Για πολλοστή φορά τα Βορίζια του δήμου Φαιστού έρχονται ξανά στο προσκήνιο.

Ένα ακόμη θερμό επεισόδιο μεταξύ μελών των δύο οικογενειών που πρωταγωνίστησαν στο μακελειό που αιματοκύλισε το χωριό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, χθες συναντήθηκαν δύο γυναίκες από την μία οικογένεια και μία άλλη γυναίκα από την άλλη και σύμφωνα με τις αρχές, η κατάσταση ξέφυγε.

Μάλιστα, κλήθηκε η αστυνομία και άνδρες του ΤΑΕ Μεσαράς προχώρησαν στη σύλληψη δυο γυναικών που συνδέονται συγγενικά, με την κατηγορία ότι απείλησαν έναν ανήλικο.

Οι δυο γυναίκες συνελήφθησαν μετά τη σε βάρος τους μήνυση από μια 33χρονη για απειλή σε βάρος ενός 11χρονου.