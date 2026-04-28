Κόκκινο κραγιόν, τραβηγμένα μαλλιά, κρίκοι – Το 80s στυλ της Sade δεν ξεπεράστηκε ποτέ

Νωρίτερα αυτό το μήνα ανακοινώθηκε ότι οι Sade, το βρετανικό συγκρότημα με frontwoman τη Sade Adu που έγινε διάσημο στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, θα ενταχθούν στο Rock and Roll Hall of Fame του 2026. Και παρόλο που η μουσική τους αξίζει αναμφισβήτητα μια τέτοια διάκριση, αν υπήρχε παρόμοια επιβράβευση για το στυλ, η Adu θα είχε ενταχθεί εδώ και πολύ καιρό.

Με τα μαλλιά της πιασμένα πίσω, το κόκκινο κραγιόν, τα σκουλαρίκια-κρίκους και την προτίμησή της για απλά μαύρα ή λευκά φορέματα ή τζιν και τα ζιβάγκο, έχει γίνει το απόλυτο πρότυπο του διακριτικού –αλλά κατά κάποιον τρόπο απρόσιτου– στυλ.

No Ordinary Love

Η Sade δεν έχει κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ από το 2010, αλλά η εικόνα της Adu είναι παντού. Ο Drake είναι οπαδός της Sade, με δύο τατουάζ της Adu στο σώμα του και –όπως αποκαλύφθηκε αυτό το μήνα– ένα γλυπτό 2,7 μέτρων της τραγουδίστριας στο σπίτι του.

Το τραγούδι No Ordinary Love εμφανίστηκε στην πρόσφατη σειρά Love Story, με τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και την Κάρολιν Μπεσέτ να χορεύουν στο ρυθμό του τραγουδιού καθώς παίζει σε ένα τζουκμποξ.

Όλα αυτά ενώ το κοντό μπουφάν, τα τζιν Levi’s και οι καουμπόικες μπότες που φορούσε η Adu στο βίντεο για το The Sweetest Taboo περιλαμβάνονται στην εναρκτήρια έκθεση του V&A East, The Music is Black, που άνοιξε αυτό το μήνα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sade Adu (@sadeadu_)

Σέξι αλλά κλασικό

«Το στυλ της έχει αντέξει στο χρόνο, όπως και το στυλ της Κάθριν Χέπμπορν ή της Μαρλένε Ντίτριχ», λέει η σχεδιάστρια Φιόνα Ντίλι, η οποία συνεργάστηκε με τη Sade στις αρχές της δεκαετίας του ’80. «Είναι πολύ κλασικό -σέξι αλλά και κομψό ταυτόχρονα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sade (@sade)

Φαινόμενο

Οι Sade ήταν ένα τεράστιο φαινόμενο στα μέσα της δεκαετίας του ’80, ακόμη και στις ΗΠΑ -κάτι σπάνιο για ένα βρετανικό συγκρότημα. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους, Diamond Life (η Adu απεικονίζεται στο εξώφυλλο σε κοντινό πλάνο, φορώντας eyeliner που της δίνει γατίσιο βλέμμα), πούλησε περισσότερα από 4 εκατομμύρια αντίτυπα εκεί, και το επόμενο, Promise (με τζιν πουκάμισο και κόκκινο κραγιόν), έφτασε στο Νο 1.

Και η εμφάνιση της Adu ξεχώριζε από τις συναδέλφους της: τη Madonna με δαντέλες και εσώρουχα, τη Γουίτνι Χιούστον με επωμίδες και τη Σίντι Λόπερ με το μαξιμαλισμό των club kids.

Πρώτα από όλα η κομψότητα

Αλλά το στυλ της Adu δεν προέκυψε από το πουθενά, λέει η Ζακλίν Σπρίνγκερ, επιμελήτρια της έκθεσης The Music is Black.

Οι Sade ήταν μέρος μιας σκηνής τζαζ-φανκ στο Λονδίνο που η ίδια αναφερόταν σε μια προηγούμενη εποχή και σε μαύρους καλλιτέχνες τζαζ όπως ο Cab Calloway. «Το να είσαι κομψός ήταν απαραίτητο» λέει η Σπρίνγκερ. «Πήγαινες στο Wag Club και ντυνόσουν σαν να ήσουν σε τζαζ κλαμπ της δεκαετίας του ’30».

Αχρονική απλότητα

Το στυλ της Adu αναπτύχθηκε κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας –και έγινε η εμβληματική φιγούρα των Sade, προσθέτει η Σπρίνγκερ. «Προβάλλεται ως το συγκρότημα καθεαυτό, και με αυτή τη μοναδική έμφαση έρχεται μια επιπλέον φινέτσα».

Ενώ οι συμπαίκτες της φορούσαν κοστούμια που υποδείκνυαν πιο ρητά τη σύνδεση με τα τζαζ κλαμπ, το στυλ της Adu είχε μια απλότητα εκτός χρόνου.

Συνδυάζοντας ανδρικά κομμάτια

Αλλά είχε και ένα πλεονέκτημα: πριν γίνει τραγουδίστρια, η Adu σπούδασε σχέδιο μόδας στη Σχολή Καλών Τεχνών Saint Martin’s και εργάστηκε για λίγο ως μοντέλο. Ο Iain R Webb, καθηγητής μόδας στη Σχολή Καλών Τεχνών του Kingston, ήταν συμφοιτητής της και έζησε μαζί της για κάποιο διάστημα.

Λέει ότι το στυλ της Adu ήταν πάντα αξιοσημείωτο. «Ακόμη και πριν η Sade ξεκινήσει την καριέρα της ως τραγουδίστρια, προτιμούσε ένα συγκεκριμένο διακριτικό, αδιάφορο στυλ, συνδυάζοντας συχνά ανδρικά και λειτουργικά ρούχα. Θυμάμαι ότι της άρεσε να φοράει γάντια», λέει.

«Η αδιάφορη στάση της τής έδινε ένα πλεονέκτημα –ο τρόπος που ντυνόταν δεν φαινόταν ποτέ επιβεβλημένος ή επιμελημένος από στιλίστες».

«Μου αρέσουν τα ρούχα»

Μιλώντας στο Interview το 1988, η Adu διευκρινίζει την άποψή της: «Μου αρέσουν τα ρούχα», είπε. «Δεν μου αρέσει η μόδα, αλλά μου αρέσουν τα ρούχα».

Η Dealey, επίσης από το Saint Martin’s, σχεδίασε το μαύρο δερμάτινο φόρεμα με ανοιχτή πλάτη που φόρεσε η Adu σε μια από τις πρώτες της εμφανίσεις στο Ronnie Scott’s το 1983 (το οποίο παρουσιάστηκε στην έκθεση «Blitz» του Μουσείου Σχεδιασμού πέρυσι), ένα άλλο μαύρο φόρεμα από τζέρσεϊ και το λευκό φόρεμα που φορούσε στο βίντεοκλιπ του «Smooth Operator».

Η Adu ίσως είχε παρατηρήσει το παρόμοια λιτό στυλ της Dealey: «Τα μαλλιά μου ήταν πιασμένα πίσω και φορούσα κόκκινο κραγιόν και ένα ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια», θυμάται. «Εμπιστευόταν το γούστο μου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sade Adu (@sadeadu_)

Η πλάτη

Η Dealey λέει ότι το φόρεμα χωρίς πλάτη ταιριάζει στο ευρύτερο στυλ της Adu επειδή είναι πιο διακριτικό από –ας πούμε– κάτι με βαθύ ντεκολτέ. «Από μπροστά, όταν ήταν στη σκηνή, φαινόταν πραγματικά κομψό αλλά όταν γύριζε, φαινόταν ότι, αν κούναγε τον ώμο της, το όλο σύνολο θα μπορούσε να πέσει. Είναι σέξι και σεμνό ταυτόχρονα».

Εκτός από την επιρροή των κλαμπ τζαζ, η Adu ενδέχεται να εμπνεύστηκε και από τις κομψές μαύρες σταρ που την προηγήθηκαν. Σε συνέντευξή της στη Financial Times πέρυσι, η δημιουργός περιεχομένου στο YouTube Naya Nweke διατύπωσε αυτή την άποψη.

«Σκεφτείτε πώς η Dorothy Dandridge και η Josephine Baker ενσάρκωναν τη γοητεία και την εκπροσώπηση των μαύρων γυναικών –ως πρότυπα προς μίμηση, αλλά και με πολιτικό χαρακτήρα» είπε.

«Η Sade κληρονομεί αυτή την παράδοση, αλλά την απογυμνώνει, μετατρέποντάς την σε κάτι πιο μινιμαλιστικό και μοντέρνο με έξτρα αυτοπεποίθηση».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sade Adu (@sadeadu_)

Είναι τα πάντα

Το στυλ της Adu εξακολουθεί να αποτελεί πηγή έμπνευσης για τη νεότερη γενιά. Η River Brown είναι η 22χρονη ιδρύτρια του λογαριασμού @sadeaduwife στο TikTok, με 365,6 χιλιάδες ακόλουθους.

Περιγράφει το στυλ της Adu ως «πολύ κομψό. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά, ταυτόχρονα, είναι κάτι πολύ σημαντικό εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο το επιλέγει με μεγάλη προσοχή. Για μένα είναι τα πάντα».

Για μια γενιά που ζει στο διαδίκτυο και έχει κάθε πιθανό στυλ που θα μπορούσε να επιθυμήσει με ένα κλικ στο Apple Pay, ένα στυλ που είναι απόλυτα απλό και επικεντρώνεται σε λίγα κομμάτια που φοριούνται ξανά και ξανά φαίνεται ριζοσπαστικό.

*Με στοιχεία από theguardian.com