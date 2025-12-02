Αγρότες: Έληξε ο αποκλεισμός του τελωνείου των Ευζώνων
Έληξαν το απόγευμα οι αποκλεισμοί δρόμων που πραγματοποίησαν αγρότες σε δύο κομβικά σημεία της Κεντρικής Μακεδονίας.
Έληξε στις 17.00 η σημερινή κινητοποίηση των αγροτών στο τελωνείο των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, επισήμαναν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλη της συντονιστικής επιτροπής.
Υπενθυμίζεται ότι από τις 12 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής των Ευζώνων προχώρησαν σε πλήρη αποκλεισμό, διακόπτοντας την κυκλοφορία τόσο προς την Ελλάδα όσο και προς τη Βόρεια Μακεδονία.
Έληξε ο αποκλεισμός στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης Έδεσσας
Εξάλλου, στις 3.30 το μεσημέρι έληξε ο αποκλεισμός στον οποίο είχαν προχωρήσει αγρότες στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης Έδεσσας, στο ύψος της Χαλκηδόνας.
Αγρότες της ευρύτερης περιοχής της Χαλκηδόνας απόκλεισαν το σημείο από τη 1 το μεσημέρι και σύμφωνα με μέλη της συντονιστικής επιτροπής, το μπλόκο ενισχύεται συνεχώς και δεν αποκλείεται οι κινητοποιήσεις να συνεχιστούν και τα επόμενα 24ωρα.
