Ενισχύεται το αγροτικό μέτωπο – Πληθαίνουν τα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση, κοντά στους αγρότες η αντιπολίτευση

Οργισμένοι, αλλά και αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω είναι οι αγρότες σε όλη τη χώρα, οι οποίοι κατάφεραν μέσα σε 48 ώρες να κατεβάζουν σχεδόν 5.000 τρακτέρ στους δρόμους, κόβοντας εθνικές οδούς στα δύο και προειδοποιώντας την κυβέρνηση ότι θα κάνουν γιορτές στα μπλόκα εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Την ίδια στιγμή, η κυβερνητική καταστολή δεν πτοεί αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι απαντούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, με τα μπλόκα να ενισχύονται καθώς, εκτός από τους παραγωγούς της Θεσσαλίας, αγρότες από τη βόρεια Ελλάδα, την Ήπειρο, την Αχαΐα και άλλες περιοχές της χώρας μπαίνουν δυναμικά στο «χορό».

Υπενθυμίζεται ότι τρακτέρ έχουν πλημμυρίσει τα μεγάλα μπλόκα της Νίκαιας, του E65 και των Μαλγάρων, ενώ ραντεβού στο τελωνείο Κήπων δίνουν οι αγρότες του Έβρου, με τους ανθρώπους που κρατούν ζωντανό τον πρωτογενή τομέα να έχουν αγανακτίσει τόσο από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και από την κυβερνητική αλαζονεία (βλέπε δηλώσεις Κυρανάκη, που δήλωσε πως για το σκάνδαλο φταίνε τα μπλόκα και οι αγροτικές κινητοποιήσεις!).

Κομμένη στα δύο η Εθνική Αθηνών-Θεσσαλονίκης

Η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας παραμένει κλειστή, καθώς οι αγρότες ενισχύουν το μπλόκο, κατεβάζοντας νέα τρακτέρ και μηχανήματα.

Μετά τη χθεσινή απογευματινή συνέλευση, επιβεβαιώθηκε πως θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ έχουν ήδη προγραμματιστεί νέες αφίξεις από χωριά της Λάρισας, αλλά και από τη Μαγνησία, με στόχο να αυξηθεί περαιτέρω η παρουσία παραγωγών στο μπλόκο.

Στο σημείο αυτό βρίσκονται αγρότες από Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Πλατύκαμπο και άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, με την κυκλοφορία στην εθνική οδό να έχει διακοπεί και την Τροχαία να προχωρά σε εκτροπές μέσω παρακαμπτηρίων.

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας διαμηνύουν στην κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν όσο δεν υπάρχουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, τα οποία αφορούν στο υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και την ανάγκη για έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων.

Να σημειωθεί ότι, παράλληλα με την ενίσχυση του μπλόκου στη Νίκαια, οι αγρότες αποφάσισαν να δώσουν δυναμικό «παρών» και στα δικαστήρια της Λάρισας την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, οπότε απολογούνται οι συνάδελφοί τους που συνελήφθησαν κατά τα επεισόδια των προηγούμενων ημερών.

Κτηνοτρόφοι έχυσαν γάλα στην πλατεία της Λάρισας

Στην κεντρική πλατεία της Λάρισας έφτασαν με τα αγροτικά τους οχήματα δεκάδες κτηνοτρόφοι της περιοχής. Εκπρόσωποι του κλάδου έχυσαν γάλα στην πλατεία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα οξυμένα προβλήματα του κλάδου.

Αποκλείστηκε και πάλι το τελωνείο Ευζώνων από αγρότες

Στον αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων, τόσο στο ρεύμα εισόδου προς Ελλάδα όσο και της εξόδου προς Βόρεια Μακεδονία, προχώρησαν και πάλι σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, στις 18.00, απέκλεισαν αρχικά την είσοδο στην Ελλάδα μόνο για τα φορτηγά και στη συνέχεια προχώρησαν σε καθολικό αποκλεισμό, τον οποίο και ήραν τα μεσάνυχτα.

Στο σημείο, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 150 τρακτέρ και αγροτικά οχήματα και το αγροτικό μπλόκο συνεχώς ενισχύεται.

Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στα διόδια Μαλγάρων

Στα διόδια των Μαλγάρων παραμένει κλειστό το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Αθήνα, ενώ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Τετράωρος αποκλεισμός στην παλαιά Εθνική Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

Τετράωρος αποκλεισμός στην παλαιά Εθνική Θεσσαλονίκης – Έδεσσας από τους αγρότες, οι οποίοι δεν αποκλείουν η κινητοποίησή τους να διαρκέσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ το μπλόκο ολοένα και ενισχύεται.

Σε τροχιά κινητοποιήσεων οι αγρότες του Έβρου – Κάλεσμα συμμετοχής σε Ροδόπη και Ξάνθη

Στο τελωνείο των Κήπων θα κατευθυνθούν, σήμερα, με τα τρακτέρ τους οι αγρότες του νοτίου και κεντρικού Έβρου, διεκδικώντας εξόφληση των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαμηλότερο κόστος παραγωγής και διασφάλιση μιας βιώσιμης αγροτικής πολιτικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, στις 16.00 θα αναχωρήσουν για το Τελωνείο των Κήπων τα τρακτέρ από την περιοχή του Σουφλίου και ένα τέταρτο αργότερα τα τρακτέρ από το Τυχερό.

Οι δύο μηχανοκίνητες πορείες θα συναντηθούν στον Προβατώνα, απ’ όπου και θα κατευθυνθούν στον Πέπλο. Εκεί θα έχουν μεταβεί και τα τρακτέρ της περιοχής των Φερών και στη συνέχεια όλοι μαζί θα σταθμεύσουν στον χώρο του Τελωνείου, προκειμένου να προχωρήσουν σε διακοπή της κυκλοφορίας μόνο των φορτηγών διεθνών μεταφορών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από και προς Τουρκία.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης απηύθυνε δημόσιο κάλεσμα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις προς τους αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συλλόγους Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου, Κομοτηνής και Ξάνθης, προκειμένου, όπως τονίζει, να σταλεί ένα μήνυμα ενότητας και αγωνιστικότητας.

Οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Έβρου – Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας – έχουν εξαγγείλει την έναρξη των κινητοποιήσεών τους για την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, οπότε και θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στον κόμβο των Καστανέων, καθώς και όλων των οχημάτων στο τελωνείο των Καστανέων και στον συνοριακό σταθμό Ορμενίου.

Kαρδίτσα: 1.500 τρακτέρ στον Ε65

Αποκλεισμένος παραμένει και ο αυτοκινητόδρομος Ε-65 στην Καρδίτσα και στα δύο ρεύματα, όπου έχουν παραταχθεί περίπου 1.500 τρακτέρ.

Επιπλέον, την Τετάρτη αγρότες των Τρικάλων προγραμματίζουν να στήσουν μπλόκο στον κόμβο Μεγαλοχωρίου.

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ήπειρο

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Ήπειρο και από τις επόμενες ημέρες στήνουν μπλόκα σε κομβικά σημεία της περιοχής.

Ήδη, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τον νομό Ιωαννίνων προχώρησαν σε 3ωρο αποκλεισμό του κόμβου στο Καλπάκι, τις δύο προηγούμενες ημέρες. Σήμερα, θα κλείσουν τον κόμβο, ουσιαστικά την εθνική οδό Ιωαννίνων – Κακκαβιάς, από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

Αύριο, Τετάρτη, το μεσημέρι, οι αγρότες της Πρέβεζας αναμένεται να στήσουν μπλόκο στον Λούρο, ενώ το βράδυ της Δευτέρας αντιπροσωπεία αγροτοκτηνοτρόφων της Άρτας ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης πως θα βγουν αγρότες και κτηνοτρόφοι στους δρόμους, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στη μορφή και το σημείο της κινητοποίησης.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας προγραμματίζουν κινητοποιήσεις

Κινητοποιήσεις προγραμματίζουν να ξεκινήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας και της Αιγιάλειας.

Ειδικότερα, αύριο, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας αναμένεται να συγκεντρωθούν στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας, όπου θα πραγματοποιηθεί συνέλευση για την λήψη αποφάσεων.

Στην Αιγιάλεια, μέλη του αγροτικού συλλόγου «Μπακόπουλος – Ντρίνιας» πραγματοποίησαν συνέλευση το βράδυ της Δευτέρας στο εργατικό κέντρο του Αιγίου. Όπως ανακοινώθηκε, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον κόμβο του Σελινούντα, στο Αίγιο.

Επίσης, σήμερα στις 8 το βράδυ θα συνεδριάσουν, στην περιοχή Σταυροδρόμι, τα μέλη του αγροκτηνοτροφικού συλλόγου Ερυμάνθου, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις.

Χρυσοχοΐδης: Δεν μπορεί να καταλαμβάνονται τελωνεία και λιμάνια

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υποστηρίζει πως «δεν υπάρχει από την πλευρά της αστυνομίας απολύτως καμία διάθεση σύγκρουσης, καμία διάθεση βίας. Είμαστε στη λογική της συνδιαλλαγής και της συνεννόησης».

«Είναι μάταιο να ασκήσουμε βία σε ανθρώπους, οι οποίοι διεκδικούν αυτή τη στιγμή τα αιτήματά τους. Αλλά, από την άλλη πλευρά, δεν θα στερήσουμε από τη χώρα τόσο πολύ κρίσιμα θέματα, τα οποία έχει ανάγκη σε καθημερινή βάση», είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Υπογράμμισε, μάλιστα, πως «εκεί, προφανώς, δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση που θα εμποδίσει τη διέλευση των αγαθών, τη διέλευση των ανθρώπων, τα ζητήματα που έχουν εθνική σημασία και ασφάλεια. Όταν καταλαμβάνεις ένα τελωνείο που είναι ‘είσοδος- έξοδος’ της χώρας, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά… Υπάρχουν ζωτικής εθνικής, οικονομικής και κοινωνικής σημασίας, κρίσιμες υποδομές, των οποίων η λειτουργία δεν μπορεί να παραβιάζεται, διότι θα παραβιαστεί συνολικά και η ασφάλεια και η λειτουργία της χώρας. Και το εννοώ αυτό».

Διεμήνυσε, μάλιστα, στους αγρότες πως «όποιος προκαλεί καταστροφή δημόσιας περιουσίας, την οποία θα κληθεί να πληρώσει ο φορολογούμενος, αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό είναι ζήτημα που δεν μπορεί και δεν πρέπει να ανεχθούμε… Όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα συζητήσουμε και υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των διαδηλωτών, των απεργών και των αστυνομικών αρχών σε όλη τη χώρα και μέσα από συνεννόηση βρίσκονται λύσεις».

Τέλος, σημείωσε πως από την Ελληνική Αστυνομία παρέχεται διαρκής ενημέρωση σχετικά με τα μπλόκα των αγροτών και την κατάσταση των δρόμων, ενώ πρόσθεσε πως δεν μπορεί να γίνει δεκτή η άσκηση βίας: «Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία μας και όποιος την ασκεί, προφανώς, παραβιάζει τη δημοκρατική τάξη».

Στον… κόσμο της η κυβέρνηση

«Αν δει κανείς τι έχει κάνει η κυβέρνηση για να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα θα καταλάβει ότι κάθε άλλο παρά αδιάφοροι είμαστε», ισχυρίσθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική συνέντευξή του στον ΑΝΤ1.

Αναγνώρισε ότι «οι προκαταβολές είναι κατά 25% κατά μέσο όρο λιγότερες απ’ ό,τι οι αντίστοιχες περσινές προκαταβολές, για τους εξής λόγους: Ο πρώτος λόγος είναι ότι φέτος έγιναν λιγότερες αιτήσεις. Αν δεν κάνω λάθος, 44.000 λιγότερες αιτήσεις. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι φέτος είναι μια διαδικασία διασταυρωτικών ελέγχων, όπου ο στόχος ποιος είναι; Στο τέλος της ημέρας, δηλαδή σε ένα μήνα από τώρα, στο τέλος του χρόνου, οι περισσότεροι και οι αληθινοί αγρότες, οι περισσότεροι, δηλαδή η συντριπτική πλειονότητα, να πάρει περισσότερα απ’ ό,τι έπαιρνε τις προηγούμενες χρονιές».

Πρόσθεσε ότι η χώρα μας από τους ευρωπαϊκούς πόρους «δίνει περισσότερα ακόμη και από πέρυσι, ενώ συμπληρωματικά αυτών», επισήμανε, «ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια περαιτέρω ενίσχυση για τους κτηνοτρόφους, λόγω των έκτακτων συνθηκών που βίωσαν και λόγω της ευλογιάς. Επίσης και οι αγρότες, όχι μόνο οι αγρότες, και όλοι συνολικά, όλα τα φυσικά πρόσωπα από 1/1/26 θα επωφεληθούν της μεγαλύτερης φορολογικής μεταρρύθμισης των τελευταίων ετών».

«Μόνο κακό κάνουν τα μπλόκα»

Ως προς τη συνέχιση των αγροτικών κινητοποιήσεων, είπε ότι θεωρεί πως «είναι καθήκον μας ο διάλογος και θα συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε διαδικασία διαλόγου – που δεν έχει σταματήσει ποτέ στην πραγματικότητα ο διάλογος με τους αγρότες. (…) Αλλά διάλογος ‘ναι’, όχι ταλαιπωρία, μπλοκάρισμα και ουσιαστικά μια στρατηγική η οποία στο τέλος της ημέρας κάνει κακό στην κοινωνία. Άρα, για να πούμε την αλήθεια, όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να πάει στο μέρος που επιθυμεί να πάει, είτε γιατί εργάζεται είτε γιατί εκεί είναι η οικογένειά του, στο τέλος της ημέρας γίνεται κακό σε εκείνον. Θεωρώ, λοιπόν, ξεκινώντας από αυτό, ότι μόνο κακό κάνουν τα μπλόκα».

«Πυρ ομαδόν» από τα κόμματα: «Οι υπουργοί και η κυβέρνηση οργανώνουν τα μπλόκα», λέει το ΠΑΣΟΚ

«Εύλογα» χαρακτήρισε τα αιτήματα των αγροτών ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ενώ είπε πως είναι «ψευτοδίλημμα» το δίλημμα που τίθεται για το αν κάποιος είναι υπέρ ή κατά των μπλόκων.

«Εσείς μας ρωτάτε για τους κλειστούς δρόμους, ενώ εμάς μας νοιάζουν τα σπίτια των ανθρώπων που έχουν κλείσει με την πολιτική της κυβέρνησης», τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ και εξήγησε πως «όταν αντί για το 70% της προκαταβολής, τους δίνεις το 44% τότε είσαι ανακόλουθος. Η βασική ενίσχυση ανέρχεται στο ποσό των 830 εκατομμυρίων, το 70% είναι 580 και οι αγρότες έλαβαν μόλις 363 εκατομμύρια»

«Οι αγρότες βρίσκονται στην χρεοκοπία και δεν θα μείνει εκεί αυτή η κατάσταση. Όταν έχουμε μειωμένη παραγωγή θα υπάρξει άμεσος επηρεασμός των τιμών στα ράφια», προειδοποίησε, υπογραμμίζοντας πως «η ζημιά που έχει κάνει η πολιτική της κυβέρνησης στον πρωτογενή τομέα τον έχει οδηγήσει στην καταστροφή. Εδώ δεν μιλάμε για αυτοματισμό. Εδώ τους κλείνουν τα σπίτια».

«Αυτή την στιγμή αυτοί που οργανώνουν τα μπλόκα είναι οι υπουργοί και η κυβέρνηση. Αυτή τα οργάνωσαν με την πολιτική τους, χρεοκόπησαν τους αγρότες και τους δέρνουν», τόνισε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας πως «επτά χρόνια τώρα η χρεοκοπία τους πρωτογενούς τομέα γράφει Νέα Δημοκρατία και Κυριάκος Μητσοτάκης».

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης έχει δημιουργήσει την τέλεια καταιγίδα στον αγροτικό χώρο

Επίκαιρη ερώτηση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, γιατί, όπως σημείωσε, πιστεύει ότι «ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να έρθει προσωπικά να λογοδοτήσει για την καταστροφή που βιώνουμε στη χώρα μας, στον αγροτικό τομέα και συνολικά στην ύπαιθρο».

«Είναι ακραία τα προβλήματα. Συναντήθηκα και εχθές με τους αγρότες. Είχαμε και σύσκεψη και επισκέφτηκα και το μπλόκο στα Μάλγαρα, το οποίο εξελισσόταν εκείνη τη στιγμή. Ήμουν ήδη στην περιοχή, γιατί είχαμε συνάντηση με κτηνοτρόφους, αγρότες, γεωργούς και μυδοκαλλιεργητές στην περιοχή», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως «υπάρχει απόγνωση στην ελληνική περιφέρεια. Έχω επισκεφθεί τον τελευταίο μήνα πάνω από δέκα νομούς, έχω συναντηθεί σε όλους τους νομούς με τους αγρότες, αλλά και τα στελέχη του αγροτικού τμήματος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχουν αντίστοιχη συνομιλία. Υπάρχει μια κατάρρευση της αγροτικής παραγωγής. Είναι πολλαπλά τα προβλήματα».

«Θα έλεγα ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει κατορθώσει και έχει δημιουργήσει την τέλεια καταιγίδα στον αγροτικό χώρο, κάτι το οποίο είναι εθνικό πρόβλημα πλέον, γιατί ερημώνουν τα χωριά, και δυστυχώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους αγρότες ως εχθρούς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελλος, προσθέτοντας πως «αντί να πει μια ‘συγγνώμη’, παρατάσσει τα ΜΑΤ και ασκεί και βία κατά των αγροτών, οι οποίοι κυριολεκτικά ζητούν να υπάρχει επόμενη μέρα».

«Η κυβέρνηση, τον τελευταίο χρόνο που εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για το αγροτικό πρόβλημα της χώρας, δεν κάνει ουσιαστικό διάλογο, και θα έλεγα ότι εξαπατά και τους αγρότες», υπογράμμισε, σημειώνοντας πως «αυτό το ζούμε σε πάρα πολλά επίπεδα. Το ζούμε από το κόστος παραγωγής, τα εργατικά χέρια, τη ρευστότητα, τα αγροτικά χρέη, μέχρι το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η κινητοποίηση, η οποία εξελίσσεται, είναι μια κινητοποίηση για τα συμφέροντα όλης της χώρας. Δεν είναι κινητοποίηση μόνο για τα συμφέροντα ενός κλάδου», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Στα μπλόκα της Θεσσαλίας πάει ο Κουτσούμπας

Ο γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, θα επισκεφθεί τα μπλόκα των αγροτών στη Θεσσαλία και θα μιλήσει σε εκδήλωση στον Τύρναβο της Λάρισας.

Ειδικότερα, το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 13.00 θα επισκεφθεί το μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας.

Στις 18.00, θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Τυρνάβου, Στέλιο Τσικριτσή, στο δημαρχείο της πόλης, ενώ στις 18.30 θα μιλήσει σε κομματική εκδήλωση, στο θέατρο Μαξίμ, στον Τύρναβο.

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στις 11.00 θα επισκεφθεί το μπλόκο των αγροτών της Καρδίτσας στον Ε65.