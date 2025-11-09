Βορίζια: Χωρίς μνημόσυνα η θεία λειτουργία – Αναζητούν στον Ψηλορείτη τον οπλισμό

Οκτώ ημέρες μετά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, η κατάσταση δείχνει να σταθεροποιείται, αν και η αστυνομική παρουσία παραμένει έντονη.

Κάθε κίνηση στο χωριό παρακολουθείται στενά, με μπλόκα στις εισόδους και περιπολίες στους δρόμους, ενώ οι κάτοικοι επιστρέφουν σταδιακά στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Η ατμόσφαιρα εμφανίζεται πιο ήρεμη, παρά τις πρόσφατες τραγικές εξελίξεις, ενώ η θεία λειτουργία στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου τελέστηκε με λίγους πιστούς και χωρίς την παρουσία των οικογενειών των θυμάτων.

Παρά τις αρχικές πληροφορίες που ανέφεραν ότι σήμερα θα πραγματοποιούνταν τα εννιάμερα μνημόσυνα των δύο νεκρών στο χωριό, η θεία λειτουργία στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια τελέστηκε χωρίς την παρουσία κανενός μέλους των δύο οικογενειών, μόνο με μερικούς κατοίκους που παρακολούθησαν το μυστήριο. Ο ιερέας κατά τη διάρκεια του κηρύγματος του από τον άμβωνα, στη σκιά των όσων έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, κάλεσε τους ενορίτες του να έχουν σύνεση και ηρεμία, σύμφωνα με το ertnews.

«Να επικρατήσει η ειρήνη έναντι της βιαιότητας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πατήρ Ιωάννης Γιαννουλάκης στο μήνυμα του και συμπλήρωσε προς τους χωριανούς: «Καλούμε όλους σε συμπόρευση με αυτοκριτική και αυτοσυγκράτηση, να πορεύεστε στον αγώνα της ζωής ειρηνικά».

«Εξαφανισμένοι» δύο Φραγκιαδάκηδες

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ, η ΕΛΑΣ αναζητά τις τελευταίες ώρες στον Ψηλορείτη 2 μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, οι οποίοι κρύφθηκαν στο βουνό της Κρήτης μετά τους πυροβολισμούς.

Πληροφορίες αναφέρουν πως δεν εμπλέκονται στους πυροβολισμούς αν και ήταν παρόντες τη στιγμή που έπεσαν νεκροί ο 39χρονος και η 56χρονη.

Η ΕΛΑΣ τους αναζητά τόσο για τις μαρτυρίες τους όσο και για την προστασία τους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τις προηγούμενες ημέρες επικοινώνησαν με τους συγγενείς τους λέγοντας πως είναι καλά αλλά από τότε είναι άγνωστη η κατάστασή τους.