Βορίζια: Νέα ντοκουμέντα από την αιματηρή συμπλοκή – Εικόνες από τους τραυματίες στα νοσοκομεία

Στα νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα που εξασφάλισε το MEGA, αποτυπώνονται οι εικόνες που αντίκρισαν οι γιατροί όταν οι τραυματίες έφτασαν σε νοσοκομεία μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια.

Τα σημάδια από τις σφαίρες στα σώματά τους αποτυπώνουν την αιματηρή συμπλοκή που είχε προηγηθεί.

Λίγα λεπτά μετά το μακελειό, η Γ.Φ., αδελφή της 56χρονης που έπεσε νεκρή από τους πυροβολισμούς, έχει τραυματιστεί στο χέρι από μία σφαίρα που την πέτυχε.

Τραυματίες από τις σφαίρες

Ο 30χρονος γιος της, που έχει πλέον προφυλακιστεί, βρίσκεται σε φορείο με μία σφαίρα να τον έχει βρει στο αριστερό του πόδι. Ο 25χρονος ανιψιός 56χρονης που σκοτώθηκε, έχει τραυματιστεί στο γόνατο και αιμορραγεί.

Είναι εικόνες που πλαισιώνουν τα φωτογραφικά ντοκουμέντα, με το αυτοκίνητο του 39χρονου Φ.Κ. αλλά και τα υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού που είχε τοποθετηθεί στο σπίτι.

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει για ακόμα μία μέρα έκρυθμη, με τους κατοίκους να περιμένουν την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας.

Η Γ.Φ. που σώθηκε τραυματισμένη για λίγα εκατοστά είχε μιλήσει στο Live News για την αιματηρή μάχη, που είναι αδύνατον να φύγει από το μυαλό της. Ο γιος και ο ανιψιός της που σε εικόνες καταγράφονται τραυματισμένοι, βρίσκονται πλέον στη φυλακή. Οι δικηγόροι τους περιμένουν, σύμφωνα με πληροφορίες, την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας, ώστε να διαμορφώσουν την υπερασπιστική γραμμή των πελατών τους.

Άφαντα τα όπλα του μακελειού

Ακόμα, οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό, χωρίς όμως να το έχουν καταφέρει.

Από την πρώτη στιγμή οι δύο αντιμαχόμενες οικογένειες επιρρίπτουν όλη την ευθύνη η μία στην άλλη, χωρίς να υπάρχει από πουθενά για την ώρα η διάθεση να γίνει ένα βήμα πίσω.

Για ακόμα μία μέρα τα μέλη των δύο οικογενειών απέφυγαν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, με τις έρευνες να συνεχίζονται και όλα τα ντοκουμέντα να αξιολογούνται με προσοχή και να οδηγούν σε συμπεράσματα.