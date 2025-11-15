Βορίζια: Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών – Τα όπλα και ο ηθικός αυτουργός της βόμβας

Δύο εβδομάδες μετά το αιματηρό περιστατικό με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια Ηρακλείου, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται και στρέφονται κυρίως σε δύο κατευθύνσεις. Οι αστυνομικοί αναζητούν τον ηθικό αυτουργό και τον κατασκευαστή του εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη όπως επίσης και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο αιματοκύλισμα

Σύμφωνα με το patris.gr, οι αστυνομικοί δεν έχουν ακόμα εντοπίσει τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν το μοιραίο πρωινό του Σαββάτου όπου έχασαν τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη ενώ τραυματίστηκαν τέσσερις ακόμη άνθρωποι.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι μπορεί ο 23χρονος να τοποθέτησε τη βόμβα ωστόσο δεν έχει ούτε τη δύναμη για να αποφασίσει μόνος του κάτι τέτοιο αλλά ούτε και τις γνώσεις για την κατασκευή της

Τα όπλα μετά το φονικό έχουν εξαφανιστεί με τους αστυνομικούς να «χτενίζουν» σπιθαμή προς σπιθαμή τη γύρω περιοχή αλλά και σπίτια συγγενών και φίλων των δύο οικογενειών.

Ακόμα και drone συμμετέχουν στις έρευνες χωρίς μέχρις στιγμής να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τα βίντεο που έχουν στη διάθεση τους από κάμερες ασφαλείας, γνωρίζουν ποιοι βρίσκονταν στο σημείο της τραγωδίας, ποιοι πήγαν μετά και με ποια οχήματα.

Οι αστυνομικοί εικάζουν ότι τα έκρυψαν είτε σε δύσβατα τμήματα του Ψηλορείτη είτε κατά μήκος της διαδρομής προς το νοσοκομείο και το κέντρο υγείας.

Οι έρευνες για την βόμβα

Ο 23χρονος ανιψιός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που σκοτώθηκε στα Βορίζια, αντιμετωπίζει κατηγορίες για έκρηξη από κοινού, κατασκευή πυρομαχικών από κοινού και διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες από κοινού, στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη που αποτέλεσε το έναυσμα για την αιματηρή συμπλοκή των δυο οικογενειών στα Βορίζια, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον ηθικό αυτουργό και τον κατασκευαστή.

Εξετάζουν με πολύ προσοχή τις κλήσεις που έγιναν από και προς το κινητό του 23χρονου αλλά και συγγενικών του προσώπων.