# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Έκθεση Liberties: Σε κίνδυνο παραμένει η ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα
Ελλάδα 28 Απριλίου 2026, 17:08

Την ελάχιστη δυνατή συμμόρφωση της χώρας με το ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας της ενημέρωσης διαπιστώνει η τελευταία πανευρωπαϊκή αναφορά της οργάνωσης Liberties για την ελευθερία του Τύπου.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Την καθήλωση σε ένα προβληματικό και ανεπαρκές πλαίσιο για τη δημοσιογραφία και ενημέρωση στην Ελλάδα διαπιστώνει εκ νέου η πρόσφατη Έκθεση για την ελευθερία του Τύπου της οργάνωσης Liberties, όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται συντομογραφικά η Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών για την Ευρώπη (Civil Liberties Union for Europe).

Η πέμπτη κατά σειρά έκθεση του οργανισμού, που εκδίδεται συμπληρωματικά με τις ετήσιες εκθέσεις του για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στις χώρες της Ευρώπης, διαπιστώνει ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει σε κοινοτικό επίπεδο να δημιουργηθεί ένα θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της ελευθερίας του τύπου, η εφαρμογή του στα κράτη-μέλη παραμένει πλημμελής.

Παράλληλα, χρονίζοντα παραμένουν τα προβλήματα των επιμέρους κρατών, με την Ελλάδα να καυτηριάζεται για το ατελές πλαίσιο όσον αφορά τον πλουραλισμό, την ανεξαρτησία των μέσων και την προστασία των δημοσιογράφων.

Οδηγίες και εφαρμογές

Ιδιαίτερη αναφορά πραγματοποιεί η έκθεση στην απροθυμια των κρατών μελών να συμμορφωθούν με τις προβλέψεις των δύο βασικών νομοθετικών πρωτοβουλιών που υιοθέτησε η Ευρώπη από τον Μάιο του 2024: την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2024/1783/EU ενάντια στις στρατηγικές αγωγές (SLAPP) και τον κανονισμό 2024/1083, δηλαδή τη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Πράξη για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (EMFA).

Αμφότερες οι πρωτοβουλίες στόχευαν στη διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου για την ενημέρωση, το οποίο θα εξασφάλιζε την ανεξαρτησία, τον πλουραλισμό και την προστασία των δημοσιογράφων κατά την άσκηση του έργου τους.

Δύο χρόνια αργότερα και ιδίως όσον αφορά την EMFA, η Liberties διαπιστώνει ότι πολλές χώρες της Ευρώπης εμφανίζονται απρόθυμες να υιοθετήσουν τις προβλέψεις της, ενώ σε πολλά κράτη σημειώνεται μια χαρακτηριστική ολιγωρία που αφήνει έκθετη την ελευθερία του Τύπου. Τα παραδείγματα που δίνονται αφορούν τη Γαλλία που μόνο πολύ πρόσφατα κατέθεσε σχετικό νομοσχέδιο, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία που έχουν χάσει τις προθεσμίες και την Ελλάδα που «έχει επιδείξει την ελάχιστη συμμόρφωση, επικεντρώνοντας κυρίως στην προσθήκη κάποιων ρητρών επίβλεψης [του μιντιακού τοπίου]».

Αντίστοιχη είναι και η πορεία της δέσμης συστάσεων για την Ασφάλεια και Προστασία των Δημοσιογράφων που έχει διατυπώσει η Κομισιόν προς κράτη-μέλη. Από τις επτά σχετικές συστάσεις, οι έξι διατυπώθηκαν το 2022 και απευθύνονταν σε μια σειρά από κράτη-μέλη, ενώ η μόνη που ακολούθησε μεταγενέστερα, το 2024, είχε ως αποκλειστικό αποδέκτη την Ελλάδα. Τέσσερις εξ αυτών βρίσκονται ως φαίνεται «in progress», ενώ καμία πρόοδος δεν έχει σημειωθεί στις άλλες τρεις.

Τέλος, απροθυμία παρουσιάζεται σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης και ως προς την εφαρμογή της Οδηγίας για τις λεγόμενες SLAPP, τις στρατηγικές αγωγές που στοχεύουν στη φίμωση δημοσιογράφων και πολιτών. Ωστόσο, αν και το φαινόμενο έχει πυκνώσει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, πράγμα που έχει σχολιαστεί και σε διεθνές επίπεδο, η συγκεκριμένη έκθεση της Liberties δεν κάνει ειδική μνεία στην ελληνική περίπτωση ως προς το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Ελλάδα: η χώρα με το χαμηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνης στα ΜΜΕ

Οι συντάκτες της έκθεσης για την ελευθερία του Τύπου σημειώνουν τα προβλήματα που προκύπτουν από την αδιαφάνεια στα κρατικά μητρώα των ιδιοκτησιών των μέσων ενημέρωσης (ηλεκτρονικού και έντυπου Τύπου) που δεν αποτελούν δεδομένα ανοιχτά στο κοινό, ενώ προβληματικός θεωρείται και ο τρόπος εκλογής των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που επιλέγεται μέσω κοινοβουλευτικής διαδικασίας, καθιστώντας έντονη την επιρροή του κυβερνώντος κόμματος που κατέχει την πλειοψηφία.

Τονίζεται επίσης για μία ακόμα φορά ότι μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνης στα ΜΜΕ, μόλις 22%, αλλά και σταθερά την τελευταία θέση στον δείκτη Ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα. Η εμπιστοσύνη φαίνεται να έχει υποχωρήσει περαιτέρω λόγω της αντιμετώπισης των διαδηλώσεων για τα Τέμπη από τα μέσα ενημέρωσης, ενώ σχολιάζεται και οι «κυμαινόμενες βαθμίδες πολιτικού ελέγχου» επί της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Τέλος, αναφέρονται ως ειδικά παραδείγματα της απειλής που υφίστανται οι δημοσιογράφοι, η ρίψη χειροβομβίδας κροτου-λάμψης από τα ΜΑΤ κατά φωτορεπόρτερ που κάλυπταν διαδήλωση στο Σύνταγμα, η οποία χτύπησε τον φωτορεπόρτερ Μάριο Λώλο στο κεφάλι, αλλά και η επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι του Γιάννη Πρετεντέρη το περασμένο καλοκαίρι.

Ας σημειωθεί ότι η Liberties που παρήγαγε τη συγκεκριμένη έκθεση, χρηματοδοτείται μεταξύ άλλων και από προγράμματα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ προηγούμενες εκθέσεις της έχουν αποτελέσει πηγές για την ετήσια έκθεση της Κομισιόν για την κατάσταση του κράτους δικαίου στα διάφορα κράτη-μέλη.

Πετρέλαιο
ΟΠΕΚ: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχωρούν μετά από παρουσία 50 ετών

ΟΠΕΚ: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχωρούν μετά από παρουσία 50 ετών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μουσική: Μπορεί να επηρεάσει τις διατροφικές μας επιλογές;

Μουσική: Μπορεί να επηρεάσει τις διατροφικές μας επιλογές;

Κόσμος
Ιράν: Οι ΗΠΑ δεν μπορούν πλέον να επιβάλλουν την πολιτική τους σε άλλες χώρες – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο

Ιράν: Οι ΗΠΑ δεν μπορούν πλέον να επιβάλλουν την πολιτική τους σε άλλες χώρες – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κραυγή αγωνίας των εργαζομένων για τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας μετά τη διπλή επίθεση σε ΕΦΚΑ και Εφετείο
Πέντε τραυματίες 28.04.26

Κραυγή αγωνίας των εργαζομένων για τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας μετά τη διπλή επίθεση σε ΕΦΚΑ και Εφετείο

Η διπλή επίθεση του 89χρονου σε δύο πολύ κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας (στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Δικαστικό Μέγαρο του Πρωτοδικείου Αθηνών) φέρνει στην επιφάνεια τεράστια κενά ασφαλείας με τους εργαζομένους να καταγγέλλουν απουσία κατάλληλων μέτρων.

Σύνταξη
Εφετείο: «Υπήρχαν αίματα, αναστάτωση, πανικός» – Μαρτυρία στο in για τις πρώτες στιγμές μετά τους πυροβολισμούς
Αναστάτωση 28.04.26

«Υπήρχαν αίματα, αναστάτωση, πανικός» - Μαρτυρία στο in για τις πρώτες στιγμές μετά τους πυροβολισμούς στο Εφετείο

O 89χρονος εισέβαλε στο Εφετείο και άρχισε να πυροβολεί, τραυματίζοντας τέσσερα άτομα - Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στο in σκηνές πανικού και τρόμου

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Αντιρρήσεις για το Δημόσιο, μήνυση στον Κυρανάκη και ραντεβού σε έναν… μήνα στη δίκη για τα Τέμπη
Ελλάδα 28.04.26

Αντιρρήσεις για το Δημόσιο, μήνυση στον Κυρανάκη και ραντεβού σε έναν… μήνα στη δίκη για τα Τέμπη

Ολοκληρώθηκε η πέμπτη δικάσιμος της δίκης για τα Τέμπη - Ο Θέμης Σοφός γνωστοποίησε ότι ο κατηγορούμενος που εκπροσωπεί θα καταθέσει μήνυση κατά του Κωνσταντίνου Κυρανάκη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μέλανι Γκρίφιθ και Αντόνιο Μπαντέρας ξανά μαζί μια δεκαετία μετά το διαζύγιό τους
19 χρόνια παντρεμένοι 28.04.26

Μέλανι Γκρίφιθ και Αντόνιο Μπαντέρας ξανά μαζί μια δεκαετία μετά το διαζύγιό τους

Η Μέλανι Γκρίφιθ και ο Αντόνιο Μπαντέρας απόλαυσαν πρόσφατα μια σπάνια βραδινή έξοδο στο Λος Άντζελες, αποδεικνύοντας ότι είναι από τους πιο αγαπημένους «πρώην» στο Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ευχάριστη έκπληξη στην παρέλαση του ΟΦΗ και η μεγαλύτερη στήριξη που την αξίζουν οι Κρητικοί
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Η ευχάριστη έκπληξη στην παρέλαση του ΟΦΗ και η μεγαλύτερη στήριξη που την αξίζουν οι Κρητικοί

Η δυναμική παρουσία χιλιάδων Κρητικών στην φιέστα του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου φέρνει το προσκήνιο το θέμα της στήριξης των «ασπρόμαυρων» που δεν είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κραυγή αγωνίας των εργαζομένων για τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας μετά τη διπλή επίθεση σε ΕΦΚΑ και Εφετείο
Πέντε τραυματίες 28.04.26

Κραυγή αγωνίας των εργαζομένων για τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας μετά τη διπλή επίθεση σε ΕΦΚΑ και Εφετείο

Η διπλή επίθεση του 89χρονου σε δύο πολύ κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας (στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Δικαστικό Μέγαρο του Πρωτοδικείου Αθηνών) φέρνει στην επιφάνεια τεράστια κενά ασφαλείας με τους εργαζομένους να καταγγέλλουν απουσία κατάλληλων μέτρων.

Σύνταξη
Δήμος Λαρισαίων: Εκτός αστικού ιστού το Τελωνείο
Αυτοδιοίκηση 28.04.26

Δήμος Λαρισαίων: Εκτός αστικού ιστού το Τελωνείο

Τις επόμενες ημέρες κλιμάκιο στελεχών της ΑΑΔΕ αναμένεται να μεταβεί στη Λάρισα, προκειμένου, επί του πεδίου, πια, να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες μεταφοράς του Τελωνείο εκτός αστικού ιστού.

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Κόπερφιλντ και Μπλέιν στα έγγραφα – Αγωγή κατά Μπλανς
Woman 28.04.26

Αρχεία Έπσταϊν: Κόπερφιλντ και Μπλέιν στα έγγραφα – Αγωγή κατά Μπλανς για απόκρυψη στοιχείων

Ο Μπλανς μηνύεται για μη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων Έπσταϊν, με καταγγελίες για καθυστερήσεις, περικοπές και έλλειψη διαφάνειας. Την ίδια ώρα, αποκαλύψεις από τα δημοσιοποιημένα αρχεία σοκάρουν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Επίσκεψη της νέας Πρέσβειρας της Ιρλανδίας στο Ιστορικό Δημαρχείο Κέρκυρας
Διεθνείς σχέσεις 28.04.26

Επίσκεψη της νέας Πρέσβειρας της Ιρλανδίας στο Ιστορικό Δημαρχείο Κέρκυρας

Συζητήθηκαν προτάσεις για την ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών δράσεων, μεταξύ των οποίων και η προοπτική καθιέρωσης ετήσιας εκδήλωσης αφιερωμένης στις σχέσεις Κέρκυρας και Ιρλανδίας.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

