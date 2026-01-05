Γαλλία: Θα απαγορεύσει τις εισαγωγές τροφίμων με φυτοφάρμακα απαγορευμένα από την ΕΕ

Η Γαλλία σχεδιάζει να απαγορεύσει τις εισαγωγές τροφίμων από τη Νότια Αμερική ή αλλού που περιέχουν φυτοφάρμακα απαγορευμένα για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί δήλωσε ότι θα εκδοθεί διάταγμα τις επόμενες ημέρες για την αναστολή της εισαγωγής προϊόντων που περιέχουν υπολείμματα ουσιών όπως mancozeb, glufosinate, thiophanate-methyl και carbendazim.

«Τα αβοκάντο, τα μάνγκο, οι γκουάβα, τα εσπεριδοειδή, τα σταφύλια και τα μήλα από τη Νότια Αμερική ή αλλού δεν θα επιτρέπεται πλέον να εισέρχονται στο εθνικό έδαφος», δήλωσε ο Λεκορνί σε μια ανάρτησή στο X την Κυριακή.

Οι αγρότες από τη Γαλλία , το Βέλγιο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες προσπάθησαν να εμποδίσουν την υπογραφή συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τις χώρες της Mercosur στη Νότια Αμερική, επικαλούμενοι ανησυχίες σχετικά με τις φθηνότερες εισαγωγές και τη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα υγείας και περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την εισαγωγή ορισμένων μέτρων διασφάλισης στο κείμενο, οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι στοχεύουν τώρα σε επικύρωση στα μέσα Ιανουαρίου.

«Πρώτο βήμα» είπε ο Λεκορνί

Ο γάλλος πρωθυπουργός δήλωσε ότι το νέο διάταγμα αποτελεί ένα «πρώτο βήμα» με στόχο την προστασία των καταναλωτών και των εφοδιαστικών αλυσίδων, καθώς και την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού.

«Θα πραγματοποιηθούν ενισχυμένοι έλεγχοι από μια εξειδικευμένη μονάδα, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα πρότυπα υγείας μας», ανέφερε ο Λεκορνί.

Οι αγρότες στη Γαλλία έχουν επίσης μπλοκάρει δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τη σφαγή βοοειδών στο πλαίσιο αυστηρών μέτρων για την καταπολέμηση των ζωονόσων όπως η ευλογιά που πλήττει και το ζωικό κεφάλαιο στην Ελλάδα.

Οι διαμαρτυρίες έχουν επιδεινώσει την αυξανόμενη πολιτική αναταραχή στη Γαλλία μετά από τρεις κυβερνητικές καταρρεύσεις κατά το πρηγούμενο έτος. Ο Λεκορνί επίσης συνεχίζει τις προσπάθειές του να περάσει από τη γαλλική εθνοσυνέλευση έναν προϋπολογισμό λιτότητας.

