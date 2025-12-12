Δήμος Λαρισαίων: Συμμετέχει στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ την ερχόμενη Τρίτη – Κλειστές για το κοινό οι υπηρεσίες

Ο Δήμος Λαρισαίων, στο πλαίσιο της υιοθέτησης των αποφάσεων που ελήφθησαν από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) κατά το ετήσιο Τακτικό Συνέδριό της που διεξήχθη πρόσφατα στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 11/12/2025, συμμετέχει στην πανελλαδική κινητοποίηση της ΚΕΔΕ, την ερχόμενη Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025.

Η συμμετοχή σε αυτή την κινητοποίηση, όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Λαρισαίων, έχει στόχο να εκφράσει με έμπρακτο τρόπο την ανησυχία και διαμαρτυρία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για:

«τη χρόνια υποχρηματοδότηση των Δήμων, που δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες και υπονομεύει την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε με ποιότητα στις ανάγκες των πολιτών,

τη συνεχιζόμενη υποστελέχωση και την έλλειψη επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού

την αναποτελεσματική μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς αντίστοιχους πόρους και μέσα

την ανάγκη για θεσμική και οικονομική αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως συγκεντρωτικά περιγράφονται στο ψήφισμα της ΚΕΔΕ».

Επισημαίνεται. σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, « ότι απαιτείται ουσιαστική ενίσχυση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), αυξημένοι πόροι και αποτελεσματικότερη χρηματοδότηση των Δήμων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αρμοδιότητες και τις λειτουργικές τους ανάγκες.

Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι δημοτικές υπηρεσίες στο Δήμο Λαρισαίων, θα παραμείνουν κλειστές για τους δημότες, με εξαίρεση τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ.

Είναι κατανοητό ότι μια ημέρα χωρίς πλήρη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών μπορεί να προκαλέσει προσωρινή ταλαιπωρία στους δημότες.

Ωστόσο, η επιλογή αυτή αποσκοπεί στο να αναδειχθούν οι σοβαρότατες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η αυτοδιοίκηση σε όλη τη χώρα και την ανάγκη να ληφθούν αποφάσεις που είναι αναγκαίες για την απρόσκοπτη λειτουργία των Δήμων.

Να σημειωθεί ότι παρότι οι υπηρεσίες θα είναι κλειστές για το κοινό, ο Δήμος Λαρισαίων θα λειτουργήσει με προσωπικό ασφαλείας, όπου αυτό είναι απαραίτητο».

