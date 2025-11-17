newspaper
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.11.2025 | 13:18
Αστυνομικοί στη Γερμανία πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Σημαντική είδηση:
17.11.2025 | 13:09
Έκρηξη σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή - «Άνευ προηγουμένου ενέργεια δολοφθιοράς» λέει ο Τουσκ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Βορίζια: Ελεύθερος ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη – Διαφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας
Ελλάδα 17 Νοεμβρίου 2025 | 15:45

Βορίζια: Ελεύθερος ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη – Διαφώνησαν ανακριτής και εισαγγελέας

Ο 29χρονος απολογήθηκε με υπόμνημα και από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην τοποθέτηση της βόμβας που αποτέλεσε το έναυσμα για την αιματηρή συμπλοκή των δυο οικογενειών στα Βορίζια.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γραφείο: Έχεις λίγα λεπτά; Διώξε το άγχος με μια απλή κίνηση

Γραφείο: Έχεις λίγα λεπτά; Διώξε το άγχος με μια απλή κίνηση

Spotlight

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 23χρονος, ανιψιός του Φανούρη Καργάκη ο οποίος φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα που πυροδότησε την αιματηρή σύγκρουση μεταξύ των δύο οικογενειών στα Βορίζια Ηρακλείου.

Η απολογία του διήρκησε μία ώρα, ωστόσο ο 23χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή με την υπόθεση.

Μετά από μια μαραθώνια διάσκεψη εισαγγελέως και ανακρίτριας υπήρξε διαφωνία  για την προφυλάκιση ή όχι του 23χρονου,  οπότε για την ποινική του τύχη θα αποφανθεί το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Ο 23χρονος θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το αρμόδιο συμβούλιο.

Ο 29χρονος απολογήθηκε με υπόμνημα και από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην τοποθέτηση της βόμβας που αποτέλεσε το έναυσμα για την αιματηρή συμπλοκή των δυο οικογενειών στα Βορίζια.

Οι κατηγορίες

Ο 23χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για έκρηξη από κοινού, κατασκευή πυρομαχικών από κοινού και διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες από κοινού, στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη που αποτέλεσε το έναυσμα για την αιματηρή συμπλοκή των δυο οικογενειών στα Βορίζια, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον ηθικό αυτουργό και τον κατασκευαστή.

«Το παιδί μου είναι αθώο»

«Το παιδί μου είναι αθώο. Όποιος κι αν περνούσε από το δρόμο θα έβρισκε τον μπελά του. Ρωτήστε όλο τον κόσμο που το ξέρει. Περιμένουμε από την δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της, της έχουμε εμπιστοσύνη», ξέσπασε η μητέρα του 23χρονου μπροστά στις κάμερες και τους δημοσιογράφους.

Αναζητούν τα όπλα

Δύο εβδομάδες μετά το μακελειό οι αστυνομικοί δεν έχουν ακόμα εντοπίσει τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν το μοιραίο πρωινό του Σαββάτου όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκης ενώ τραυματίστηκαν τέσσερις ακόμη.

Τα όπλα μετά το φονικό εξαφανίστηκαν με τους αστυνομικούς που χτενίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή τη γύρω περιοχή αλλά και σπίτια συγγενών και φίλων των δύο οικογενειών.

Ακόμα και drone συμμετέχουν στις έρευνες χωρίς μέχρις στιγμής να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τα βίντεο που έχουν στη διάθεση τους από κάμερες ασφαλείας, γνωρίζουν ποιοι βρίσκονταν στο σημείο της τραγωδίας, ποιοι πήγαν μετά και με ποια οχήματα καθώς και πόσα όπλα χρησιμοποιήθηκαν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αγορά, έκλεισε πτωτικά με χαμηλό τζίρο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αγορά, έκλεισε πτωτικά με χαμηλό τζίρο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γραφείο: Έχεις λίγα λεπτά; Διώξε το άγχος με μια απλή κίνηση

Γραφείο: Έχεις λίγα λεπτά; Διώξε το άγχος με μια απλή κίνηση

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Euronext: Έπεσε η αυλαία της δημόσιας προσφοράς για την ΕΧΑΕ – Πότε αναμένονται οι ανακοινώσεις

Euronext: Έπεσε η αυλαία της δημόσιας προσφοράς για την ΕΧΑΕ – Πότε αναμένονται οι ανακοινώσεις

inWellness
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Διάλογοι φωτιά των μελών του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών σε καζίνο -Το δόλωμα με τα πανάκριβα αυτοκίνητα
Ελλάδα 17.11.25

Διάλογοι «φωτιά» των μελών του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών σε καζίνο -Το δόλωμα με τα πανάκριβα αυτοκίνητα

Πολλές φορές το «δόλωμα» ήταν ένα πανάκριβο αυτοκίνητο. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έταζαν στα υποψήφια θύματα ότι θα μπορούσαν να το αποκτήσουν στο 1/3 της τιμής τους

Σύνταξη
«Ήταν αυθόρμητη κίνηση»: Η συγκλονιστική περιγραφή του φοιτητή που έκλεισε τις πλαϊνές πόρτες του Πολυτεχνείου
Εξέγερση 17 Νοέμβρη 17.11.25

«Ήταν αυθόρμητη κίνηση»: Η συγκλονιστική περιγραφή του φοιτητή που έκλεισε τις πλαϊνές πόρτες του Πολυτεχνείου

«Υπάρχουν νοσταλγοί της χούντας δυστυχώς μέχρι τώρα, οι οποίοι δυστυχώς προσπαθούν να διαστρεβλώσουν τα γεγονότα», τόνισε ο Στέλιος Λογοθέτης

Σύνταξη
Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. σε καταστήματα που ανήκουν σε 32χρονο επιχειρηματία
Ελλάδα 17.11.25

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. σε καταστήματα που ανήκουν σε 32χρονο επιχειρηματία

Πρόκειται για τα καταστήματα όπου εργαζόταν ο 22χρονος που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Live η συγκέντρωση στο Πολυτεχνείο: Ζωντανό το μήνυμα της εξέγερσης 52 χρόνια μετά – Ξεκίνησε η πορεία
Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις 17.11.25 Upd: 17:36

Ζωντανό το μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου 52 χρόνια μετά - Ξεκίνησε η πορεία

Πλήθος κόσμου έχει φτάσει στο Πολυτεχνείο αυτές τις τρεις ημέρες για να τιμήσει τους νεκρούς της εξέγερσης και τους διαχρονικούς αγώνες για ελευθερία και δημοκρατία - Το in μεταδίδει από το σημείο

Ρεπορτάζ - φωτογραφίες: Δημήτρης Πέρρος, Δημήτρης Μιχαλάκης, Αλέξανδρος Γαστεράτος
Ράνια Καρατζαφέρη: Τι είπε η δημοσιογράφος που συνελήφθη για απειλή και εξύβριση αστυνομικών
Ελλάδα 17.11.25

Ράνια Καρατζαφέρη: Τι είπε η δημοσιογράφος που συνελήφθη για απειλή και εξύβριση αστυνομικών

Η Ράνια Καρατζαφέρη είναι η δημοσιογράφος που ενεπλάκη στο επεισόδιο με αστυνομικούς στην Αττική Οδό - «Αισθάνθηκα κατάχρηση εξουσίας» λέει και δίνει τη δική της εκδοχή για το περιστατικό

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μυστηριώδη drones πετούν τη νύχτα πάνω από αεροδρόμια στην Ευρώπη – Πόσο πρέπει να ανησυχούμε;
Υβριδικός πόλεμος 17.11.25

Μυστηριώδη drones πετούν τη νύχτα πάνω από αεροδρόμια στην Ευρώπη – Πόσο πρέπει να ανησυχούμε;

Πρώτα έρχεται η προειδοποίηση από το μεγάφωνο: «Παρακαλώ την προσοχή σας. Σειρήνα αεράμυνας. Μεταβείτε στο καταφύγιο». Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα σμήνος ρωσικά drones. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ουκρανία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέος χαμός στην Αγγλία με Μπέλινγκχαμ
On Field 17.11.25

Νέος χαμός στην Αγγλία με Μπέλινγκχαμ

Πρώτο θέμα ο νεαρός άσος στον αγγλικό Τύπο, καθώς οι σχέσεις του παίκτη με τον Τούχελ έχουν φτάσει στο… απροχώρητο και το Μουντιάλ πλησιάζει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χούντα προς Βρυξέλλες: Για τη βία του Νοεμβρίου φταίει ο… Ανδρέας Παπανδρέου
Ντοκουμέντο 17.11.25

Χούντα προς Βρυξέλλες: Για τη βία του Νοεμβρίου φταίει ο… Ανδρέας Παπανδρέου

Τα επιχειρήματα από τη Χούντα για να δικαιολογήσει το όργιο βίας που εξαπέλυσε τις μέρες που προηγήθηκαν της 17ης Νοεμβρίου 1973 ήθελαν τον Ανδρέα Παπανδρέου ηθικό αυτουργό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η ανάπηρη Μαρίσα Μπόντε γράφει ιστορία στο Wicked και επιτίθεται στο μισαναπηρισμό – «Δεν είναι αστείο»
Ορόσημο 17.11.25

Η ανάπηρη Μαρίσα Μπόντε γράφει ιστορία στο Wicked και επιτίθεται στο μισαναπηρισμό – «Δεν είναι αστείο»

Η Μαρίσα Μπόντε είναι η πρώτη ηθοποιός με αναπηρία που υποδύεται το ρόλο της Νέσαροουζ Θροπ στο franchise του Wicked γράφοντας ξανά τους κανόνες της ορατότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Διάλογοι φωτιά των μελών του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών σε καζίνο -Το δόλωμα με τα πανάκριβα αυτοκίνητα
Ελλάδα 17.11.25

Διάλογοι «φωτιά» των μελών του κυκλώματος των ψευτοεπενδυτών σε καζίνο -Το δόλωμα με τα πανάκριβα αυτοκίνητα

Πολλές φορές το «δόλωμα» ήταν ένα πανάκριβο αυτοκίνητο. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έταζαν στα υποψήφια θύματα ότι θα μπορούσαν να το αποκτήσουν στο 1/3 της τιμής τους

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα: Είναι επίσημο! Σε ποιο παιχνίδι επιστρέφει στο νέο «Καμπ Νου»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Μπαρτσελόνα: Είναι επίσημο! Σε ποιο παιχνίδι επιστρέφει στο νέο «Καμπ Νου»

Η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νου» είναι επίσημη πλέον, καθώς οι «μπλαουγκράνα» ανακοίνωσαν οτι το πρώτο παιχνίδι που θα δώσουν στο νέο «Καμπ Νου» είναι αυτό με τη Μπιλμπάο.

Σύνταξη
«Ήταν αυθόρμητη κίνηση»: Η συγκλονιστική περιγραφή του φοιτητή που έκλεισε τις πλαϊνές πόρτες του Πολυτεχνείου
Εξέγερση 17 Νοέμβρη 17.11.25

«Ήταν αυθόρμητη κίνηση»: Η συγκλονιστική περιγραφή του φοιτητή που έκλεισε τις πλαϊνές πόρτες του Πολυτεχνείου

«Υπάρχουν νοσταλγοί της χούντας δυστυχώς μέχρι τώρα, οι οποίοι δυστυχώς προσπαθούν να διαστρεβλώσουν τα γεγονότα», τόνισε ο Στέλιος Λογοθέτης

Σύνταξη
Επιστολή Κομισιόν στα κράτη-μέλη: Ζητά δεσμεύσεις για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό στην Ουκρανία
Πόλεμος στην Ουκρανία 17.11.25

Επιστολή Κομισιόν στα κράτη-μέλη: Ζητά δεσμεύσεις για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό στην Ουκρανία

Η Κομισιόν προτείνει 3 λύσεις για να καλυφθούν οι ανάγκες στην Ουκρανία. Προκρίνει είναι ένα δάνειο με την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και εγγυήσεις από τα κράτη-μέλη.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Κομισιόν κρούει τον κώδωνα – Η Ελλάδα στο ναδίρ όλων των εκπαιδευτικών δεικτών
Πιάσαμε πάτο 17.11.25

ΠΑΣΟΚ: Η Κομισιόν κρούει τον κώδωνα – Η Ελλάδα στο ναδίρ όλων των εκπαιδευτικών δεικτών

Η έκθεση καταγράφει «μεγάλες αδυναμίες», «πολύ χαμηλές επιδόσεις», «διοικητική ανεπάρκεια», «μη υλοποίηση μεταρρυθμίσεων» και βαθιές ανισότητες, τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κασσελάκης: Να γίνεις η φωνή και η ασπίδα της Δημοκρατίας, αυτό ζητάει το Πολυτεχνείο σήμερα
Κίνημα Δημοκρατίας 17.11.25

Κασσελάκης: Να γίνεις η φωνή και η ασπίδα της Δημοκρατίας, αυτό ζητάει το Πολυτεχνείο σήμερα

Κατέθεσε στεφάνι στο Πολυτεχνείο ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης - «Τιμή σε εκείνους που στάθηκαν όρθιοι τότε», τόνισε

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Τασούλα: Θεσμικό ατόπημα, αν ισχύει – Εξόχως προβληματικό, αν δεν διαψεύσει
«Πυρά» 17.11.25

ΠΑΣΟΚ για Τασούλα: Θεσμικό ατόπημα, αν ισχύει – Εξόχως προβληματικό, αν δεν διαψεύσει

Σφοδρή είναι η ενόχληση που προκάλεσαν στο ΠΑΣΟΚ, όπως έγραψε ήδη το in, οι «ανησυχίες» του ΠτΔ, Κωνσταντίνου Τασούλα, όπως εκφράστηκαν σε δημοσίευμα. Κάνει λόγο για «πρωτοφανή παρέμβαση μέσω διαρροών»

Σύνταξη
Έλαβε 34 μισθούς συναδέλφων του από λάθος – Αρνείται να τα επιστρέψει, παραιτήθηκε και αγόρασε αυτοκίνητο
Στη Ρωσία 17.11.25

Έλαβε 34 μισθούς συναδέλφων του από λάθος – Αρνείται να τα επιστρέψει, παραιτήθηκε και αγόρασε αυτοκίνητο

Ο εργαζόμενος ανέμενε ότι θα λάμβανε απλώς το επίδομα άδειάς του. Αντί γι’ αυτό, βρέθηκε να έχει λάβει κατά λάθος τους μισθούς… 34 συναδέλφων του

Σύνταξη
Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»
Κάτι ξέρει, ε; 17.11.25

Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»

Ο Αμερικανός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ συμπληρώνει τον επόμενο μήνα 100 χρόνια ζωής. Χαρίζει στους Times μερικές από τις συμβουλές που απέκτησε με κόπο για το πώς έφτασε μέχρι εδώ και τις οποίες συμβουλές κατέγραψε στο νέο βιβλίο του «100 κανόνες για να ζήσεις μέχρι τα 100: Ο οδηγός ενός αισιόδοξου για μια ευτυχισμένη ζωή».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κωνσταντινούπολη: Νέα δεδομένα για τον θάνατο τριών τουριστών – Ενδέχεται να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση
Κόσμος 17.11.25

Κωνσταντινούπολη: Νέα δεδομένα για τον θάνατο τριών τουριστών – Ενδέχεται να δηλητηριάστηκαν από απολύμανση

Διαπιστώθηκε ότι λίγες ώρες πριν τον θάνατο της μητέρας και των δύο παιδιών της στην Κωνσταντινούπολη είχε γίνει απολύμανση για κοριούς στο ξενοδοχείο με χρήση φωσφίνης αλουμινίου.

Σύνταξη
Το ουρλιαχτό των 165 δευτερολέπτων: Ο Πολ Μακάρτνεϊ ηγείται της εξέγερσης των καλλιτεχνών ενάντια στην Τεχνητή Νοημοσύνη
«Αυτό θέλουμε;» 17.11.25

Το ουρλιαχτό των 165 δευτερολέπτων: Ο Πολ Μακάρτνεϊ ηγείται της εξέγερσης των καλλιτεχνών ενάντια στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολ Μακάρτνεϊ, Κέιτ Μπους και άλλοι κορυφαίοι δημιουργοί σε ένα δίσκο-μανιφέστο κατά της επέλασης της Τεχνητής Νοημοσύνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο