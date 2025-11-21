Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης μεταφέρθηκαν αιφνιδιαστικά τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη

Με μια αιφνιδιαστική κίνηση το μεσημέρι της Παρασκευής, επτά προφυλακισμένοι στη φυλακή της Νέας Αλικαρνασού στην Κρήτη μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου με απώτερο στόχο τη μεταγωγή τους σε άλλες φυλακές της χώρας.

Ανάμεσά τους και οι τρεις συγγενείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του στη συμπλοκή των Βοριζίων πριν από τρεις εβδομάδες.

Οι τρεις Καργάκιδες

Ο αδερφός, ο γαμπρός και ο ανιψιός του 39χρονου μοιράζονταν το ίδιο κελί μετά από την απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση για υπόθεση ζωοκλοπής.

Η απόφαση για τη μεταγωγή τους ήταν ξαφνική και αστραπιαία. Μετήχθησαν στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου στις 3 το μεσημέρι και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο πλοίο της γραμμής με προορισμό τον Πειραιά και στη συνέχεια σωφρονιστικά καταστήματα στην ηπειρωτική και τη νησιωτική χώρα.

Οι άλλοι 4 κρατούμενοι

Εκτός από τους συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, μεταφέρονται σε άλλα σωφρονιστικά καταστήματα ακόμα τέσσερα άτομα από το Ηράκλειο και τα Χανιά, ανάμεσά τους άτομο που έχει καταδικαστεί για την υπόθεση του εμπρησμού στα απορριματοφόρα του δήμου Μαλεβιζίου, άτομο που κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας του θείου του και άτομο που προφυλακίστηκε για την εγκληματική οργάνωση των Χανίων.