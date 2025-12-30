Βορίζια: Τι έδειξε η πραγματογνωμοσύνη στο αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη
Το όχημα του Φανούρη Καργάκη, δέχθηκε συνολικά 17 πυρά, με δύο από αυτά να είναι θανατηφόρα για τον 38χρονο.
Απαντήσεις στις ακριβείς συνθήκες της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια της Κρήτης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων αναμένεται να δώσει το πόρισμα των πραγματογνωμόνων, το οποίο θεωρείται κομβικής σημασίας για την πορεία της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης.
Όπως αναφέρει το patris.gr, τα πρώτα δεδομένα από την εξέταση του οχήματος του 35χρονου θύματος αποκαλύπτουν την ένταση και την έκταση της ένοπλης επίθεσης που δέχθηκε.
Τι έδειξε η πραγματογνωμοσύνη
Η πραγματογνωμοσύνη στο αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστικά την περασμένη Κυριακή. Στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ξεκίνησαν τις εργασίες τους στις 08:00 το πρωί και τις ολοκλήρωσαν λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα, παρουσία και των δύο πραγματογνωμόνων που έχουν οριστεί από τις δύο εμπλεκόμενες οικογένειες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα του Φανούρη Καργάκη, δέχθηκε συνολικά 17 πυρά από όπλα ραβδωτής κάννης, όπως πιστόλια και καλάσνικοφ, ενώ εντοπίστηκαν και τρεις βολές από λειόκαννο όπλο, δηλαδή καραμπίνα.
Ιδιαίτερη σημασία έχει το εύρημα σύμφωνα με το οποίο σφαίρα από καλάσνικοφ εισήλθε στο αυτοκίνητο από την πίσω αριστερή πλευρά και εξήλθε από την αριστερή πόρτα, στοιχείο που καταδεικνύει τόσο τη φονική ισχύ των πυρομαχικών όσο και την κατεύθυνση των πυροβολισμών.
Υπενθυμίζεται ότι ο Φανούρης Καργάκης κατέληξε από δύο τραύματα που προκλήθηκαν από σφαίρες καλάσνικοφ, ενώ είχε δεχθεί και δύο ακόμη βολές, οι οποίες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις προήλθαν από πιστόλι.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή τόσο σε οικίες όσο και σε ποιμνιοστάσια τα όπλα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί.
