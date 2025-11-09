Βορίζια: Στη φυλακή και τα 3 αδέλφια Φραγκιαδάκη μετά τις απολογίες τους
Οι τρεις συλληφθέντες για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια απολογήθηκαν εκτάκτως σήμερα και όχι αύριο όπως είχε προγραμματιστεί
Στη φυλακή οδηγούνται τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη μετά την απολογία τους για την αιματηρή συμπλοκή με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια.
Οι τρεις συλληφθέντες είχαν λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τη Δευτέρα (10/11) ωστόσο για λόγους ασφαλείας η διαδικασία επισπεύστηκε. Έτσι σήμερα μετέβη η ανακρίτρια στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου όπου κρατούνται και έλαβε τις απολογίες τους.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακριτρία και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκισή τους.
Πρόκειται για τον 27χρονο, στο σπίτι του οποίου είχε εκραγεί ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, τον 29χρονο καθώς και τον μικρότερο της οικογένειας, τον 19χρονο που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.
Τη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθούν άλλοι δύο συλληφθέντες από την οικογένεια Καργάκη.
Πρόκειται για τον 48χρονο και τον 43χρονο που εμφανίζονται σε βίντεο να πυροβολούν.
