15.11.2025 | 13:50
Ψυχρή εισβολή εν όψει - Πότε αναμένεται
Σημαντική είδηση:
16.11.2025 | 22:51
Θρίλερ με την εξαφάνιση Αυστριακού τουρίστα στη Μαγνησία
Σημαντική είδηση:
15.11.2025 | 18:00
Απαγόρευση συγκεντρώσεων για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα
Νέα ντοκουμέντα από την αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια – Βίντεο από την έκρηξη και το ύποπτο λευκό όχημα
15 Νοεμβρίου 2025 | 23:50

Νέα ντοκουμέντα από την αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια – Βίντεο από την έκρηξη και το ύποπτο λευκό όχημα

Το βίντεο από την έκρηξη στα Βορίζια και οι ύποπτες κινήσεις του λευκού οχήματος.

Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

Spotlight

Την 31η Οκτωβρίου, στις 22:41, κάμερα σπιτιού που γειτνιάζει με το υπό ανακαίνιση σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια της Κρήτης αποτυπώνει το απόλυτο σκοτάδι. Ξαφνικά, μία εκτυφλωτική λάμψη φωτίζει ολόκληρη τη γειτονιά. Είναι η έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού.

Τα ντοκουμέντα του MEGA δείχνουν τι ακριβώς συνέβη τη μοιραία νύχτα, λίγες ώρες πριν μιλήσουν οι κάννες των όπλων στα Βορίζια.

Βορίζια: Οι ύποπτες κινήσεις του λευκού οχήματος

Λίγο πριν την έκρηξη, οι κάμερες ασφαλείας καταγράφουν το λευκό SUV όχημα, που σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ανήκει στον 23χρονο κατηγορούμενο της οικογένειας Καργάκη να περνάει από το σημείο. Ο 23χρονος τοποθετεί και πυροδοτεί τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Αμέσως μετά, καταγράφεται και ένα σκούρο 4×4 που ακολουθεί με μικρή χρονική διαφορά το λευκό SUV. Για τους αστυνομικούς, η παρουσία του θεωρείται ύποπτη και ο ρόλος του διερευνάται.

Το ενδιαφέρον των ερευνών στρέφεται και σε ένα ακόμη στοιχείο. Στις 22:26, αυτοκίνητο σταματά έξω από το σπίτι του 39χρονου Φανούρη Kαργάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό. Ένα ενήλικο άτομο και ένα παιδί κατεβαίνουν και μπαίνουν στο σπίτι. Ο οδηγός συνομιλεί για λίγα δευτερόλεπτα με έναν άνδρα που περιμένει πεζός.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πεζός επιβιβάζεται στο λευκό SUV και κατευθύνεται προς το σημείο όπου θα γίνει η έκρηξη.

Πέντε λεπτά αργότερα εμφανίζεται το 4×4, κινούμενο στην ίδια διαδρομή.

Ο 23χρονος που απολογείται τη Δευτέρα αρνείται κάθε συμμετοχή, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε γαμήλια δεξίωση στο Γάζι.

Αστυνομικοί πήραν οπτικό υλικό από το κέντρο διασκέδασης που δεν επιβεβαιώνει την παρουσία του εκεί το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς εκτιμάται ότι στην υπόθεση της έκρηξης εμπλέκονται κι άλλοι. Τόσο στην κατασκευή του εκρηκτικού μηχανισμού όσο και στην ηθική αυτουργία πίσω από την εντολή για την τοποθέτησή του.

Με τα νέα στοιχεία και τα ντοκουμέντα που αποκαλύπτονται, το θρίλερ του μακελειού στα Βορίζια παραμένει ανοιχτό. Οι Αρχές αναζητούν όχι μόνο όλους τους κρίκους της αλυσίδας πίσω από την έκρηξη αλλά και τα όπλα του αιματηρού επεισοδίου που παραμένουν μέχρι σήμερα άφαντα.

googlenews

Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριογούρουνων στην Πολιτεία
Ελλάδα 15.11.25

Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριογούρουνων στην Πολιτεία

«Ζήτημα δημόσιας ασφάλειας από τις δράσεις θανάτωσης αγριόχοιρων από συνεργεία δίωξης, στο περιαστικό δάσος άνωθεν της Πολιτείας Δήμου Κηφισιάς» καταγγέλλουν φιλοζωικές ομάδες.

Σύνταξη
Παλιά αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής ανάμεσα στους συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες
Ελλάδα 15.11.25

Παλιά αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής ανάμεσα στους συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες

Πάνω από 7,6 εκατ. ευρώ υπολογίζεται το παράνομο κέρδος του κυκλώματος που είχαν στήσει Ρομά σε καταυλισμούς στην Αττική και την Κορινθία με τηλεφωνικά κέντρα

Σύνταξη
Ηγουμενίτσα: Νταλίκα γεμάτη κάνναβη εντοπίστηκε στο λιμάνι – Συνελήφθη ο 58χρονος οδηγός
Ελλάδα 15.11.25

Ηγουμενίτσα: Νταλίκα γεμάτη κάνναβη εντοπίστηκε στο λιμάνι – Συνελήφθη ο 58χρονος οδηγός

Ο 58χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί τράκτορα με επικαθήμενο στην Ηγουμενίτσα, όπου, εντοπίστηκαν 50 συσκευασίες πάνω σε παλέτες –μαζί με παλέτες που έφεραν νόμιμο φορτίο-, οι οποίες περιείχαν συνολικά 353 κιλά

Σύνταξη
Δολοφονία Λάλα: Παλιός γνώριμος των Αρχών ο ένας από τους συλληφθέντες – Βρέθηκαν 8 όπλα και πάνω από 100.00 ευρώ
Ελλάδα 15.11.25

Δολοφονία Λάλα: Παλιός γνώριμος των Αρχών ο ένας από τους συλληφθέντες – Βρέθηκαν 8 όπλα και πάνω από 100.00 ευρώ

Οι 4 συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν ως μέλη της ομάδας που εκτέλεσε τον Γιάννη Λάλα - Οι έρευνες συνεχίζονται για τον ηθικό αυτουργό της μαφιόζικης δολοφονίας του 42χρονου

Σύνταξη
Οι δυο γενιές που είναι παγιδευμένες στην «κενή» οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας
Οικονομικές Ειδήσεις 15.11.25

Οι δυο γενιές που είναι παγιδευμένες στην «κενή» οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας

Γιατί το κυβερνητικό αφήγημα, το περιβόητο «success story», είναι θεμελιωδώς κενό, την ίδια στιγμή που οι πιο ευάλωτες ηλικιακές ομάδες είναι εν πολλοίς εγκαταλελειμμένες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος αμαξοστοιχία με 95 επιβάτες λίγο μετά τη Σίνδο
Ελλάδα 15.11.25

Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος αμαξοστοιχία με 95 επιβάτες λίγο μετά τη Σίνδο

Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος η αμαξοστοιχία 1599 με προορισμό τη Λάρισα λίγο μετά τον σιδηροδρομικό σταθμό Σίνδου. Τελικά αναχώρησε για τη Λάρισα με καθυστέρηση 90 λεπτών.

Σύνταξη
Τουρισμός για όλους: Eπιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα του 2025
Έως 31 Δεκεμβρίου 15.11.25

Τουρισμός για όλους: Eπιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα του 2025

Την ένταξη νέων δικαιούχων για τη χαμηλή περίοδο που λήγει 31.12.2025, ανακοίνωσε το υπουργειο Τουρισμού. Τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης των νέων δικαιούχων του προγράμματος

Σύνταξη
Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και απαγόρευση συγκεντρώσεων την Κυριακή για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα
Ελλάδα 15.11.25

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και απαγόρευση συγκεντρώσεων την Κυριακή για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα

Στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από την πρεσβεία της Ουκρανίας στο Ψυχικά δεν θα επιτρέπονται δημόσιες συναθροίσεις από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ της Κυριακής

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τον επιχειρηματία στο κύκλωμα απάτης – Οι αναρτήσεις στα social media και οι σοκαριστικές μαρτυρίες θυμάτων
Ελλάδα 15.11.25

Νέες αποκαλύψεις για τον επιχειρηματία στο κύκλωμα απάτης – Οι αναρτήσεις στα social media και οι σοκαριστικές μαρτυρίες θυμάτων

«Ήταν σε ένα τραπέζι ένα ‘βουνό’ από χρήματα, δεσμίδες με 50ευρα, τα οποία ήταν καλυμμένα με μία κουβέρτα» περιγράφει ένα από τα θύματα του κυκλώματος με τον επιχειρηματία να έχει ηγετικό ρόλο

Σύνταξη
Σκόπια: Μεγάλη διαδήλωση εν όψει της δίκης για τη θανατηφόρα πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο στην Κότσανη
Ζητούν δικαιοσύνη 16.11.25

Σκόπια: Μεγάλη διαδήλωση εν όψει της δίκης για τη θανατηφόρα πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο στην Κότσανη

Χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας. Στις 19 Νοεμβρίου ξεκινάει η δίκη για την πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο στην Κότσανη με 63 νεκρούς.

Σύνταξη
Καναδάς: Τύπος κλέβει λεωφορείο, σταματά στις στάσεις, η αστυνομία του δίνει συγχαρητήρια
Επαγγελματισμός 16.11.25

Τύπος κλέβει λεωφορείο, σταματά στις στάσεις, η αστυνομία του δίνει συγχαρητήρια

Καναδάς. Τύπος εκμεταλλεύτηκε το διάλειμμα οδηγού, έκλεψε το λεωφορείο, κάνει κανονικά τις στάσεις και μάλιστα μπήκε τόσο πολύ στον ρόλο που αρνήθηκε επιβίβαση σε άτομο με ληγμένο εισιτήριο

Σύνταξη
Ρέτσος: «Νομίζω ότι αδικήσαμε του εαυτούς μας σε αυτή την προκριματική διαδικασία» (vid)
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Ρέτσος: «Νομίζω ότι αδικήσαμε του εαυτούς μας σε αυτή την προκριματική διαδικασία» (vid)

Ο Παναγιώτης Ρέτσος τόνισε ότι η Εθνική αδίκησε τον εαυτό της στην προκριματική φάση του Μουντιάλ, εκφράζοντας όμως τη βεβαιότητα πώς αυτή η ομάδα θα επανέλθει στην επόμενη διοργάνωση.

Σύνταξη
Μεξικό: Επεισόδια μπροστά από το προεδρικό μέγαρο σε διαδήλωση εναντίον των καρτέλ [βίντεο]
Κόσμος 16.11.25

Μεξικό: Επεισόδια μπροστά από το προεδρικό μέγαρο σε διαδήλωση εναντίον των καρτέλ

Οι διαδηλωτές «ξήλωσαν» τον σιδερένιο φραγμό της αστυνομίας μπροστά από το Εθνικό Παλάτι στην Πλατεία Συντάγματος στο Μεξικό σε διαδήλωση ενάντια στα καρτέλ, την διαθφορά και την δολοφονική βία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής – «Τελικός» στη Γλασκώβη την τελευταία αγωνιστική
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής – «Τελικός» στη Γλασκώβη την τελευταία αγωνιστική

Η Δανία γκέλαρε (2-2) με τη Λευκορωσία, η Σκωτία έχασε στο Καραϊσκάκη και ο όμιλος της Εθνικής μας θα έχει... τελικό στη Γλασκώβη την 6η και τελευταία αγωνιστική. Δείτε πώς διαμόρφώθηκε η βαθμολογία και το πρόγραμμα στο φινάλε.

Σύνταξη
Βόμβα: Η Δανία ισόπαλη 2-2 με την Λευκορωσία και η πρόκριση παίζεται στη Γλασκώβη
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Βόμβα: Η Δανία ισόπαλη 2-2 με την Λευκορωσία και η πρόκριση παίζεται στη Γλασκώβη

Η Δανία βρέθηκε να χάνει, καθώς δέχθηκε δυο γκολ στο διάστημα 62’-65΄και ισοφάρισε στο 79’. Η Λευκορωσία πήρε τον πρώτο της βαθμό. Αγκάλιασε την πρόκριση η Ελβετία. Προβάδισμα έχει η Αυστρία.

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο μετά τον θάνατο τριών τουριστών από δηλητηρίαση
Επτά συλλήψεις 15.11.25

Κωνσταντινούπολη: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο μετά τον θάνατο τριών τουριστών από δηλητηρίαση

Οικογένεια Τούρκων από τη Γερμανία παρουσίασε συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Εισήχθησαν σε νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη. Ύποπτη αιτία για τον θάνατο δύο παιδιών και της μητέρας είναι ψεκασμός με φυτοφάρμακο.

Σύνταξη
Ελλάδα – Σκωτία 3-2: Αγχώθηκε στο τέλος αλλά έβγαλε αντίδραση η Εθνική (vids)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Ελλάδα – Σκωτία 3-2: Αγχώθηκε στο τέλος αλλά έβγαλε αντίδραση η Εθνική (vids)

Η Εθνική προηγήθηκε 3-0 (7' Μπακασέτας, 57' Καρέτσας και 63' Τζόλης), ωστόσο στη συνέχεια δέχθηκε δύο γκολ σε 5 λεπτά για να επικρατήσει με... άγχος της Σκωτία με 3-2. Αποβλήθηκε ο Μπακασέτας στο 84'.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Από πιστή σύμμαχος του Τραμπ, τώρα βρίσκεται στο στόχαστρό του – Τι καταγγέλλει η βουλευτής Τέιλορ Γκριν
«Τρελή Μάγκι» 15.11.25

Από πιστή σύμμαχος του Τραμπ, τώρα βρίσκεται στο στόχαστρό του - Τι καταγγέλλει η βουλευτής Τέιλορ Γκριν

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «τρελή» τη Ρεπουμπλικανή βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν - Πώς και γιατί χάλασαν οι σχέσεις τους - Ο ρόλος των φακέλων Έπσταϊν

Σύνταξη
Wall Street: Η μηχανή που άλλαξε τα πάντα
Διεθνής Οικονομία 15.11.25

Η μηχανή που άλλαξε τα πάντα στη Wall Street

Στις 15 Νοεμβρίου 1867 παρουσιάστηκε ένα νέο μηχάνημα που μετέδιδε τις κινήσεις των μετοχών στο χρηματιστήριο της Wall Street σε επιχειρηματικά γραφεία σχεδόν αυτόματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γκολάρες τις Εθνικής με Τζόλη και Καρέτσα, δοκάρι ο Κουλιεράκης (vids)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Γκολάρες τις Εθνικής με Τζόλη και Καρέτσα, δοκάρι ο Κουλιεράκης (vids)

Η Εθνική ομάδα προηγήθηκε 3-0 πριν η Σκωτία μειώσει ξανά στο ένα γκολ τη διαφορά στη συνέχεια, με τους Καρέτσα και Τζόλη να πετυχαίνουν πανέμορφα τέρματα. Δοκάρι ενδιάμεσα ο Κουλιεράκης.

Σύνταξη
Ιταλία: Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει τη Γένοβα και την ευρύτερη περιοχή
«Πορτοκαλί» ειδοποίηση 15.11.25

Ιταλία: Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει τη Γένοβα και την ευρύτερη περιοχή

Σε πολλές κεντρικές περιοχές της Γένοβας έχουν πλημμυρίσει σπίτια και ανισόπεδες διαβάσεις. Κτίρια υπέστησαν ζημιές, ενώ η κίνηση διακόπηκε στην περιφερειακή οδό, που συνδέει την Ιταλία με τη Γαλλία.

Σύνταξη
Τερματοφύλακας προκαλεί σε εκτέλεση πέναλτι και μετά δεν ξέρει που να… κρυφτεί! (vid)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Τερματοφύλακας προκαλεί σε εκτέλεση πέναλτι και μετά δεν ξέρει που να… κρυφτεί! (vid)

Ο τερματοφύλακας της Εθνικής Παραγουάης Κ 17 προσπάθησε να αποσπάσει τη προσοχή του Βραζιλιάνου αντιπάλου του σε εκτέλεση πέναλτι, όμως ο τελευταίος τον έκανε να το μετανιώσει...

Αλέξανδρος Κωτάκης
Νότια Αφρική: 153 Παλαιστίνιοι μεταφέρθηκαν στη χώρα μέσω ΜΚΟ «φάντασμα» που συνεργάζεται με το Ισραήλ
Ξεκινά έρευνα 15.11.25

Μέσω ΜΚΟ «φάντασμα» που συνεργάζεται με το Ισραήλ, 153 Παλαιστίνιοι μεταφέρθηκαν στη Νότια Αφρική

Η Νότια Αφρική ξεκινά έρευνα για τη «μυστηριώδη» πτήση που μετέφερε τους Παλαιστίνιους - Ποια είναι η ΜΚΟ που φαίνεται να θησαυρίζει στις πλάτες κατατρεγμένων

Σύνταξη
Ελλάδα – Σκωτία: Αναγκαστική αλλαγή ο Παυλίδης, ντεμπούτο με θερμό χειροκρότημα για Τεττέη (vid)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Αναγκαστική αλλαγή ο Παυλίδης, ντεμπούτο με θερμό χειροκρότημα για Τεττέη (vid)

Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου του Ελλάδα - Σκωτία, ο Βαγγέλης Παυλίδης έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού και τη θέση του πήρε ο Ανδρέας Τεττέη στο ντεμπούτο του με την Εθνική.

Σύνταξη
Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριογούρουνων στην Πολιτεία
Ελλάδα 15.11.25

Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριογούρουνων στην Πολιτεία

«Ζήτημα δημόσιας ασφάλειας από τις δράσεις θανάτωσης αγριόχοιρων από συνεργεία δίωξης, στο περιαστικό δάσος άνωθεν της Πολιτείας Δήμου Κηφισιάς» καταγγέλλουν φιλοζωικές ομάδες.

Σύνταξη
Παλιά αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής ανάμεσα στους συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες
Ελλάδα 15.11.25

Παλιά αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής ανάμεσα στους συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες

Πάνω από 7,6 εκατ. ευρώ υπολογίζεται το παράνομο κέρδος του κυκλώματος που είχαν στήσει Ρομά σε καταυλισμούς στην Αττική και την Κορινθία με τηλεφωνικά κέντρα

Σύνταξη
Γάζα: Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο διχοτόμησής της σε «πράσινη» και «κόκκινη ζώνη» [Χάρτης]
Τι προβλέπει 15.11.25

Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο διχοτόμησης της Γάζας σε «πράσινη» και «κόκκινη ζώνη» [Χάρτης]

Ο Guardian αποκαλύπτει ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να διχοτομήσουν τη Γάζα, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ελλάδα – Σκωτία: Ο Μπακασέτας ανοίγει το σκορ – Μεγάλες ευκαιρίες με Τζόλη και Παυλίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Ελλάδα – Σκωτία: Ο Μπακασέτας ανοίγει το σκορ – Μεγάλες ευκαιρίες με Τζόλη και Παυλίδη (vid)

Η Εθνική μας απέκτησε προβάδισμα επί της Σκωτίας από νωρίς, χάρη στο γκολ που σημείωσε στο 7ο λεπτό ο Τάσος Μπακασετάς - Ευκαιρίες από Τζόλη - Παυλίδη μέσα σε ένα δίλεπτο.

Σύνταξη
Σοσιαλδημοκρατία: Γιατί ο «τρίτος δρόμος» δεν οδήγησε πουθενά – Η σπίθα δεν έγινε φωτιά
Social Europe 15.11.25

Σοσιαλδημοκρατία: Γιατί ο «τρίτος δρόμος» δεν οδήγησε πουθενά – Η σπίθα δεν έγινε φωτιά

Η σοσιαλδημοκρατία έχασε τον δρόμο της κάπου εκεί στο 1999. Επέλεξε το κέντρο έναντι της αριστεράς με δεξιά πολιτική: μείωση του κόστους πρόνοιας, φιλοεπιχειρηματική παγκοσμιοποίηση, ιδιωτικοποιήσεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

