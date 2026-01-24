newspaper
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Κραν Μοντανά: «Δεν έπρεπε καν να βρίσκεται στο μπαρ» – Ξεσπούν οι γονείς της σερβιτόρας με το βεγγαλικό
Κόσμος 24 Ιανουαρίου 2026, 10:56

Κραν Μοντανά: «Δεν έπρεπε καν να βρίσκεται στο μπαρ» – Ξεσπούν οι γονείς της σερβιτόρας με το βεγγαλικό

Η 24χρονη έχασε τη ζωή της στη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά - Αγανακτισμένοι οι γονείς της με τους ιδιοκτήτες του μπαρ και τον τρόπο που εκμεταλλεύτηκαν την κόρη τους

Σύνταξη
Έχουν περάσει 23 μέρες από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά, που άφησε πίσω της 40 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες. Οι γονείς της 24χρονης σερβιτόρας, που εμφανίζεται σε φωτογραφία να κρατά μπουκάλια σαμπάνιας με αναμμένα βεγγαλικά, τα οποία πιστεύεται ότι προκάλεσαν τη φωτιά, σπάνε τη σιωπή τους μιλώντας στην Daily Mail.

Ο Jerome και η Astrid περιγράφουν τις σκοτεινές μέρες μετά τον θάνατο της κόρης τους, Cyane Panine. Κρατούν μια φωτογραφία της, προσπαθώντας να ξεχάσουν άλλες εικόνες εκείνης της νύχτας, αλλά η πιο οδυνηρή, που έκανε τον γύρο του κόσμου, είναι αυτή που την δείχνει με κράνος, καθισμένη στους ώμους συναδέλφου της, κρατώντας τα μπουκάλια με τα βεγγαλικά.

Η φωτογραφία αυτή κατέστησε την Cyane γνωστή ως «La Fille au Casque» (το κορίτσι με το κράνος), με την οικογένεια να υποστηρίζει ότι η εικόνα της ως «υπεύθυνης» για την πυρκαγιά αυξάνει τη θλίψη τους. Οι γονείς της, μιλώντας από το σπίτι τους στη νότια Γαλλία, ελπίζουν ο κόσμος να θυμάται την κόρη τους ως μια φωτεινή, γοητευτική νεαρή γυναίκα, και όχι ως μέρος μιας τραγωδίας για την οποία οι ιδιοκτήτες του μπαρ βρίσκονται υπό έρευνα.

Η Cyane περιγραφόταν ως χαρούμενη, έξυπνη και εργατική. Λάτρευε την ιππασία, τα σκυλιά της και έκανε εύκολα φίλους στις συχνές οικογενειακές ταξιδιωτικές εξορμήσεις.

«Η Cyane ήταν αυθόρμητη, λαμπερή και γεμάτη καρδιά», λέει η μητέρα της. «Πλήρωσε με τη ζωή της για την εμπιστοσύνη που έδειχνε στους ανθρώπους».

Ο πατέρας της προσθέτει: «Δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα μείνει στη μνήμη μόνο ως το κορίτσι με το κράνος».

Οι γονείς της αισθάνονται αγανάκτηση και θυμό για τους ιδιοκτήτες, Jacques και Jessica Moretti, θεωρώντας ότι εκμεταλλεύτηκαν την κόρη τους και επιδεινώνουν τη θλίψη τους με ψευδείς αναφορές για το ρόλο της στην τραγωδία.

Της είπαν να φορέσει κράνος

Αν οι Moretti κριθούν ένοχοι για ανθρωποκτονία, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών. Η Cyane είχε αναφέρει στην οικογένειά της ότι εργάζονταν πολλές ώρες χωρίς διαλείμματα και ότι ήταν σωματικά και ψυχικά εξαντλημένη.

Η Cyane είχε αρχικά εργαστεί σε άλλο κατάστημα των Moretti πριν μεταφερθεί στο «Le Constellation»

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της οικογένειας, Sophie Haenni, η Cyane δεν είχε στενές σχέσεις με τους Moretti. Τους απευθυνόταν με το επίσημο «vous», παρά την υπόθεση ότι την θεωρούσαν σαν κόρη τους. Δεν είχε σύμβαση εργασίας, ούτε εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας, και αγνοούσε ότι ο ηχομονωτικός αφρός στην οροφή ήταν εξαιρετικά εύφλεκτος. Το κράνος που της δόθηκε από τον παραγωγό σαμπάνιας Dom Perignon εμπόδιζε την Cyane να βλέπει την επικείμενη καταστροφή.

«Η Cyane είναι χωρίς αμφιβολία θύμα», δήλωσε η Haenni, αναφερόμενη στην έρευνα για την κλειδωμένη έξοδο κινδύνου στο υπόγειο και στις ανακαινίσεις χωρίς άδειες. Από το 2019 δεν είχαν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι πυρασφάλειας.

Η μοιραία νύχτα

Πάνω απ’ όλα, ο Jerome και η Astrid δυσκολεύονται να καταλάβουν πώς η κόρη τους πέθανε σε τόσο φρικτές συνθήκες. Εκείνο το βράδυ δεν έπρεπε καν να βρίσκεται στο «Le Constellation» και δεν εργαζόταν κανονικά στο μπαρ.

Η Cyane είχε αρχικά εργαστεί σε άλλο κατάστημα των Moretti, το γκουρμέ εστιατόριο Le Senso, πριν μεταφερθεί στο «Le Constellation». Τη νύχτα της πυρκαγιάς, η Jessica Moretti της ζήτησε να κατέβει στο υπόγειο με μπουκάλια σαμπάνιας και να «ζωντανέψει την ατμόσφαιρα» φορώντας το κράνος. Άλλοι υπάλληλοι φορούσαν μάσκες Guy Fawkes και έβαλαν βεγγαλικά στα μπουκάλια — μια συνηθισμένη θεατρική παράσταση του μπαρ.

Τα πλάνα που τραβήχτηκαν με κινητά δείχνουν τον Matthieu Aubrun να κρατάει την Cyane στους ώμους του καθώς οι πρώτες φλόγες τύλιξαν την οροφή. Η μουσική και η ατμόσφαιρα εμπόδισαν τους παρευρισκόμενους να αντιληφθούν άμεσα τη φωτιά.

Ο καπνός και η θερμότητα εξαπλώθηκαν γρήγορα, ενώ η Jessica Moretti είχε ήδη φύγει από το μπαρ. Ορισμένοι προσπάθησαν να διαφύγουν από την κλειδωμένη έξοδο υπηρεσίας. Οι γονείς της πιστεύουν ότι αν η πόρτα ήταν ανοιχτή, ίσως να μην υπήρχαν θάνατοι.

Η Cyane και άλλοι προσπάθησαν να διαφύγουν, αλλά η έξοδος ήταν κλειδωμένη. Ο Jacques Moretti ισχυρίζεται ότι την έσωσε μαζί με τον φίλο της Jean-Marc, ο οποίος προσπάθησε μάταια να την ανανήψει.

Μνήμη και θλίψη

Μετά τα περιοριστικά μέτρα του Covid, η Cyane εργαζόταν στο Κραν Μοντανά κάθε χειμώνα. Η οικογένειά της βλέπει τη ζωή της να περιορίζεται σε εκείνη την τρομερή νύχτα πίσω από την κλειδωμένη πόρτα.

Πρόσφατα, το φέρετρο της Cyane μεταφέρθηκε σε τελετή μνήμης με 1.000 παρευρισκόμενους στη Σετ. Η μητέρα της φορούσε ένα μπλε μαντήλι, σε ανάμνηση της κόρης της. Την περιγράφει ως «μια φευγαλέα πεταλούδα, που όλοι θα ήθελαν να απαθανατίσουν», ζητώντας να θυμόμαστε την Cyane όχι ως «La Fille au Casque», αλλά ως υπενθύμιση «όλων των νέων που χάθηκαν στην ακμή της ζωής τους».

ΗΠΑ: 12 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κακοκαιρίας – 10.000 πτήσεις ακυρώθηκαν
Σφοδρή κακοκαιρία 24.01.26

Συναγερμός στις ΗΠΑ: 12 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Θερμοκρασίες έως -46°C, 10.000 πτήσεις ακυρώθηκαν

Σε 220 εκατομμύρια ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που θα επηρεαστούν στις ΗΠΑ από την κακοκαιρία - «Αυτή η καταιγίδα θα συζητείται για πολύ καιρό», σχολίασε μετεωρολόγος 

Σύνταξη
Ιράν: «Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη ολοκληρωτικού πολέμου» – Η απάντηση στην ανάπτυξη αμερικανικού στρατού
Κόσμος 24.01.26

«Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη πολέμου»: Η απάντηση του Ιράν στην ανάπτυξη αμερικανικού στρατού στην περιοχή

Νέο επεισόδιο έντασης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι αναπτύσσεται αρμάδα με αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικά στην περιοχή - «Θέλουμε να έχουμε επιλογές», λέει ο Βανς

Σύνταξη
Ο Τραμπ κυριάρχησε στο Νταβός, αλλά ο Κάρνεϊ ήταν το αστέρι – Η ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού που «έστησε στον τοίχο» τις ΗΠΑ
«Πύρινος» λόγος 24.01.26

Ο Τραμπ κυριάρχησε στο Νταβός, αλλά ο Κάρνεϊ ήταν το αστέρι – Η ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού που «έστησε στον τοίχο» τις ΗΠΑ

Ο Κάρνεϊ εκφώνησε μια εντυπωσιακή ομιλία που αντιμετώπισε ευθέως τον κόσμο που δημιούργησε η προεδρία του Τραμπ. Οι παρευρισκόμενοι στο Νταβός - συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ - την έλαβαν υπόψη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Νέα στρατηγική ΗΠΑ: Περιορίζει την υποστήριξη στους ευρωπαίους συμμάχους – Προτεραιότητα η αποτροπή της Κίνας
Ουάσιγκτον 24.01.26

Νέο έγγραφο: Οι ΗΠΑ περιορίζουν την υποστήριξη στους ευρωπαίους συμμάχους

Οι ΗΠΑ «πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην υπεράσπιση της πατρίδας και στην αποτροπή της Κίνας», παρότι η αμερικανική εμπλοκή στην Ευρώπη θα συνεχιστεί, αναφέρει η νέα στρατηγική της Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Νέα Ζηλανδία: Απίθανο να βρεθούν επιζώντες μετά την κατολίσθηση που έπληξε κάμπινγκ
Κατολίσθηση 24.01.26

Μόνο για νεκρούς ψάχνουν στο κάμπινγκ

Η επιχείρηση για την ανεύρεση επιζώντων σε κάμπινγκ που επλήγη από κατολίσθηση, στη Νέα Ζηλανδία, έχει σταματήσει και πλέον οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον εντοπισμό των νεκρών

Σύνταξη
Συρία: Οι Κούρδοι παραδίδουν και άλλη φυλακή στις κυβερνητικές δυνάμεις καθώς εκπνέει η εκεχειρία
Συρία 24.01.26

Οι Κούρδοι παραδίδουν και άλλη φυλακή στις κυβερνητικές δυνάμεις

Κυβερνητικά στρατεύματα κατέλαβαν ολόκληρα μέρη της βόρειας και της ανατολικής Συρίας, που διοικούσαν οι Κούρδοι, και χθες πήραν τον έλεγχο μιας ακόμα φυλακής, μετά την έξοδο των κούρδων μαχητών.

Σύνταξη
Λούλα: Ο Τραμπ προσπαθεί με το «Συμβούλιο Ειρήνης» να δημιουργήσει νέο ΟΗΕ
«Συμβούλιο Ειρήνης» 24.01.26

Ο Τραμπ προσπαθεί να δημιουργήσει νέο ΟΗΕ, λέει ο Λούλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ «καταρτίζει πρόταση για τη δημιουργία νέου ΟΗΕ, του οποίου θα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης», τονίζει ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, αναφερόμενος στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εκρήξεις και πυρκαγιές στο Κίεβο καθώς η Ρωσία εξαπολύει νέα μαζική επίθεση
Ουκρανία 24.01.26

Νέα μαζική επίθεση της Ρωσίας - Εκρήξεις και πυρκαγιές στο Κίεβο

Νέα μαζική επίθεση έχει εξαπολύσει η Ρωσία στο Κίεβο, όπου οι αρχές κάνουν λόγο για πλήγματα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προειδοποιώντας για πιθανές επιδρομές και με βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Μελάνια Τραμπ: Οργανώνει ιδιωτική προβολή στον Λευκό Οίκο για ντοκιμαντέρ με τη ζωή της
ΗΠΑ 24.01.26

Μελάνια Τραμπ: Οργανώνει ιδιωτική προβολή στον Λευκό Οίκο για ντοκιμαντέρ με τη ζωή της

Η ταινία «Μελάνια» θα προβληθεί παγκοσμίως στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου. Θα ακολουθήσουν κι άλλες ταινίες για τη ζωή και τις δραστηριότητές της Μελάνια Τραμπ.

Σύνταξη
Mercosur: Η ηγεσία της ΕΕ πιέζει για την εφαρμογή της συμφωνίας, που έχει παραπεμφθεί στο Ευρωδικαστήριο
Ποιοι ζητούν τι 24.01.26

Mercosur: Η ηγεσία της ΕΕ πιέζει για την εφαρμογή της συμφωνίας, που έχει παραπεμφθεί στο Ευρωδικαστήριο

Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε μέσα στην εβδομάδα υπέρ της παραπομπής της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις για την εφαρμογή της. Η εκδίκαση ίσως χρειαστεί δύο χρόνια.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ απειλούν να στερήσουν από το Ιράκ τα πετροδολάριά του λόγω της ιρανικής επιρροής στη χώρα
Προειδοποίηση 23.01.26

Οι ΗΠΑ απειλούν να στερήσουν από το Ιράκ τα πετροδολάριά του λόγω της ιρανικής επιρροής στη χώρα

Πρόκειται για την πιο σκληρή προειδοποίηση της κυβέρνησης Τραμπ, που προσπαθεί να αποκόψει την επιρροή του Ιράν στο Ιράκ. Η χώρα είναι σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή, αλλά επηρεάζεται από το Ιράν.

Σύνταξη
Μέχρι τον Αύγουστο του 2026 σε ισχύ οι παλιές ταυτότητες – Πόσο κοστίζει η έκδοση νέας
Τα δικαιολογητικά 24.01.26

Μέχρι τον Αύγουστο του 2026 σε ισχύ οι παλιές ταυτότητες – Πόσο κοστίζει η έκδοση νέας

Από τον Αύγουστο του 2026 και μετά, η νέα ταυτότητα θα είναι απαραίτητη για λόγους ασφαλείας, προκειμένου κάποιος να ταξιδέψει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
At Davos, AKTOR CEO Urges EU to Move Faster on LNG
English edition 24.01.26

At Davos, AKTOR CEO Urges EU to Move Faster on LNG

Alexandros Exarchou urged EU subsidies for the Vertical Corridor and stronger commitments to U.S. LNG, as forecasts point to record imports and a shifting global gas market

Σύνταξη
Mια γενιά που δεν φοβάται να διακόψει κάθε επαφή – Το οικογενειακό δράμα των Μπέκαμ με τον γιο τους Μπρούκλιν οδηγεί σε συμπεράσματα
Modern family
Modern family 24.01.26

Mια γενιά που δεν φοβάται να διακόψει κάθε επαφή - Το οικογενειακό δράμα των Μπέκαμ με τον γιο τους Μπρούκλιν οδηγεί σε συμπεράσματα

Για λίγες ώρες αυτή την εβδομάδα, έμοιαζε σαν ο κόσμος και όλα τα φρικτά του να σταμάτησαν κι ένα θέμα κατέκλυσε το διαδίκτυο: οι Μπέκαμ και η διάλυση μιας πολύ επιτυχημένης οικογένειας, που έμοιαζε να μην τους λείπει τίποτα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κρήτη: «Δεν με αφήνουν να πάρω άδεια» – Μαρτυρία «κλειδί» στενού φίλου του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού
Φως στο Τούνελ 24.01.26

«Δεν με αφήνουν να πάρω άδεια» - Μαρτυρία «κλειδί» στενού φίλου του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού

Ο 33χρονος παραμένει άφαντος από τις 7 Δεκεμβρίου που εξαφανίστηκε στην Κρήτη - «Ας τον βρούμε όπως και να είναι. Να τελειώσει το μαρτύριο για όλους μας, αλλά κυρίως για τον ίδιο» λέει η μητέρα του

Σύνταξη
ΗΠΑ: 12 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κακοκαιρίας – 10.000 πτήσεις ακυρώθηκαν
Σφοδρή κακοκαιρία 24.01.26

Συναγερμός στις ΗΠΑ: 12 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Θερμοκρασίες έως -46°C, 10.000 πτήσεις ακυρώθηκαν

Σε 220 εκατομμύρια ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που θα επηρεαστούν στις ΗΠΑ από την κακοκαιρία - «Αυτή η καταιγίδα θα συζητείται για πολύ καιρό», σχολίασε μετεωρολόγος 

Σύνταξη
From Crisis to Clicks: How Greek Banks Went Fully Digital
English edition 24.01.26

From Crisis to Clicks: How Greek Banks Went Fully Digital

The success of bank digitization is particularly evident in consumer lending. According to sources, nearly seven out of ten consumer loans granted last year were issued exclusively through banks’ digital channels.

Σύνταξη
Airbnb: Νέοι περιορισμοί το 2026 – Σε ποια περίπτωση χάνεται η άδεια μίσθωσης
Οικονομικές Ειδήσεις 24.01.26

Airbnb: Νέοι περιορισμοί το 2026 – Σε ποια περίπτωση χάνεται η άδεια μίσθωσης

Στην Αθήνα, οι περιορισμοί νέων αδειών που τέθηκαν σε ισχύ από το 2025 εξακολουθούν να ισχύουν στο ακέραιο και το 2026. Ενώ από την 1η Μαρτίου 2026 στο καθεστώς αυτό εντάσσονται και νέες περιοχές στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός ψάχνει μόνο τρίποντο κόντρα στον Βόλο – Δύσκολη έξοδος για την ΑΕΚ στην Τρίπολη
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Ο Ολυμπιακός ψάχνει μόνο τρίποντο κόντρα στον Βόλο – Δύσκολη έξοδος για την ΑΕΚ στην Τρίπολη

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Καραϊσκάκη (17:00) για την 18η αγωνιστική της Super League, σε ένα must win παιχνίδι, ενώ η ΑΕΚ έχει δύσκολο εκτός έδρας ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Σύνταξη
Ιράν: «Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη ολοκληρωτικού πολέμου» – Η απάντηση στην ανάπτυξη αμερικανικού στρατού
Κόσμος 24.01.26

«Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη πολέμου»: Η απάντηση του Ιράν στην ανάπτυξη αμερικανικού στρατού στην περιοχή

Νέο επεισόδιο έντασης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι αναπτύσσεται αρμάδα με αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικά στην περιοχή - «Θέλουμε να έχουμε επιλογές», λέει ο Βανς

Σύνταξη
Λόρα: Άφαντη για 16η ημέρα – Έφυγε με λεωφορείο από την Ομόνοια για Γερμανία; – Η έκκληση της μητέρας της
Παράταση στο θρίλερ 24.01.26

Άφαντη για 16η ημέρα η Λόρα: Έφυγε με λεωφορείο από την Ομόνοια για Γερμανία; - Η έκκληση της μητέρας της

Τα σενάρια για το πού μπορεί να βρίσκεται η Λόρα είναι πολλά - Τα ίχνη της όμως, όσο περνούν οι μέρες, λιγοστεύουν - Ο βουβός πόνος της μητέρας της και η ελπίδα να σφίξει στην αγκαλιά της το παιδί της

Σύνταξη
