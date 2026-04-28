Δήμος Σερρών: Αποκομιδή κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων από υδροστόμια σε οκτώ τοπικές κοινότητες

Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, ο Δήμος Σερρών προχώρησε στην αποκομιδή κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων, από τα υδροστόμια των τοπικών κοινοτήτων Λευκώνα, Σκουτάρεως, Κωνσταντινάτου, Πεπονιάς, Βαμβακούσσας, Κουβουκλίου, Αδελφικού και Άνω Καμήλας.

Όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση, «την αποκομιδή των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων έχει αναλάβει εξειδικευμένη και αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων, με την οποία ο Δήμος έχει συνάψει σύμβαση, εξασφαλίζοντας ότι η διαδικασία γίνεται και θα γίνεται με απόλυτη τήρηση της νομοθεσίας και των κανόνων ασφάλειας».

Η συλλογή και η απομάκρυνση των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποτροπή της ρύπανσης του εδάφους και των υδάτινων πόρων, διασφαλίζοντας παράλληλα τις συνθήκες υγιεινής των κατοίκων και των παραγωγών, τονίζει επίσης η ανακοίνωση του Δήμου.

«Θα συνεχιστεί και στις υπόλοιπες τοπικές κοινότητες του Δήμου»

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Δημήτρης Μιχτσόγλου, δήλωσε σχετικά: «Η προστασία του περιβάλλοντος και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας αποτελούν προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή.

Η αποκομιδή των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων, θα συνεχιστεί και στις υπόλοιπες τοπικές κοινότητες του Δήμου. Συνεχίζουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα, σε συνεργασία με τους παραγωγούς, για ένα καθαρότερο περιβάλλον για όλες και όλους».