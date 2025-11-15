Νέα ντοκουμέντα από την αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια – Βίντεο από την έκρηξη και το ύποπτο λευκό όχημα

Την 31η Οκτωβρίου, στις 22:41, κάμερα σπιτιού που γειτνιάζει με το υπό ανακαίνιση σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια της Κρήτης αποτυπώνει το απόλυτο σκοτάδι. Ξαφνικά, μία εκτυφλωτική λάμψη φωτίζει ολόκληρη τη γειτονιά. Είναι η έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού.

Τα ντοκουμέντα του MEGA δείχνουν τι ακριβώς συνέβη τη μοιραία νύχτα, λίγες ώρες πριν μιλήσουν οι κάννες των όπλων στα Βορίζια.

Βορίζια: Οι ύποπτες κινήσεις του λευκού οχήματος

Λίγο πριν την έκρηξη, οι κάμερες ασφαλείας καταγράφουν το λευκό SUV όχημα, που σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ανήκει στον 23χρονο κατηγορούμενο της οικογένειας Καργάκη να περνάει από το σημείο. Ο 23χρονος τοποθετεί και πυροδοτεί τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Αμέσως μετά, καταγράφεται και ένα σκούρο 4×4 που ακολουθεί με μικρή χρονική διαφορά το λευκό SUV. Για τους αστυνομικούς, η παρουσία του θεωρείται ύποπτη και ο ρόλος του διερευνάται.

Το ενδιαφέρον των ερευνών στρέφεται και σε ένα ακόμη στοιχείο. Στις 22:26, αυτοκίνητο σταματά έξω από το σπίτι του 39χρονου Φανούρη Kαργάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό. Ένα ενήλικο άτομο και ένα παιδί κατεβαίνουν και μπαίνουν στο σπίτι. Ο οδηγός συνομιλεί για λίγα δευτερόλεπτα με έναν άνδρα που περιμένει πεζός.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πεζός επιβιβάζεται στο λευκό SUV και κατευθύνεται προς το σημείο όπου θα γίνει η έκρηξη.

Πέντε λεπτά αργότερα εμφανίζεται το 4×4, κινούμενο στην ίδια διαδρομή.

Ο 23χρονος που απολογείται τη Δευτέρα αρνείται κάθε συμμετοχή, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε γαμήλια δεξίωση στο Γάζι.

Αστυνομικοί πήραν οπτικό υλικό από το κέντρο διασκέδασης που δεν επιβεβαιώνει την παρουσία του εκεί το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς εκτιμάται ότι στην υπόθεση της έκρηξης εμπλέκονται κι άλλοι. Τόσο στην κατασκευή του εκρηκτικού μηχανισμού όσο και στην ηθική αυτουργία πίσω από την εντολή για την τοποθέτησή του.

Με τα νέα στοιχεία και τα ντοκουμέντα που αποκαλύπτονται, το θρίλερ του μακελειού στα Βορίζια παραμένει ανοιχτό. Οι Αρχές αναζητούν όχι μόνο όλους τους κρίκους της αλυσίδας πίσω από την έκρηξη αλλά και τα όπλα του αιματηρού επεισοδίου που παραμένουν μέχρι σήμερα άφαντα.