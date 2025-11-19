Βορίζια: Στα δικαστήρια για κατάθεση η χήρα του 39χρονου Φανούρη
Η χήρα του 39χρονου κλήθηκε στα δικαστήρια για να καταθέσει για τα όσα γνωρίζει για το φονικό και την βεντέτα καθώς και για τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν
Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου μετέβη το πρωί της Τετάρτης η χήρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που δολοφονήθηκε την 1η Νοεμβρίου στο φονικό στα Βορίζια που συγκλόνισε τη χώρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα κλήθηκε να δώσει συμπληρωματική κατάθεση για τα όσα συνέβησαν το πρωί που έπεσε νεκρός από σφαίρα ο σύζυγος της Φανούρης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.
Αναμένεται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου
Στο δικαστικό συμβούλιο έχει παραπεμφθεί η υπόθεση του 23χρονου ανιψιού της, που κατηγορείται για την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι 27χρονου στα Βορίζια.
Η δικογραφία φέρεται να έχει ήδη παραδοθεί στους αρμόδιους, όπως αναφέρει η Πατρίς, οι οποίοι θα πάρουν την τελική απόφαση αν θα προφυλακιστεί ή όχι ο 23χρονος μετά και την διαφωνία που είχαν τη Δευτέρα ανακριτής και εισαγγελέας. Ο 23χρονος αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό κατ’ οίκον περιορισμό εν όψει της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου.
Το βίντεο που “έστειλε” τον 23χρονο στο σπίτι του
Βίντεο που προσκόμισε η πλευρά του 23χρονου βοήθησε στο να αφεθεί ελεύθερος.
Ο 23χρονος από την οικογένεια των Καργάκηδων, είχε τονίσει από την αρχή πως δεν είχε καμία σχέση με την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι του 27χρονου καθώς εκείνες τις ώρες δεν βρίσκονταν στο χωριό.
Εκείνη την ώρα βρισκόταν σε κοινωνική εκδήλωση και συγκεκριμένα σε γάμο, κάτι για το οποίο είχαν καταθέσει τόσο ο ίδιος όσο και οι συγγενείς του.
Οι δικηγόροι του 23χρονου, Απόστολος Λύτρας και Θεονύμφη Μπέρκη (εικονίζεται με την χήρα Καργάκη στην φωτογραφία), συνέλλεξαν φωτογραφίες και βίντεο για να τεκμηριώσουν τα λεγόμενα του 23χρονου τα οποία προσκομίστηκαν χθες στις ανακριτικές αρχές.
Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, παρουσιάστηκαν τα πειστήρια ενώ σε συνδυασμό και με τα ελλιπή στοιχεία που είχαν σε βάρος του 23χρονου προκλήθηκε η έντονη διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέως για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι ο 23χρονος.
