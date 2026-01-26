Βορίζια: Στο νοσοκομείο και οι δύο γονείς του 39χρονου Φανούρη – Αναβλήθηκε η δίκη στο Αυτόφωρο

Αναβλήθηκε η δίκη για το νέο «επεισόδιο» που εκτυλίχθηκε ανάμεσα στις δύο οικογένειες στα Βορίζια με κατηγορούμενους τους γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η δίκη στο Αυτόφωρο δικαστήριο ήταν να πραγματοποιηθεί σήμερα ωστόσο τόσο η μητέρα του 39χρονου όσο και ο πατέρας του νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Ο μεν πατέρας έχει διαγνωστεί με covid και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ενώ η μητέρα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία με πόνους στο στήθος και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Εξαιτίας αυτών των εξελίξεων το Αυτόφωρο δικαστήριο θα αναβάλει την συνεδρίασή του για την συγκεκριμένη υπόθεση και αναμένεται να ορίσει νέα ημερομηνία.

Η νέα λεκτική επίθεση σε βάρος της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Το νέο «επεισόδιο» που εκτυλίχθηκε στα Βορίζια σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη.

Ο πατέρας και η μητέρα του 39χρονου Φανούρη είχαν μία έντονη λεκτική αντιπαράθεση με την αδερφή της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη με αποτέλεσμα να συλληφθούν από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που εξακολουθούν να βρίσκονται στην περιοχή. Την Παρασκευή ο εισαγγελέας Ηρακλείου αφού παρέλαβε την δικογραφία τους άσκησε ποινικές διώξεις και τους παρέπεμψε σε δίκη στο Αυτόφωρο Δικαστήριο.

Τεταμένη η ατμόσφαιρα στα Βορίζια

Σχεδόν δύο μήνες έχουν περάσει από την ημέρα που οι δύο οικογένειες αντάλλαξαν πυρ με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη ενώ τραυματίστηκαν σοβαρά τέσσερα ακόμα άτομα.

Δύο μήνες μετά και ακόμα η κατάσταση παραμένει τεταμένη ανάμεσα στις δύο οικογένειες που κάθε φορά που συναντιούνται καταγράφονται λεκτικές επιθέσεις.

Στο χωριό παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ωστόσο τα πνεύματα δεν έχουν ηρεμίσει.

Την ίδια ώρα, στην φυλακή παραμένουν τα τέσσερα αδέρφια Φραγκιαδάκη, ο 30χρονος ξάδερφός τους, ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη και ο 48χρονος ξάδερφός τους.