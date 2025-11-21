Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης μεταφέρθηκαν αιφνιδιαστικά τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη
Πρόκειται για τρία συγγενικά πρόσωπα του Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του στο αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια
- Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης μεταφέρθηκαν αιφνιδιαστικά τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη
- Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Νεκρός οδηγός αυτοκίνητου που έπεσε στο λιμάνι
- Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ μα τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη
- Παναγιώτης Ραφαήλ: «Σας ευχαριστώ όλους» – Το συγκινητικό μήνυμα ευγνωμοσύνης για τα «δεύτερα γενέθλια» του
Με μια αιφνιδιαστική κίνηση το μεσημέρι της Παρασκευής, επτά προφυλακισμένοι στη φυλακή της Νέας Αλικαρνασού στην Κρήτη μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου με απώτερο στόχο τη μεταγωγή τους σε άλλες φυλακές της χώρας.
Ανάμεσά τους και οι τρεις συγγενείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του στη συμπλοκή των Βοριζίων πριν από τρεις εβδομάδες.
Οι τρεις Καργάκιδες
Ο αδερφός, ο γαμπρός και ο ανιψιός του 39χρονου μοιράζονταν το ίδιο κελί μετά από την απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση για υπόθεση ζωοκλοπής.
Η απόφαση για τη μεταγωγή τους ήταν ξαφνική και αστραπιαία. Μετήχθησαν στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου στις 3 το μεσημέρι και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο πλοίο της γραμμής με προορισμό τον Πειραιά και στη συνέχεια σωφρονιστικά καταστήματα στην ηπειρωτική και τη νησιωτική χώρα.
Οι άλλοι 4 κρατούμενοι
Εκτός από τους συγγενείς του Φανούρη Καργάκη, μεταφέρονται σε άλλα σωφρονιστικά καταστήματα ακόμα τέσσερα άτομα από το Ηράκλειο και τα Χανιά, ανάμεσά τους άτομο που έχει καταδικαστεί για την υπόθεση του εμπρησμού στα απορριματοφόρα του δήμου Μαλεβιζίου, άτομο που κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας του θείου του και άτομο που προφυλακίστηκε για την εγκληματική οργάνωση των Χανίων.
- Ολυμπιακός – Παρί 98-86: Ο Φουρνιέ είναι εδώ!
- «Πολύ παραγωγική» η συνάντηση ανάμεσα στους Τραμπ – Μαμντάνι [βίντεο]
- Θύελλα αντιδράσεων μετά την απομάκρυνση των παιδιών της οικογένεια που ζούσε απομονωμένη σε δάσος στην Ιταλία
- Ο ατζέντης του Χακίμι… άναψε φωτιές: «Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το σπίτι του»
- Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης μεταφέρθηκαν αιφνιδιαστικά τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη
- Απαγωγή 227 παιδιών και δασκάλων από καθολικά οικοτροφεία στη Νιγηρία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις