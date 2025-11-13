newspaper
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Βορίζια: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
13 Νοεμβρίου 2025 | 12:01

Βορίζια: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Την Δευτέρα απολογείται ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια

Spotlight

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 23χρονος που συνελήφθη χθες για την έκρηξη σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου, τη νύχτα της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου 2025, λίγες ώρες πριν από το μακελειό με τους δύο νεκρούς.

Ο 23χρονος είναι ανιψιός του δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη και η εμπλοκή του στην υπόθεση προέκυψε, σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό.

Η σύλληψή του έγινε χθες (12-11-2025) το απόγευμα στα Βορίζια, από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς, δυνάμει εντάλματος σύλληψης.

Ο νεαρός άνδρας, που αποτελεί τον όγδοο εμπλεκόμενο στην πολύκροτη υπόθεση, οδηγήθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί στα δικαστήρια Ηρακλείου, συνοδεία αστυνομικών, εισερχόμενος από την πίσω πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου για λόγους ασφαλείας. Εκεί, παρέστη και η μητέρα του.

Σε βάρος του νεαρού υπήρχαν εξ αρχής υποψίες λόγω βιντεοληπτικού υλικού που περιήλθε στη διάθεση των αρχών.

Σύμφωνα με το Cretalive, την επίμαχη χρονική στιγμή βάσει πληροφοριών που υπάρχουν, ο 23χρονος φέρεται να ανοιγοκλείνει το πορτ- μπαγκάζ αυτοκινήτου και να βάζει κάτι μέσα σε αυτό, τρία με τέσσερα λεπτά πριν σημειωθεί η έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Πάντως, η κίνηση αυτή καταγράφεται στη γειτονιά και του ίδιου καθώς είναι γνωστό ότι τα σπίτια οικογένειάς του απέχουν λίγα μέτρα από το οίκημα όπου εξερράγη η βόμβα.

Ο νεαρός, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, αρνείται κατηγορηματικά όσα του προσάπτουν.

Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, ο 23χρονος θα βρεθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθεί.

Ναυτιλία
Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

