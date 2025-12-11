Νέα στοιχεία για το φονικό στα Βορίζια στη διάθεση των Αρχών – Αίτημα για 4 νέους μάρτυρες
Στην ανακρίτρια Ηρακλείου κατέθεσαν τέσσερις νέοι μάρτυρες, ενώ αναμένεται να κληθούν και τέσσερις επιπλέον.
Τη συλλογή μαρτυριών και καταθέσεων για το διπλό φονικό στα Βορίζια συνεχίζουν οι ανακριτικές αρχές που έχουν αναλάβει την υπόθεση.
Σήμερα, Πέμπτη, κατέθεσαν στην ανακρίτρια Ηρακλείου τέσσερις κρίσιμοι μάρτυρες, που προτάθηκαν εκ μέρους της οικογενείας της δολοφονηθείσας Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, δίνοντας πληροφορίες σχετικά με τα όσα διαδραματίστηκαν την 1η Νοεμβρίου στο χωριό του δήμου Φαιστού.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας Φραγκιαδάκη, Απόστολο Πόντα «οι νέοι μάρτυρες εισέφεραν νέα στοιχεία και κρίσιμες πληροφορίες, οι οποίες διασαφηνίζουν κομβικές λεπτομέρειες του περιστατικού των Βοριζίων και συμπληρώνουν κενά, τα οποία υπήρχαν έως σήμερα και αφορούν την συμμετοχή ή μή των φερόμενων ως εμπλεκόμενων προσώπων».
Υπενθυμίζεται ότι τα τέκνα της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, όπως είχε προαναγγείλει ο κ. Πόντας την προηγούμενη εβδομάδα κατά την επίσκεψη του στον Άρειο Πάγο, κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Ηρακλείου για την διακρίβωση της εμπλοκής στην δολοφονία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη λοιπών προσώπων που έδρασαν ως συναυτουργοί ή ηθικοί αυτουργοί και διαφεύγουν έως τώρα της ταυτοποίησης και της σύλληψης.
Πρόταση για νέους μάρτυρες
Επίσης η οικογένεια Φραγκιαδάκη πρότεινε τέσσερις νέους μάρτυρες να καταθέσουν στην ανακρίτρια Ηρακλείου στο πλαίσιο της υποστήριξης της κατηγορίας κατά των δολοφόνων της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και εκείνη επιφυλάχθηκε να τους καλέσει σε νέα ημερομηνία έως το τέλος του έτους ή στις αρχές του 2026.
