Βορίζια: Νέες καταθέσεις για τον θάνατο της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη
Νέες καταθέσεις για τον θάνατο της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη αναμένονται σήμερα στην ανακρίτρια Ηρακλείου.
Νέοι μάρτυρες καταθέτουν σήμερα στην ανακρίτρια Ηρακλείου για το μακελειό στα Βορίζια και συγκεκριμένα για την δολοφονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.
Ο δικηγόρος της οικογένειας, Απόστολος Πόντας, σύμφωνα με το patris, είχε καταθέσει συμπληρωματική μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να καταθέσουν σήμερα Πέμπτη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, συμπληρωματικοί μάρτυρες που δεν έχουν καταθέσει έως σήμερα.
Σύμφωνα με τον κ. Πόντα «Η υπόθεση των Βοριζίων δεν είναι ούτε ‘βεντέτα’, ούτε ένα περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών, αλλά μια οργανωμένη επίθεση ομάδας οπλισμένων εναντίων άοπλων πολιτών, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη».
Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένεια Φραγκιαδάκη, «στην υπόθεση αυτή βρίσκονται προφυλακισμένοι άνθρωποι, που δεν κρατούσαν όπλο και προσπαθούσαν να γλιτώσουν τον εαυτό τους και την οικογένεια τους και ‘άλλοι’, για τους οποίους προκύπτουν στοιχεία πως ήταν αυτουργοί ή ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, δεν έχουν ταυτοποιηθεί, δεν έχουν συλληφθεί και δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, με αποτέλεσμα να διαφεύγουν».
