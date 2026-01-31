Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν συγκλονιστικά ηχητικά ντοκουμέντα από τις δραματικές κλήσεις πολιτών και γιατρών προς τις Αρχές τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, κατά τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ «Constellation» στο Κραν Μοντανά, που άφησε πίσω της 40 νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες.

Όπως προκύπτει, εκείνη τη νύχτα μεταξύ 01:30 και 03:00 τα ξημερώματα έγιναν περισσότερες από 170 κλήσεις προς την αστυνομία, καταγράφοντας τη δραματική κατάσταση και τις προσπάθειες των πολιτών να σπεύσουν για βοήθεια στο μπαρ.

Τα ντοκουμέντα, που εξασφάλισε το γαλλικό δίκτυο BFM, αποτυπώνουν τον πανικό και την απόγνωση όσων βίωσαν από κοντά την τραγωδία.

«Παραλίγο να πεθάνω στο “Constellation”. Νομίζω πως έχω καεί. Το μαγαζί έχει καεί ολοκληρωτικά. Πιστεύω ότι οι φίλοι μου είναι μέσα νεκροί. Πρέπει να έχουν πεθάνει πολλοί άνθρωποι, στείλτε ασθενοφόρα», ακούγεται να λέει αυτόπτης μάρτυρας σε μία από τις κλήσεις.

Οι συνομιλίες αποκαλύπτουν επίσης τον αιφνιδιασμό των πρώτων διασωστών που έφτασαν στο σημείο, καθώς και των γιατρών που κλήθηκαν να διαχειριστούν μια πρωτοφανή κατάσταση. Σε ηχητικό καταγράφεται γιατρός να αναφέρει: «Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 30 τραυματίες. Θέτω σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης».

Την ίδια ώρα, συγγενείς θυμάτων και αγνοουμένων προσπαθούσαν με αγωνία να μάθουν νέα για τους δικούς τους ανθρώπους. Σε μία από τις κλήσεις, γυναίκα αναφέρει πως η κόρη της βρισκόταν στο Κραν Μοντανά, χωρίς να έχει επικοινωνήσει μαζί της, ενώ η τηλεφωνήτρια της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης δηλώνει πως δεν μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Συγγενής: Υπάρχει πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά, η κόρη μου είναι εκεί, δεν έχουμε νέα της.

Τηλεφωνήτρια: Δεν μπορώ να σας δώσω πληροφορίες για την κόρη σας, αν βρίσκεται εκεί.

Συγγενής: Για πόσους ανθρώπους μιλάμε;

Τηλεφωνήτρια: Περίπου 100… λυπάμαι δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες.

Στη βίλα του επέστρεψε ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Κραν Μοντανά

Εν τω μεταξύ, ο ιδιοκτήτης του «Constellation», Ζακ Μορέτι, ο οποίος βρίσκεται υπό έρευνα για τη φωτιά, αφέθηκε ελεύθερος από τις φυλακές του Σιόν, αφού κατέβαλε εγγύηση 200.000 φράγκων, (περίπου 215.000 ευρώ), την οποία παρείχε ένας μυστηριώδης φίλος του.

Η απελευθέρωσή του προκάλεσε έντονη αντίδραση από την Ιταλία.

«Είμαι εξοργισμένη· θεωρώ ότι αυτό αποτελεί προσβολή για τη μνήμη των θυμάτων και προσβολή για τις οικογένειές τους », δήλωσε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση «θα θεωρήσει τις ελβετικές αρχές υπόλογες».

Απογοήτευση και θλίψη προέκυψαν επίσης από τις οικογένειες των θυμάτων και τους τραυματίες Ιταλούς.

«Είναι ντροπή για τα παιδιά μας», δήλωσαν οι γονείς του Ρικάρντο Μινγκέτι, ενός από τους νεαρούς άνδρες που πέθαναν στο μπαρ. «Αυτή η απελευθέρωση», πρόσθεσε ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια ενός άλλου θύματος, του Εμανουέλε Γκαλεπίνι, «μας αφήνει άφωνους.

Ειλικρινά, πρέπει να παρέμβουμε γιατί δεν μπορεί να συμβεί έτσι». «Ελπίζω η δικαιοσύνη να πάρει τον δρόμο της, φυσικά, αλλά σήμερα διστάζω», δήλωσε ο πατέρας της Κιάρα Κοστάντσο.

Η απόφαση για την αποφυλάκιση

Το Δικαστήριο Καταναγκαστικών Μέτρων στη Σιόν, μετά από «νέα αξιολόγηση του κινδύνου διαφυγής», άφησε ελεύθερο τον Γάλλο επιχειρηματία, ο οποίος κατηγορείται, μαζί με τη σύζυγό του, Τζέσικα Μάρικ, για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, επίθεση και εμπρησμό σε σχέση με την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις τους στο Κραν Μοντάνα. Θα υποβληθεί στα ίδια εναλλακτικά προληπτικά μέτρα που ισχύουν ήδη για την Τζέσικα: απαγόρευση ταξιδιού, υποχρέωση υπογραφής, κατάσχεση των εγγράφων του και εγγύηση.

Οι δικαστές, οι οποίοι δεν έκριναν απαραίτητο να του επιβάλουν ηλεκτρονικό βραχιόλι, όπως είχε ζητήσει το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Βαλαί, διαβεβαίωσαν επίσης ότι «εξέτασαν την προέλευση των χρημάτων και τη φύση της σχέσης μεταξύ του κατηγορουμένου και του ατόμου που τα κατέβαλε».

Μετά την είδηση ​​της απελευθέρωσής τους, οι δικηγόροι του ζευγαριού εξήγησαν ότι «η Τζέσικα και ο Ζακ Μορέτι θα συνεχίσουν πλέον να ανταποκρίνονται από κοινού σε τυχόν αιτήματα των αρχών». «Οι σκέψεις τους», πρόσθεσαν, «παραμένουν συνεχώς με τα θύματα αυτής της τραγωδίας».