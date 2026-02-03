Βορίζια: Αυτά είναι τα όπλα που βρέθηκαν – Δεν σχετίζονται με την αιματηρή συμπλοκή

Ένα μικρό οπλοστάσιο εντόπισαν αστυνομικοί μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στα Βορίζια, σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο της περιοχής. Κατά τις έρευνες στον περιβάλλοντα χώρο του ποιμνιοστασίου, οι αστυνομικοί «ξέθαψαν» κάτω από πέτρες και διάφορα αντικείμενα τα εξής ευρήματα:

Ένα -1- πολεμικό τυφέκιο

Ένα -1- δίκαννο κυνηγετικό όπλο

Εκατόν ογδόντα ένα -181-πλήρη φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου

Έξι (6) φυτίλια συνολικού μήκους περίπου εξήντα πέντε -65- μέτρων

Όλα τα ευρήματα θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Η αστυνομία εντόπισε τον οπλισμό αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες. Σύμφωνα με πηγές της Αστυνομίας τα όπλα δεν φαίνεται να σχετίζονται με το φονικό επεισόδιο στα Βορίζια ωστόσο τα αποτελέσματα από την εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια ίσως βοηθήσουν στην έρευνα για αυτή την υπόθεση.

Ειδικότερα το βάρος δίνεται στο φυτίλι που βρέθηκε. Θα ελεγχθεί πιθανά ευρήματα DNA που να συνδέονται με τη βομβιστική επίθεση που έγινε στο σπίτι στα Βορίζια και ακολούθησε η φονική ανταλλαγή πυροβολισμών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Στο πλαίσιο των δράσεων για την αντιμετώπιση της οπλοκατοχής και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν σήμερα (03.02.2026) πρωινές ώρες έρευνα σε περιοχή του Δήμου Φαιστού όπου εντός εγκαταλελειμμένου ποιμνιοστασίου και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ένα -1- πολεμικό τυφέκιο

Ένα -1- δίκαννο κυνηγετικό όπλο

Εκατόν ογδόντα ένα -181-πλήρη φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου

Έξι (6) φυτίλια συνολικού μήκους περίπου εξήντα πέντε -65- μέτρων

Κατασχεθέντα είδη οπλισμού θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου».