24.12.2025 | 14:21
Αγνοείται πυροσβέστης στις Σέρρες – Έρευνες για τον εντοπισμό του
Σημαντική είδηση:
24.12.2025 | 13:01
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία
Οι πιο στιλάτοι διάσημοι του 2025 δεν είναι αυτοί που ακολούθησαν τη μόδα κατά γράμμα
Live in Style 24 Δεκεμβρίου 2025 | 12:00

Οι πιο στιλάτοι διάσημοι του 2025 δεν είναι αυτοί που ακολούθησαν τη μόδα κατά γράμμα

Εμφανίστηκαν σε γήπεδα και χαλιά, σκηνές και περιθώρια, μικρές και μεγάλες οθόνες. Και όλοι τους διαμόρφωσαν τις έννοιες του στυλ και της αυτοέκφρασης – οι πιο στιλάτοι, τελικά, είναι αυτοί που κάνουν του κεφαλιού τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Healthy holidays: Τα οφέλη των γιορτών

Healthy holidays: Τα οφέλη των γιορτών

Spotlight

Ενώ το στυλ εκφράζεται πιο εμφανώς μέσω των ρούχων, των αξεσουάρ και των κουρεμάτων, δεν μπορεί να εκφραστεί και με μια χαρακτηριστική χειρονομία που αποκτά δική της ζωή; Δεν μπορεί ένα αξιομνημόνευτο στυλ να είναι τόσο ανόητο όσο και σοβαρό; Δεν μπορεί να έχει να κάνει με τον τρόπο που κάποιος επηρεάζει τα θέματα συζήτησης των ανθρώπων, όσο και με το τι φοράει;

Οι διάσημοι που ακολουθούν υποστηρίζουν με κάθε τρόπο ότι η απάντηση σε όλες αυτές τις ερωτήσεις είναι ναι. Κατά τη διάρκεια του έτους, μας έκαναν να σκεφτούμε, να συζητήσουμε και ακόμη και να αμφισβητήσουμε τη σημασία της αυτοέκφρασης. Δεν συμφωνείτε με όσους περιλαμβάνονται σε αυτή τη λίστα; Ωραία. Αυτό είναι το νόημα. Το στυλ, άλλωστε, είναι υποκειμενικό.

ASAP Rocky

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Just Jared (@justjared)


Ο ράπερ και ηθοποιός είχε μια χρονιά γεμάτη στιλάτες στιγμές — παρευρέθηκε στο Met Gala ως συνπρόεδρος φορώντας ρούχα δικής του σχεδίασης, φόρεσε Miu Miu και Saint Laurent στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, φόρεσε ξανά Saint Laurent, μαζί με Gucci, στη δίκη του για ποινικό αδίκημα στο Λος Άντζελες (όπου αθωώθηκε). Το αποκορύφωμα ήταν η ανακήρυξή του ως fashion icon από το Council of Fashion Designers of America και ως νέο πρόσωπο της Chanel.

Alexander Skarsgård

YouTube thumbnail

Σε εμφανίσεις για την προώθηση της ταινίας «Pillion», που έχει ως θέμα την «φυλή» των ομοφυλόφιλων μοτοσικλετιστών, ο ηθοποιός εφάρμοσε τη μέθοδο ντυσίματος «κάνω ό,τι μ’ αρέσει», με σύνολα που περιλάμβαναν κοντά σορτς, μπλουζάκια χωρίς μανίκια και δερμάτινες μπότες μέχρι το μηρό.

Bad Bunny

YouTube thumbnail

Τους τελευταίους μήνες, ο μουσικός καλλιτέχνης έδειξε την πολιτιστική του δύναμη με μια σειρά από 30 sold-out συναυλίες στο Πουέρτο Ρίκο και με την επιλογή του ως headliner του επόμενου σόου του Super Bowl. Έδειξε το στιλιστικό του εύρος ντυμένος με Prada στο Met Gala, ντυμένος casual με street wear στις συναυλίες του και ντυμένος μόνο με εσώρουχα σε μια διαφημιστική διαφήμιση γιγαντοαφίσας.

Doechii


Μακριές πλεξούδες, afro hair, κορσέδες Schiaparelli, σουτιέν και σλιπ Thom Browne — η αισθητική της ράπερ τα ενσωμάτωσε όλα, τραβώντας τα βλέμματα στις σκηνές, στα κόκκινα χαλιά και οπουδήποτε αλλού πήγαινε.

Rosalía

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη StyleCaster (@stylecaster)


Στο άλμπουμ της «Lux», η πρωτοποριακή, ποπ τραγουδίστρια παρουσίασε μια πολυπολιτισμική συμφωνία, τραγουδώντας τραγούδια σε 13 διαφορετικές γλώσσες. Στο μουσικό βίντεο για ένα από αυτά τα τραγούδια, το «Berghain», απεικόνισε με γοητευτικό τρόπο τη μεταφορά ότι η ζωή είναι μια συγχορδία, φτιάχνοντας καφέ, σιδερώνοντας και ταξιδεύοντας με λεωφορείο, με τη συνοδεία μιας ολόκληρης ορχήστρας.

Jennifer Lawrence

YouTube thumbnail

Τα σκούρα γυαλιά ηλίου ευτυχώς δεν εμπόδισαν την ηθοποιό να μην περάσει απαρατήρητη από τους παπαράτσι στους δρόμους, όπου η προτίμησή της για λεοπάρ παλτά, oversize μπλουζάκια και άλλα casual-chic ρούχα ήταν εμφανής.

Walton Goggins


Ένας ρόλος στην τρίτη σεζόν της σειράς του HBO «The White Lotus» έφερε τον ηθοποιό στο προσκήνιο. Μετά το τέλος της σειράς, η εμφάνισή του στο εξώφυλλο του περιοδικού Cultured, καθισμένος με τα πόδια ανοιχτά και φορώντας ένα κίτρινο Speedo, τον κράτησε εκεί και συνέβαλε στην αύξηση του ενδιαφέροντος για τα μικροσκοπικά μαγιό.

Vivian Wilson


Το μοντέλο και αποξενωμένη κόρη του Elon Musk ήταν το πρόσωπο που ξεχώρισε στη New York Fashion Week αυτό το φθινόπωρο, περπατώντας στις επιδείξεις των Prabal Gurung, Alexis Bittar και Dauphinette, τις οποίες άνοιξε με μια κραυγή στην πασαρέλα. Έκανε επίσης αισθητή την παρουσία της σε μια ευρέως διαδεδομένη συνέντευξη στο Teen Vogue που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο.

Timothée Chalamet

Αφού εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του ως Bob Dylan και σούπερ φαν των New York Knicks, και στη συνέχεια ξύρισε το κεφάλι του με μεγάλη φανφάρα, ο ηθοποιός ξεκίνησε μια νέα μόδα με τη μορφή εμπορικών προϊόντων για την τελευταία του ταινία, «Marty Supreme», που περιλάμβανε αντιανεμικά μπουφάν που φορούσαν η Kylie Jenner και άλλοι trendsetters.

Pedro Elias Garzon Delvaux


Γνωστός και ως «ο ντετέκτιβ του Λούβρου», ο Γάλλος έφηβος με γούστο για κομψά ανδρικά ρούχα έγινε viral στο διαδίκτυο, αφού φωτογραφήθηκε δίπλα σε αστυνομικούς έξω από το μουσείο, μετά την πρόσφατη ληστεία κοσμημάτων.

*Με στοιχεία από nytimes.com

