Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 23χρονος, ανιψιός του Φανούρη Καργάκη ο οποίος φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα που πυροδότησε την αιματηρή σύγκρουση μεταξύ των δύο οικογενειών στα Βορίζια Ηρακλείου.

Η απολογία του διήρκησε μία ώρα, ωστόσο ο 23χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή με την υπόθεση.

Μετά από μια μαραθώνια διάσκεψη εισαγγελέως και ανακρίτριας υπήρξε διαφωνία για την προφυλάκιση ή όχι του 23χρονου, οπότε για την ποινική του τύχη θα αποφανθεί το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Ο 23χρονος θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το αρμόδιο συμβούλιο.

Ο 29χρονος απολογήθηκε με υπόμνημα και από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην τοποθέτηση της βόμβας που αποτέλεσε το έναυσμα για την αιματηρή συμπλοκή των δυο οικογενειών στα Βορίζια.

Οι κατηγορίες

Ο 23χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για έκρηξη από κοινού, κατασκευή πυρομαχικών από κοινού και διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες από κοινού, στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη που αποτέλεσε το έναυσμα για την αιματηρή συμπλοκή των δυο οικογενειών στα Βορίζια, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον ηθικό αυτουργό και τον κατασκευαστή.

«Το παιδί μου είναι αθώο»

«Το παιδί μου είναι αθώο. Όποιος κι αν περνούσε από το δρόμο θα έβρισκε τον μπελά του. Ρωτήστε όλο τον κόσμο που το ξέρει. Περιμένουμε από την δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της, της έχουμε εμπιστοσύνη», ξέσπασε η μητέρα του 23χρονου μπροστά στις κάμερες και τους δημοσιογράφους.

Αναζητούν τα όπλα

Δύο εβδομάδες μετά το μακελειό οι αστυνομικοί δεν έχουν ακόμα εντοπίσει τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν το μοιραίο πρωινό του Σαββάτου όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκης ενώ τραυματίστηκαν τέσσερις ακόμη.

Τα όπλα μετά το φονικό εξαφανίστηκαν με τους αστυνομικούς που χτενίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή τη γύρω περιοχή αλλά και σπίτια συγγενών και φίλων των δύο οικογενειών.

Ακόμα και drone συμμετέχουν στις έρευνες χωρίς μέχρις στιγμής να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τα βίντεο που έχουν στη διάθεση τους από κάμερες ασφαλείας, γνωρίζουν ποιοι βρίσκονταν στο σημείο της τραγωδίας, ποιοι πήγαν μετά και με ποια οχήματα καθώς και πόσα όπλα χρησιμοποιήθηκαν.