jerome και η Astrid περιγράφουν τις σκοτεινές μέρες μετά τον θάνατο της κόρης τους, Cyane Panine. Κρατούν μια φωτογραφία της, προσπαθώντας να ξεχάσουν άλλες εικόνες εκείνης της νύχτας, αλλά η πιο οδυνηρή, που έκανε τον γύρο του κόσμου, είναι αυτή που την δείχνει με κράνος, καθισμένη στους ώμους συναδέλφου της, κρατώντας τα μπουκάλια με τα βεγγαλικά.

Η φωτογραφία αυτή κατέστησε την Cyane γνωστή ως «La Fille au Casque» (το κορίτσι με το κράνος), με την οικογένεια να υποστηρίζει ότι η εικόνα της ως «υπεύθυνης» για την πυρκαγιά αυξάνει τη θλίψη τους. Οι γονείς της, μιλώντας από το σπίτι τους στη νότια Γαλλία, ελπίζουν ο κόσμος να θυμάται την κόρη τους ως μια φωτεινή, γοητευτική νεαρή γυναίκα, και όχι ως μέρος μιας τραγωδίας για την οποία οι ιδιοκτήτες του μπαρ βρίσκονται υπό έρευνα.

Η Cyane περιγραφόταν ως χαρούμενη, έξυπνη και εργατική. Λάτρευε την ιππασία, τα σκυλιά της και έκανε εύκολα φίλους στις συχνές οικογενειακές ταξιδιωτικές εξορμήσεις.

«Η Cyane ήταν αυθόρμητη, λαμπερή και γεμάτη καρδιά», λέει η μητέρα της. «Πλήρωσε με τη ζωή της για την εμπιστοσύνη που έδειχνε στους ανθρώπους».

Ο πατέρας της προσθέτει: «Δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα μείνει στη μνήμη μόνο ως το κορίτσι με το κράνος».

Οι γονείς της αισθάνονται αγανάκτηση και θυμό για τους ιδιοκτήτες, Jacques και Jessica Moretti, θεωρώντας ότι εκμεταλλεύτηκαν την κόρη τους και επιδεινώνουν τη θλίψη τους με ψευδείς αναφορές για το ρόλο της στην τραγωδία.

Waitress blamed for starting Swiss fire at Crans Montana ‘was made to wear crash helmet which stopped her from seeing sparklers. pic.twitter.com/WgQXPXLQI1 — K🎗 (@westport60) January 18, 2026

Της είπαν να φορέσει κράνος

Αν οι Moretti κριθούν ένοχοι για ανθρωποκτονία, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών. Η Cyane είχε αναφέρει στην οικογένειά της ότι εργάζονταν πολλές ώρες χωρίς διαλείμματα και ότι ήταν σωματικά και ψυχικά εξαντλημένη.

Η Cyane είχε αρχικά εργαστεί σε άλλο κατάστημα των Moretti πριν μεταφερθεί στο «Le Constellation»

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της οικογένειας, Sophie Haenni, η Cyane δεν είχε στενές σχέσεις με τους Moretti. Τους απευθυνόταν με το επίσημο «vous», παρά την υπόθεση ότι την θεωρούσαν σαν κόρη τους. Δεν είχε σύμβαση εργασίας, ούτε εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας, και αγνοούσε ότι ο ηχομονωτικός αφρός στην οροφή ήταν εξαιρετικά εύφλεκτος. Το κράνος που της δόθηκε από τον παραγωγό σαμπάνιας Dom Perignon εμπόδιζε την Cyane να βλέπει την επικείμενη καταστροφή.

«Η Cyane είναι χωρίς αμφιβολία θύμα», δήλωσε η Haenni, αναφερόμενη στην έρευνα για την κλειδωμένη έξοδο κινδύνου στο υπόγειο και στις ανακαινίσεις χωρίς άδειες. Από το 2019 δεν είχαν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι πυρασφάλειας.

Η μοιραία νύχτα

Πάνω απ’ όλα, ο Jerome και η Astrid δυσκολεύονται να καταλάβουν πώς η κόρη τους πέθανε σε τόσο φρικτές συνθήκες. Εκείνο το βράδυ δεν έπρεπε καν να βρίσκεται στο «Le Constellation» και δεν εργαζόταν κανονικά στο μπαρ.

Η Cyane είχε αρχικά εργαστεί σε άλλο κατάστημα των Moretti, το γκουρμέ εστιατόριο Le Senso, πριν μεταφερθεί στο «Le Constellation». Τη νύχτα της πυρκαγιάς, η Jessica Moretti της ζήτησε να κατέβει στο υπόγειο με μπουκάλια σαμπάνιας και να «ζωντανέψει την ατμόσφαιρα» φορώντας το κράνος. Άλλοι υπάλληλοι φορούσαν μάσκες Guy Fawkes και έβαλαν βεγγαλικά στα μπουκάλια — μια συνηθισμένη θεατρική παράσταση του μπαρ.

Τα πλάνα που τραβήχτηκαν με κινητά δείχνουν τον Matthieu Aubrun να κρατάει την Cyane στους ώμους του καθώς οι πρώτες φλόγες τύλιξαν την οροφή. Η μουσική και η ατμόσφαιρα εμπόδισαν τους παρευρισκόμενους να αντιληφθούν άμεσα τη φωτιά.

Ο καπνός και η θερμότητα εξαπλώθηκαν γρήγορα, ενώ η Jessica Moretti είχε ήδη φύγει από το μπαρ. Ορισμένοι προσπάθησαν να διαφύγουν από την κλειδωμένη έξοδο υπηρεσίας. Οι γονείς της πιστεύουν ότι αν η πόρτα ήταν ανοιχτή, ίσως να μην υπήρχαν θάνατοι.

Η Cyane και άλλοι προσπάθησαν να διαφύγουν, αλλά η έξοδος ήταν κλειδωμένη. Ο Jacques Moretti ισχυρίζεται ότι την έσωσε μαζί με τον φίλο της Jean-Marc, ο οποίος προσπάθησε μάταια να την ανανήψει.

Μνήμη και θλίψη

Μετά τα περιοριστικά μέτρα του Covid, η Cyane εργαζόταν στο Κραν Μοντανά κάθε χειμώνα. Η οικογένειά της βλέπει τη ζωή της να περιορίζεται σε εκείνη την τρομερή νύχτα πίσω από την κλειδωμένη πόρτα.

Πρόσφατα, το φέρετρο της Cyane μεταφέρθηκε σε τελετή μνήμης με 1.000 παρευρισκόμενους στη Σετ. Η μητέρα της φορούσε ένα μπλε μαντήλι, σε ανάμνηση της κόρης της. Την περιγράφει ως «μια φευγαλέα πεταλούδα, που όλοι θα ήθελαν να απαθανατίσουν», ζητώντας να θυμόμαστε την Cyane όχι ως «La Fille au Casque», αλλά ως υπενθύμιση «όλων των νέων που χάθηκαν στην ακμή της ζωής τους».