Τρίτη 28 Απριλίου 2026
28.04.2026 | 14:16
Σεισμός τώρα – Αισθητός στην Αττική
Κόκκινο κραγιόν, τραβηγμένα μαλλιά, κρίκοι – Το 80s στυλ της Sade δεν ξεπεράστηκε ποτέ
Live in Style 28 Απριλίου 2026, 14:05

Το συγκρότημα της δεκαετίας του 1980 θα ενταχθεί φέτος στο Rock and Roll Hall of Fame -υπάρχει λόγος που η λιτή εμφάνιση της τραγουδίστριας Sade Adu εξακολουθεί να έχει απήχηση το 2026;

Έφη Αλεβίζου
Μουσική: Μπορεί να επηρεάσει τις διατροφικές μας επιλογές;

Νωρίτερα αυτό το μήνα ανακοινώθηκε ότι οι Sade, το βρετανικό συγκρότημα με frontwoman τη Sade Adu που έγινε διάσημο στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, θα ενταχθούν στο Rock and Roll Hall of Fame του 2026. Και παρόλο που η μουσική τους αξίζει αναμφισβήτητα μια τέτοια διάκριση, αν υπήρχε παρόμοια επιβράβευση για το στυλ, η Adu θα είχε ενταχθεί εδώ και πολύ καιρό.

Με τα μαλλιά της πιασμένα πίσω, το κόκκινο κραγιόν, τα σκουλαρίκια-κρίκους και την προτίμησή της για απλά μαύρα ή λευκά φορέματα ή τζιν και τα ζιβάγκο, έχει γίνει το απόλυτο πρότυπο του διακριτικού –αλλά κατά κάποιον τρόπο απρόσιτου– στυλ.

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια Sade στο MGM Grand Garden Arena στο Λας Βέγκας, σε αυτή την αρχειακή φωτογραφία της 27ης Ιουλίου 2001. Η Sade τιμήθηκε με τον τίτλο OBE (Αξιωματικός του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας) στα βραβεία της Βασίλισσας εκείνης της χρονιάς. REUTERS/Ethan Miller

Η Sade δεν έχει κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ από το 2010, αλλά η εικόνα της Adu είναι παντού. Ο Drake είναι οπαδός της Sade, με δύο τατουάζ της Adu στο σώμα του και –όπως αποκαλύφθηκε αυτό το μήνα– ένα γλυπτό 2,7 μέτρων της τραγουδίστριας στο σπίτι του.

Το τραγούδι No Ordinary Love εμφανίστηκε στην πρόσφατη σειρά Love Story, με τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και την Κάρολιν Μπεσέτ να χορεύουν στο ρυθμό του τραγουδιού καθώς παίζει σε ένα τζουκμποξ.

Όλα αυτά ενώ το κοντό μπουφάν, τα τζιν Levi’s και οι καουμπόικες μπότες που φορούσε η Adu στο βίντεο για το The Sweetest Taboo περιλαμβάνονται στην εναρκτήρια έκθεση του V&A East, The Music is Black, που άνοιξε αυτό το μήνα.

Σέξι αλλά κλασικό

«Το στυλ της έχει αντέξει στο χρόνο, όπως και το στυλ της Κάθριν Χέπμπορν ή της Μαρλένε Ντίτριχ», λέει η σχεδιάστρια Φιόνα Ντίλι, η οποία συνεργάστηκε με τη Sade στις αρχές της δεκαετίας του ’80. «Είναι πολύ κλασικό -σέξι αλλά και κομψό ταυτόχρονα».

Οι Sade ήταν ένα τεράστιο φαινόμενο στα μέσα της δεκαετίας του ’80, ακόμη και στις ΗΠΑ -κάτι σπάνιο για ένα βρετανικό συγκρότημα. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους, Diamond Life (η Adu απεικονίζεται στο εξώφυλλο σε κοντινό πλάνο, φορώντας eyeliner που της δίνει γατίσιο βλέμμα), πούλησε περισσότερα από 4 εκατομμύρια αντίτυπα εκεί, και το επόμενο, Promise (με τζιν πουκάμισο και κόκκινο κραγιόν), έφτασε στο Νο 1.

Και η εμφάνιση της Adu ξεχώριζε από τις συναδέλφους της: τη Madonna με δαντέλες και εσώρουχα, τη Γουίτνι Χιούστον με επωμίδες και τη Σίντι Λόπερ με το μαξιμαλισμό των club kids.

Αλλά το στυλ της Adu δεν προέκυψε από το πουθενά, λέει η Ζακλίν Σπρίνγκερ, επιμελήτρια της έκθεσης The Music is Black.

Οι Sade ήταν μέρος μιας σκηνής τζαζ-φανκ στο Λονδίνο που η ίδια αναφερόταν σε μια προηγούμενη εποχή και σε μαύρους καλλιτέχνες τζαζ όπως ο Cab Calloway. «Το να είσαι κομψός ήταν απαραίτητο» λέει η Σπρίνγκερ. «Πήγαινες στο Wag Club και ντυνόσουν σαν να ήσουν σε τζαζ κλαμπ της δεκαετίας του ’30».

Το στυλ της Adu αναπτύχθηκε κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας –και έγινε η εμβληματική φιγούρα των Sade, προσθέτει η Σπρίνγκερ. «Προβάλλεται ως το συγκρότημα καθεαυτό, και με αυτή τη μοναδική έμφαση έρχεται μια επιπλέον φινέτσα».

Ενώ οι συμπαίκτες της φορούσαν κοστούμια που υποδείκνυαν πιο ρητά τη σύνδεση με τα τζαζ κλαμπ, το στυλ της Adu είχε μια απλότητα εκτός χρόνου.

Αλλά είχε και ένα πλεονέκτημα: πριν γίνει τραγουδίστρια, η Adu σπούδασε σχέδιο μόδας στη Σχολή Καλών Τεχνών Saint Martin’s και εργάστηκε για λίγο ως μοντέλο. Ο Iain R Webb, καθηγητής μόδας στη Σχολή Καλών Τεχνών του Kingston, ήταν συμφοιτητής της και έζησε μαζί της για κάποιο διάστημα.

Λέει ότι το στυλ της Adu ήταν πάντα αξιοσημείωτο. «Ακόμη και πριν η Sade ξεκινήσει την καριέρα της ως τραγουδίστρια, προτιμούσε ένα συγκεκριμένο διακριτικό, αδιάφορο στυλ, συνδυάζοντας συχνά ανδρικά και λειτουργικά ρούχα. Θυμάμαι ότι της άρεσε να φοράει γάντια», λέει.

«Η αδιάφορη στάση της τής έδινε ένα πλεονέκτημα –ο τρόπος που ντυνόταν δεν φαινόταν ποτέ επιβεβλημένος ή επιμελημένος από στιλίστες».

Για μια γενιά που ζει στο διαδίκτυο και έχει κάθε πιθανό στυλ που θα μπορούσε να επιθυμήσει με ένα κλικ στο Apple Pay, ένα στυλ που είναι απόλυτα απλό και επικεντρώνεται σε λίγα κομμάτια που φοριούνται ξανά και ξανά φαίνεται ριζοσπαστικό

Μιλώντας στο Interview το 1988, η Adu διευκρινίζει την άποψή της: «Μου αρέσουν τα ρούχα», είπε. «Δεν μου αρέσει η μόδα, αλλά μου αρέσουν τα ρούχα».

Η Dealey, επίσης από το Saint Martin’s, σχεδίασε το μαύρο δερμάτινο φόρεμα με ανοιχτή πλάτη που φόρεσε η Adu σε μια από τις πρώτες της εμφανίσεις στο Ronnie Scott’s το 1983 (το οποίο παρουσιάστηκε στην έκθεση «Blitz» του Μουσείου Σχεδιασμού πέρυσι), ένα άλλο μαύρο φόρεμα από τζέρσεϊ και το λευκό φόρεμα που φορούσε στο βίντεοκλιπ του «Smooth Operator».

Η Adu ίσως είχε παρατηρήσει το παρόμοια λιτό στυλ της Dealey: «Τα μαλλιά μου ήταν πιασμένα πίσω και φορούσα κόκκινο κραγιόν και ένα ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια», θυμάται. «Εμπιστευόταν το γούστο μου».

Η Dealey λέει ότι το φόρεμα χωρίς πλάτη ταιριάζει στο ευρύτερο στυλ της Adu επειδή είναι πιο διακριτικό από –ας πούμε– κάτι με βαθύ ντεκολτέ. «Από μπροστά, όταν ήταν στη σκηνή, φαινόταν πραγματικά κομψό αλλά όταν γύριζε, φαινόταν ότι, αν κούναγε τον ώμο της, το όλο σύνολο θα μπορούσε να πέσει. Είναι σέξι και σεμνό ταυτόχρονα».

Εκτός από την επιρροή των κλαμπ τζαζ, η Adu ενδέχεται να εμπνεύστηκε και από τις κομψές μαύρες σταρ που την προηγήθηκαν. Σε συνέντευξή της στη Financial Times πέρυσι, η δημιουργός περιεχομένου στο YouTube Naya Nweke διατύπωσε αυτή την άποψη.

«Σκεφτείτε πώς η Dorothy Dandridge και η Josephine Baker ενσάρκωναν τη γοητεία και την εκπροσώπηση των μαύρων γυναικών –ως πρότυπα προς μίμηση, αλλά και με πολιτικό χαρακτήρα» είπε.

«Η Sade κληρονομεί αυτή την παράδοση, αλλά την απογυμνώνει, μετατρέποντάς την σε κάτι πιο μινιμαλιστικό και μοντέρνο με έξτρα αυτοπεποίθηση».

Το στυλ της Adu εξακολουθεί να αποτελεί πηγή έμπνευσης για τη νεότερη γενιά. Η River Brown είναι η 22χρονη ιδρύτρια του λογαριασμού @sadeaduwife στο TikTok, με 365,6 χιλιάδες ακόλουθους.

Περιγράφει το στυλ της Adu ως «πολύ κομψό. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά, ταυτόχρονα, είναι κάτι πολύ σημαντικό εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο το επιλέγει με μεγάλη προσοχή. Για μένα είναι τα πάντα».

Για μια γενιά που ζει στο διαδίκτυο και έχει κάθε πιθανό στυλ που θα μπορούσε να επιθυμήσει με ένα κλικ στο Apple Pay, ένα στυλ που είναι απόλυτα απλό και επικεντρώνεται σε λίγα κομμάτια που φοριούνται ξανά και ξανά φαίνεται ριζοσπαστικό.

*Με στοιχεία από theguardian.com

Standard & Poor's: Στο 1,7% κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης της Ελλάδας

Μακροζωία: Δεν είναι τα γονίδιά μας, είναι οι συνήθειές μας

Ιράν: Οι ΗΠΑ δεν μπορούν πλέον να επιβάλλουν την πολιτική τους σε άλλες χώρες

Ο Μικ Τζάγκερ έφτασε πολύ κοντά στον θάνατο το 1976, σύμφωνα με τη νέα βιογραφία των Rolling Stones
Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι
Η Ρίτα Γουίλσον μιλάει στον Guardian για την καριέρα της ως έφηβο μοντέλο, τα γυρίσματα της ταινίας «Γάμος αλά ελληνικά» και το μυστικό μιας μακροχρόνιας αγάπης.

Αντιρρήσεις για το Δημόσιο, μήνυση στον Κυρανάκη και ραντεβού σε έναν… μήνα στη δίκη για τα Τέμπη
Ολοκληρώθηκε η πέμπτη δικάσιμος της δίκης για τα Τέμπη - Ο Θέμης Σοφός γνωστοποίησε ότι ο κατηγορούμενος που εκπροσωπεί θα καταθέσει μήνυση κατά του Κωνσταντίνου Κυρανάκη

Νέα Αριστερά: Game over για τον «Zhukov» – Το «τρολ» της ΝΔ απέκτησε όνομα, επώνυμο και κυρίως καταδίκη
Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, «η υπόθεση με το «γαλάζιο τρολ» «Zhukov» αποτελεί την απόδειξη ότι η διαστρέβλωση και η δολοφονία χαρακτήρων δεν είναι «υπερβολές του διαδικτύου», αλλά εργαλεία μιας οργανωμένης πολιτικής πρακτικής που χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση»

Υποκλοπές: Τις επόμενες ημέρες η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή
Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δώσει εντολή στους νομικούς του ΠΑΣΟΚ να επεξεργαστούν την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, με τη Χαριλάου Τρικούπη να προαναγγέλλει παράλληλα θεσμικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου.

Νέα Αριστερά για επιστολή βουλευτών ΝΔ: Αρχιερέας της καχεκτικής δημοκρατίας και αρχιτέκτονας του επιτελικού κράτους ο Μητσοτάκης
Η Νέα Αριστερά δια του εκπροσώπου Τύπου της εκτοξεύει πυρά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στη σκιά της ανοιχτής επιστολής πέντε βουλευτών της ΝΔ με την οποία στοχοποιούν το Μαξίμου για το «επιτελικό κράτος»

Λήξη συναγερμού για Καρέτσα στη Γκενκ – «Καθαρές» οι εξετάσεις του
Αν και αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι κόντρα στην Σταντάρ Λιέγης, οι εξετάσεις του Κωνσταντίνου Καρέτσα είναι καθαρές και θα είναι διαθέσιμος στα επόμενα παιχνίδια της Γκενκ.

Πηγές της Περιφέρειας υποστηρίζουν ότι υπάρχει πρόθεση τα Προσφυγικά να επιστραφούν ως χώροι κοινωνικής κατοικίας
Πληροφορίες θέλουν την Περιφέρεια Αττικής να ξεκαθαρίζει ότι δεν υφίσταται κανένα σενάριο κατεδάφισης, εγκατάλειψης ή εμπορευματοποίησης των προσφυγικών.

Υποκλοπές: Η δεύτερη αρχειοθέτηση και οι επόμενες κινήσεις των πρωταγωνιστών – Κλειδί η δίκη στο Εφετείο και οι νέες μηνύσεις που… ψήνονται
Παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν στη διάρκεια της πολύμηνης αποδεικτικής διαδικασίας για την υπόθεση των υποκλοπών, για μια ακόμα φορά κρίθηκε ότι η δικογραφία πρέπει να παραμείνει εκεί, στο αρχείο της Εισαγγελίας

Πέρασαν 33 χρόνια από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς (vids)
Ήταν 28 Απριλίου του 1993 όταν η καριέρα και -όπως δυστυχώς αποδείχθηκε- η ζωή του μυθικού Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, θα έμεναν για πάντα στη βάση της μπασκέτας του κλειστού της Νέας Σμύρνης.

Κρίση χωρίς προηγούμενο στη Φενέρμπαχτσε
Η βαριά ήττα της Φενέρμπαχτσε από τη Γαλατασαράι πυροδότησε ντόμινο εξελίξεων – Το αγωνιστικό «κενό» του Ασένσιο, οι ευθύνες της διοίκησης και η επόμενη μέρα του συλλόγου

Δίκη Τεμπών: Μήνυση κατά Κυρανάκη και νομική κίνηση κατά Καραμανλή προανήγγειλε κατηγορούμενος
Το ελληνικό δημόσιο δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας απέναντι στον Δημήτρη Νικολάου - Τι είπε ο συνήγορός του, Θέμης Σοφός, στη δίκη για τα Τέμπη

Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα
Ποιοι είναι οι πρώτοι παίκτες της Euroleague που έχουν ήδη συμφωνήσει για το καλοκαίρι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Από τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ μέχρι τον Πίτερς και τον Μάικ Τζέιμς που φεύγει από τη Μονακό.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

