Δήμος Λαρισαίων: Εκτός αστικού ιστού το Τελωνείο

Ένα νέο κεφάλαιο για τη Λάρισα σηματοδοτεί η ανακοίνωση, δια στόματος του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ.Κυριάκου Πιερρακάκη, της μετακίνησης του Τελωνείου από τον αστικό ιστό της πόλης, μετά από αίτημα του Δημάρχου Λαρισαίων, κ.Θανάση Μαμάκου.

Οι σχετικές ανακοινώσεις, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Λαρισαίων, έγιναν στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του κ.Πιερρακάκη στο Δημαρχείο της Λάρισας, όπου και έγινε η συνάντηση με τον κ.Μαμάκο.

«Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας πολύμηνης προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής Μαμάκου για ένα ιδιαίτερα οξύ και μείζον ζήτημα που επί δεκαετίες επηρέαζε αρνητικά τη ζωή και την καθημερινότητα πολιτών και επαγγελματιών του κλάδου των οδικών μεταφορών. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός και Πρόεδρος του Eurogroup, τις επόμενες ημέρες κλιμάκιο στελεχών της ΑΑΔΕ αναμένεται να μεταβεί στη Λάρισα, προκειμένου, επί του πεδίου, πια, να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες» επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση.

«Στην πόλη μας υπάρχει ένα μείζον ζήτημα που επηρεάζει τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών και αυτό είναι η ανάγκη οριστικής απομάκρυνσης των υπηρεσιών του Τελωνείου, από τον αστικό ιστό, των υπηρεσιών που αφορούν στον έλεγχο των εμπορευμάτων βαρέων οχημάτων. Πρόκειται για ένα χρόνιο αίτημα της πόλης, το οποίο πλέον πρέπει να δρομολογηθεί με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, καθώς η παραμονή του σε κατοικημένη περιοχή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

Είναι ένα χρόνιο αίτημα της πόλης, για το οποίο θα πρέπει να υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα, διότι η παραμονή του εντός του αστικού ιστού δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών», σημείωσε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος.

«Θα το πω πολύ απλά και κωδικοποιημένα: αποδέχομαι το αίτημα του Δημάρχου και των πολιτών της Λάρισας. Είναι ένα σωστό αίτημα. Τόσο εγώ ως Υπουργός Οικονομικών, όσο και ο κ. Πιτσιλής, ως Διοικητής της ΑΑΔΕ δεσμευόμαστε για την επίλυση του ζητήματος. Τις επόμενες ημέρες θα έρθουν στη Λάρισα τα στελέχη της ΑΑΔΕ, για να μπορέσουμε να δούμε, στο πεδίο πια, πού θα μεταφερθεί το Τελωνείο. Είναι απόλυτα σωστό το αίτημά σας», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ.Πιερρακάκης, όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου.