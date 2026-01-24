Βορίζια: Το περιστατικό που οδήγησε στη μήνυση κατά των γονιών του Φανούρη Καργάκη και τη σύλληψή τους

Ένα βίντεο – ντοκουμέντο από τα Βορίζια, με όσα προηγήθηκαν της μήνυσης από την οικογένεια Φραγκιαδάκη κατά της μητέρας και του πατέρα του Φανούρη Καργάκη φέρνει στο φως της δημοσιότητας το in.

Πρόκειται για ένα επεισόδιο με πρωταγωνιστές τους γονείς του 39χρονου που έπεσε νεκρός στην αιματηρή συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου 2025 και συγγενείς της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, τα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη θέλησαν να επισκεφθούν το σπίτι του γιου της Γεωργίας Φραγκιαδάκη (η οποία στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς είχε τραυματιστεί στο χέρι) που βρίσκεται αρκετά κοντά σ’ αυτό των Καργάκηδων, με τους γονείς του Φανούρη Καργάκη να τους ζητούν να μην πλησιάζουν το συγκεκριμένο σπίτι.

Τότε, ένα μέλος της οικογένειας Φραγκιαδάκη απαντά «είναι το σπίτι του παιδιού μου», με τον πατέρα του Φανούρη Καργάκη να εκτοξεύει απειλές εναντίον τους. «Πάτε πάνω – κάτω, θα σας τελειώσω» ακούγεται να λέει ο πατέρας του 39χρονου.

Δείτε το βίντεο – ντοκουμέντο:

Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά σε αστυνομικούς, οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή για να μην συμβεί κι άλλο αιματοκύλισμα.

Αρκετά περιστατικά απειλών

«Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να πάμε στο ίδιο μας το σπίτι και να ερχόμαστε αντιμέτωποι με απειλές», τονίζουν τα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, προσθέτοντας ότι έχουν συμβεί και άλλα παρόμοια περιστατικά. «Έγινε μία, δύο, αλλά πλέον ο κόμπος έφτασε στο χτένι» υπογραμμίζουν, εξηγώντας ότι για τον λόγο αυτό αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στη μηνυτήρια αναφορά και να ακολουθήσει η σύλληψη των γονιών του Φανούρη Καργάκη.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες αναφορές της οικογένειας Φραγκιαδάκη προς τις Αστυνομικές Αρχές, με τη μορφή παραπόνων και συστάσεων, για όσα όπως καταγγέλλεται βίωναν σε καθημερινή βάση.