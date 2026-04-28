Ρουμάνοι: «Κάνει σκέψεις αποχώρησης ο Ραζβάν Λουτσέσκου»
Η βαριά απώλεια, η χαμένη ευκαιρία στο Κύπελλο και η αβεβαιότητα για το μέλλον του Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ
- Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 5χρονος μόνος στο σπίτι πετούσε αντικείμενα από τον 6ο όροφο
- Νεκρή βρέθηκε 74χρονη στις τουαλέτες του Πολιτιστικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού
- Τα συν και τα πλην δύο ρυθμίσεων για φορολογούμενους με χρέη
- Συλλήψεις δυο ηγετών καρτέλ στο Μεξικό - Ο ένας δυνητικός διάδοχος του ισχυρού «Ελ Μέντσο»
Στη Ρουμανία είναι σοκαρισμένοι από την εικόνα του Ραζβάν Λουτσέσκου: «Σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής και της καριέρας του, ο Ραζβάν Λουτσέσκου άνοιξε την καρδιά του και μίλησε με ειλικρίνεια για το ενδεχόμενο να αποχωρήσει πρόωρα από την προπονητική. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, εμφανώς επηρεασμένος από τις τελευταίες εξελίξεις, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, παραδέχθηκε ότι οι σκέψεις για «τέλος» δεν είναι πλέον μακρινό σενάριο, αλλά μια πιθανότητα που περνά από το μυαλό του, ιδιαίτερα μετά από αποτυχίες», τόνισε το Golazo.ro, τονίζοντας:
«Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ράζβαν Λουτσέσκου, μίλησε για το μέλλον του στην προπονητική, σε μια δύσκολη στιγμή τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.
Ο προπονητής παραδέχτηκε ότι μετά τις ήττες της ομάδας του, σκέφτηκε ακόμη και να αποσυρθεί νωρίτερα από το αναμενόμενο.
Ο Ρουμάνος προπονητής έχασε τον πατέρα του στις 7 Απριλίου και η δύσκολη περίοδος σε προσωπικό επίπεδο ακολουθήθηκε από μια ακόμη δύσκολη στιγμή. Το Σάββατο, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τον ΟΦΗ Κρήτης στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, με σκορ 2-3.
Ο Ράζβαν Λουτσέσκου μίλησε για το μέλλον του: «Το καλοκαίρι ή σε ένα χρόνο θέλω να τα παρατήσω»
Ερωτηθείς αν βλέπει τον εαυτό του να έχει μια καριέρα τόσο μεγάλη όσο ο πατέρας του, Μίρτσεα Λουτσέσκου, ο οποίος ήταν προπονητής μέχρι τα 80 του, ο Ράζβαν Λουτσέσκου απάντησε:
«Αν με ρωτάτε τώρα και είμαι ειλικρινής μαζί σας, θα σας πω ότι το καλοκαίρι ή σε ένα χρόνο θέλω να τα παρατήσω. Αλλά αυτές είναι οι στιγμές μετά από μια ήττα. Όταν κερδίζεις, βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά.
Δεν έκανα κανένα σχέδιο και χαίρομαι που το έκανα με την καρδιά μου, χωρίς να έχω στρατηγική και τελικά έμεινα ικανοποιημένος με όσα πέτυχα.
Όταν έρθει η ώρα να αποχαιρετήσω το ποδόσφαιρο, θα το κάνω. Όσο θέλω να συνεχίσω και έχω ενθουσιασμό, θα συνεχίσω. Αλλά δεν σκοπεύω να φτάσω τα 80 ή τα 70 χρόνια στον πάγκο», δήλωσε ο Ράζβαν Λουτσέσκου, σύμφωνα με το sport.ro.
Εκτός από την ήττα στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, η ομάδα της Θεσσαλονίκης αποχώρησε και από την διεκδίκηση του τίτλου, και ο ελληνικός τύπος έγραψε ότι το μέλλον του Ράζβαν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ ήταν αβέβαιο.
Ο ΠΑΟΚ έχει 58 βαθμούς και βρίσκεται 8 μήκη πίσω από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, με τέσσερις γύρους να απομένουν στα πλέι οφ”.
- Ντόρσεϊ: «Ώρα να πετύχουμε τον μεγαλύτερο στόχο της σεζόν»
- Δεν ξεχνάει ο Σάρι: «Δεν ήμουν καθόλου χαρούμενος όταν πουλήθηκε ο Μανδάς»
- Λήξη συναγερμού για Καρέτσα στη Γκενκ – «Καθαρές» οι εξετάσεις του
- Ρουμάνοι: «Κάνει σκέψεις αποχώρησης ο Ραζβάν Λουτσέσκου»
- Πέρασαν 33 χρόνια από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς (vids)
- Κρίση χωρίς προηγούμενο στη Φενέρμπαχτσε
- Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα
- Σούπερ ημιτελικός στο Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν με το… βλέμμα στη Βουδαπέστη
