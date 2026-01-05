newspaper
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Γαλλία: Θα απαγορεύσει τις εισαγωγές τροφίμων με φυτοφάρμακα απαγορευμένα από την ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 05 Ιανουαρίου 2026

Γαλλία: Θα απαγορεύσει τις εισαγωγές τροφίμων με φυτοφάρμακα απαγορευμένα από την ΕΕ

«Πρώτο βήμα» με στόχο την προστασία των καταναλωτών και των εφοδιαστικών αλυσίδων, κατά τον Λεκορνί

Σύνταξη
Η Γαλλία σχεδιάζει να απαγορεύσει τις εισαγωγές τροφίμων από τη Νότια Αμερική ή αλλού που περιέχουν φυτοφάρμακα απαγορευμένα για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί δήλωσε ότι θα εκδοθεί διάταγμα τις επόμενες ημέρες για την αναστολή της εισαγωγής προϊόντων που περιέχουν υπολείμματα ουσιών όπως mancozeb, glufosinate, thiophanate-methyl και carbendazim.

Οι αγρότες από τη Γαλλία , το Βέλγιο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες προσπάθησαν να εμποδίσουν την υπογραφή συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τις χώρες της Mercosur στη Νότια Αμερική

«Τα αβοκάντο, τα μάνγκο, οι γκουάβα, τα εσπεριδοειδή, τα σταφύλια και τα μήλα από τη Νότια Αμερική ή αλλού δεν θα επιτρέπεται πλέον να εισέρχονται στο εθνικό έδαφος», δήλωσε ο Λεκορνί σε μια ανάρτησή στο X την Κυριακή.

Οι αγρότες από τη Γαλλία , το Βέλγιο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες προσπάθησαν να εμποδίσουν την υπογραφή συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με τις χώρες της Mercosur στη Νότια Αμερική, επικαλούμενοι ανησυχίες σχετικά με τις φθηνότερες εισαγωγές και τη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα υγείας και περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την εισαγωγή ορισμένων μέτρων διασφάλισης στο κείμενο, οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι στοχεύουν τώρα σε επικύρωση στα μέσα Ιανουαρίου.

«Πρώτο βήμα» είπε ο Λεκορνί

Ο γάλλος πρωθυπουργός δήλωσε ότι το νέο διάταγμα αποτελεί ένα «πρώτο βήμα» με στόχο την προστασία των καταναλωτών και των εφοδιαστικών αλυσίδων, καθώς και την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού.

«Θα πραγματοποιηθούν ενισχυμένοι έλεγχοι από μια εξειδικευμένη μονάδα, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα πρότυπα υγείας μας», ανέφερε ο Λεκορνί.

Οι αγρότες στη Γαλλία έχουν επίσης μπλοκάρει δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τη σφαγή βοοειδών στο πλαίσιο αυστηρών μέτρων για την καταπολέμηση των ζωονόσων όπως η ευλογιά που πλήττει και το ζωικό κεφάλαιο στην Ελλάδα.

Οι διαμαρτυρίες έχουν επιδεινώσει την αυξανόμενη πολιτική αναταραχή στη Γαλλία μετά από τρεις κυβερνητικές καταρρεύσεις κατά το πρηγούμενο έτος. Ο Λεκορνί επίσης συνεχίζει τις προσπάθειές του να περάσει από τη γαλλική εθνοσυνέλευση έναν προϋπολογισμό λιτότητας.

Πηγή: ΟΤ

Wall Street
Διεθνείς αγορές: Νευρικό ξεκίνημα προβλέπεται για μετοχές και ομόλογα λόγω Βενεζουέλας

Διεθνείς αγορές: Νευρικό ξεκίνημα προβλέπεται για μετοχές και ομόλογα λόγω Βενεζουέλας

Ιλον Μασκ: Από τη θεωρία της προσομοίωσης στο όριο του 1 τρισ. δολαρίων
Διεθνής Οικονομία 05.01.26

Ιλον Μασκ: Από τη θεωρία της προσομοίωσης στο όριο του 1 τρισ. δολαρίων

Το 2025 ήταν η χρονιά που έκανε τον Ίλον Μασκ να μοιάζει ήρωας sci-fi: από πολιτικές ανατροπές μέχρι επιχειρηματικά ρεκόρ, ο δρόμος προς το 1 τρισ. δολάρια φαίνεται πλέον ανοιχτός

Σύνταξη
Πόσες ώρες πρέπει να εργάζονται οι εργαζόμενοι – Το 40ωρο εξακολουθεί να αποτελεί τον κανόνα
Metro, boulot, dodo; 04.01.26

Πόσες ώρες πρέπει να εργάζονται οι εργαζόμενοι – Το 40ωρο εξακολουθεί να αποτελεί τον κανόνα

Υπάρχει ιδανικός αριθμός για τις ώρες εργασίας την εβδομάδα; Σε μια εποχή που οι φωνές υπέρ της μείωσης του χρόνου δουλειάς, το ερώτημα που τίθεται τελικά είναι τι είναι αυτό που επιδιώκει κανείς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει
Διεθνής Οικονομία 04.01.26

Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει

Ο ΟΠΕΚ+ κατάφερε να ξεπεράσει σοβαρές εσωτερικές διαμάχες, όπως εκείνη για τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, δίνοντας προτεραιότητα στη διαχείριση της αγοράς έναντι των πολιτικών διαφορών

Σύνταξη
Εκπτώσεις-ρεκόρ στα είδη πολυτελείας το 2025 – Πώς οι αυξήσεις τιμών γύρισαν μπούμερανγκ
Διεθνής Οικονομία 03.01.26

Εκπτώσεις-ρεκόρ στα είδη πολυτελείας το 2025 – Πώς οι αυξήσεις τιμών γύρισαν μπούμερανγκ

Οι εκπτώσεις έως και 40% στα είδη πολυτελείας αποκαλύπτουν μια βαθιά κρίση αξίας σε έναν κλάδο που συνήθισε να πουλά ακριβότερα, όχι αναγκαστικά καλύτερα

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμια οικονομία: Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; – Προβλέψεις για τις μεγαλύτερες αγορές το 2026
Διεθνής Οικονομία 02.01.26

Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; Η παγκόσμια οικονομία το 2026 και προβλέψεις για τις μεγαλύτερες αγορές

Πόλεμοι, ανεργία και ανησυχίες για «φούσκα» στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μερικές μόνο από τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η διεθνής παγκόσμια οικονομία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους
«Μαύρη τρύπα» 02.01.26

«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους

Oι εταιρείες δημοσιεύουν ghost jobs για πολλούς λόγους. Κάποιοι, διότι θέλουν να δημιουργήσουν μια «δεξαμενή ταλέντων». Άλλοι για να δώσουν πλαστή εικόνα στην αγορά. Σίγουρα όμως αυτό έχει συνέπειες.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Σημαντικό βήμα» αλλά «όχι επαρκές» η αιχμαλώτιση Μαδούρο από τις ΗΠΑ, για τον δεξιό Ουρούτια
Δηλώνει πρόεδρος 05.01.26

Δεν είναι «επαρκές» βήμα η αιχμαλώτιση Μαδούρο, για τον δεξιό Ουρούτια

Πρόεδρος της Βενεζουέλας και αρχηγός του στρατού της δηλώνει ο δεξιός αντιπολιτευόμενος Ουρούτια, ο οποίος κρίνει πως η αιχμαλώτιση του Μαδούρο από τις ΗΠΑ δεν αποτελεί «επαρκές» βήμα.

Σύνταξη
Λίβανος: 2 νεκροί σε πλήγμα του ισραηλινού στρατού εναντίον οχήματος
Δύο νεκροί 05.01.26

Φονικός βομβαρδισμός του Ισραήλ στον Λίβανο

Πλήγμα του ισραηλινού στρατού εναντίον οχήματος στον νότιο Λίβανο είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άτομα, παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως έβαλε τέλος στις εχθροπραξίες.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο γιος του Μαδούρο καλεί τους υποστηρικτές του να βγουν στον δρόμο
Βενεζουέλα 05.01.26

Ο γιος του Μαδούρο καλεί τους υποστηρικτές του να βγουν στον δρόμο

«Θα μας δείτε στον δρόμο, θα μας δείτε δίπλα σε αυτόν τον λαό, θα μας δείτε να υψώνουνε τις σημαίες της αξιοπρέπειας», δηλώνει ο γιος του Μαδούρο, καλώντας τους υποστηρικτές του να βγουν στον δρόμο.

Σύνταξη
Ιλον Μασκ: Από τη θεωρία της προσομοίωσης στο όριο του 1 τρισ. δολαρίων
Διεθνής Οικονομία 05.01.26

Ιλον Μασκ: Από τη θεωρία της προσομοίωσης στο όριο του 1 τρισ. δολαρίων

Το 2025 ήταν η χρονιά που έκανε τον Ίλον Μασκ να μοιάζει ήρωας sci-fi: από πολιτικές ανατροπές μέχρι επιχειρηματικά ρεκόρ, ο δρόμος προς το 1 τρισ. δολάρια φαίνεται πλέον ανοιχτός

Σύνταξη
Η πρωθυπουργός της Δανίας καλεί τις ΗΠΑ να «σταματήσουν τις απειλές τους»
Κόσμος 05.01.26

Η πρωθυπουργός της Δανίας καλεί τις ΗΠΑ να «σταματήσουν τις απειλές τους» για την Γροιλανδία

«Πρέπει να το πω πολύ ξεκάθαρα στις Ηνωμένες Πολιτείες: είναι εντελώς τρελό να λέτε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να πάρουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας», δήλωσε η δανή πρωθυπουργός

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για το μπλακ-άουτ στα αεροδρόμια: Ανησυχία και αναπάντητα ερωτήματα για την ασφάλεια των αερομεταφορών
«Προαναγγελθέν περιστατικό» 04.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για το μπλακ-άουτ στα αεροδρόμια: Ανησυχία και αναπάντητα ερωτήματα για την ασφάλεια των αερομεταφορών

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ πρόκειται για υπόθεση που αφήνει πίσω της πολλά αναπάντητα ερωτήματα, βαριές θεσμικές σκιές και μια τεράστια οικονομική ζημιά. Επίσης, έχει αρνητική για τη χώρα επιχειρησιακή διάσταση.

Σύνταξη
ΑΕΚ: Στην Αθήνα ο Μπάρναμπας Βάργκα
Ποδόσφαιρο 04.01.26

ΑΕΚ: Στην Αθήνα ο Μπάρναμπας Βάργκα

Το βράδυ της Κυριακής ο Μπάρναμπας Βάργκα έφτασε στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φερεντσβάρος στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Ο Άνταμ Σάντλερ πιστεύει ότι το «πεπρωμένο» τον οδήγησε στην αγαπημένη του σύζυγο, Τζάκι
Ηλεκτρολόγος μηχανικός; 04.01.26

Ο Άνταμ Σάντλερ πιστεύει ότι το «πεπρωμένο» τον οδήγησε στην αγαπημένη του σύζυγο, Τζάκι

Ο Άνταμ Σάντλερ πιστεύει ότι ακόμη και αν δεν γινόταν ηθοποιός, η μοίρα θα τον είχε φέρει και πάλι κοντά στον έρωτα της ζωής του, την Τζάκι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαξίμου: Ο άλυτος γρίφος των αγροτών και οι δυο εισηγήσεις
Πολιτική Γραμματεία 04.01.26

Μαξίμου: Ο άλυτος γρίφος των αγροτών και οι δυο εισηγήσεις

Η κυβέρνηση κρατά κλειστά τα χαρτιά της και δεν αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις πριν από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Λίγες ώρες μετά τις αποφάσεις των αγροτών πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μαξίμου.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Επίθεση στη Βενεζουέλα: Στρατιωτικοί στόχοι, κεραίες επικοινωνιών στο στόχαστρο – Kαταστράφηκαν και κατοικίες
«Ζούμε από θαύμα» 04.01.26

Επίθεση στη Βενεζουέλα: Στρατιωτικοί στόχοι, κεραίες επικοινωνιών στο στόχαστρο – Kαταστράφηκαν και κατοικίες

Η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο φάνηκε ότι ήταν ο κύριος στόχος της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Ωστόσο, οι βομβαρδισμοί κατέστρεψαν στρατιωτικούς στόχους, αλλά και κατοικίες απλών πολιτών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιώργος Παπαδάκης: Χατζηνικολάου, Μικρούτσικος, Αρναούτογλου, Λιάγκας κι άλλοι αποχαιρετούν τον δημοσιογράφο
«Απέραντη θλίψη» 04.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Χατζηνικολάου, Μικρούτσικος, Αρναούτογλου, Λιάγκας κι άλλοι αποχαιρετούν τον δημοσιογράφο

Ο Γιώργος Παπαδάκης «αφήνει πίσω του μια λαμπρή διαδρομή στη δημοσιογραφία και ένα αποτύπωμα εντιμότητας», έγραψε σε ανάρτησή του ο Νίκος Χατζηνικολάου.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο «αντιβασιλέας» Μάρκο Ρούμπιο και η «ιδεολογική εμμονή» του με κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής
Η «προσωπική ατζέντα» 04.01.26

Βενεζουέλα: Ο «αντιβασιλέας» Μάρκο Ρούμπιο και η «ιδεολογική εμμονή» του με κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, υλοποιεί ένα όραμα δεκαετιών, το οποίο πολλοί επικριτές του χαρακτηρίζουν ως επικίνδυνη εμμονή που ρισκάρει τη σταθερότητα ολόκληρης της ηπείρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο «Χάαλαντ» της Μπρέντφορντ είναι Βραζιλιάνος – Έχει… τρελάνει την Αγγλία ο Ιγκόρ Τιάγκο
On Field 04.01.26

Ο «Χάαλαντ» της Μπρέντφορντ είναι Βραζιλιάνος – Έχει… τρελάνει την Αγγλία ο Ιγκόρ Τιάγκο

Ο 24χρονος σέντερ φορ της Μπρέντφορντ πέτυχε χατ τρικ κόντρα στην Έβερτον και με 14 γκολ σε είκοσι παιχνίδια είναι ο δεύτερος σκόρερ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο γλυκόπικρο αντίο στο κοινό του μετά από 34 ολόκληρα χρόνια
«Καλημέρα Ελλάδα» 04.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο γλυκόπικρο αντίο στο κοινό του μετά από 34 ολόκληρα χρόνια

Στις 4 Ιουλίου 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης αποχαιρέτησε το κοινό και τους συνεργάτες του, με τους οποιούς έγινε μια ευχάριστη παρέα για πάνω από τρεις δεκαετίες.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

