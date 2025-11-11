newspaper
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
11.11.2025 | 20:10
Τραγωδία στην Πάτρα: 3χρονο αγόρι έπεσε από μάντρα και σκοτώθηκε
Σημαντική είδηση:
11.11.2025 | 18:45
Τραγωδία στη Γαύδο: Ανατροπή λέμβου με τρεις νεκρούς μετανάστες
Με στρατιωτική εκρηκτική ύλη η βόμβα στα Βορίζια – Τα άφαντα όπλα και το προξενιό που δεν προχώρησε
Ελλάδα 11 Νοεμβρίου 2025 | 19:08

Με στρατιωτική εκρηκτική ύλη η βόμβα στα Βορίζια – Τα άφαντα όπλα και το προξενιό που δεν προχώρησε

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου έναν χρόνο κατηγορούμενος από την οικογένεια Φραγκιαδάκη είχε ζητήσει να νυμφευτεί νεαρή από την οικογένεια Καργάκη κάτι που του το αρνήθηκαν.

Δέκα ημέρες μετά το φονικό μακελειό στο Βορίζια και οι έρευνες της Αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Επικεντρώνονται κυρίως στον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών και στην εμπλοκή και άλλων ατόμων στο αιματηρό επεισόδιο.

Πού βρίσκονται τα όπλα

Μέχρι και σήμερα, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του διπλού φονικού παραμένουν άφαντα.

Ποιοι οπλοφορούσαν και ποιοι ήταν παρόντες την ώρα του επεισοδίου; είναι το ερώτημα οι καλούνται να απαντήσουν οι αστυνομικές αρχές.

Η βόμβα

Παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση της βόμβας που εξερράγη και πυροδότησε την αιματηρή συμπλοκή.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η Αστυνομία εστιάζει στο υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της βόμβας. Από την ανάλυση των πρώτων στοιχείων φαίνεται η εκρηκτική ύλη που χρησιμοποιήθηκε ίσως να προέρχεται από στρατιωτικό υλικό C-4 ή TNT.

Αυτές οι εκρηκτικές ύλες δεν κυκλοφορούν στο εμπόριο. Οπότε είτε κάποιος τις προμηθεύτηκε παράνομα από στρατιωτική εγκατάσταση είτε τις έκλεψαν.

Ο γάμος που δεν έγινε

Την ίδια ώρα τo Live News αποκαλύπτει ποια ήταν η αφορμή του μακελειού. Η οριστική ρήξη μεταξύ των δύο οικογενειών φαίνεται να έγινε από ένα προξενιό που χάλασε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου έναν χρόνο κατηγορούμενος από την οικογένεια Φραγκιαδάκη είχε ζητήσει να νυμφευτεί νεαρή από την αντίπαλη οικογένεια Καργάκη κάτι που του το αρνήθηκαν.

Και σε αυτήν την περίπτωση ωστόσο φαίνεται πως υπήρξε σασμός στο τέλος παρά τις αντεγκλήσεις, όμως η ρήξη των δύο οικογενειών είχε ξεκινήσει.

Economy
Ελληνική οικονομία: Δουλεύουμε πολύ, παράγουμε λίγο, κοστίζουμε ακριβά – Ο τριπλός εφιάλτης

Ελληνική οικονομία: Δουλεύουμε πολύ, παράγουμε λίγο, κοστίζουμε ακριβά – Ο τριπλός εφιάλτης

inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
