Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης οι 7 συλληφθέντες – «Να παραδοθούν τα όπλα και από τις δύο πλευρές» λένε οι συνήγοροι

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν και οι 7 συλληφθέντες για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια με τους δύο νεκρούς. Πρόκειται για 5 μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και 2 από την πλευρά της οικογένειας Καργάκη.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για τους πυροβολισμούς αφού υπάρχουν στοιχεία ότι στο επεισόδιο εμπλέκονται και άλλα άτομα και από τις δυο οικογένειας. Επίσης σε εξέλιξη είναι οι έρευνες και για τη βόμβα.

Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο 43χρνος

Σήμερα απολογήθηκαν οι δύο τελευταίοι από τους συλληφθέντες που κρίθηκαν και αυτοί προφυλακιστέοι. Πρόκειται για τα δύο άτομα που φέρεται να φαίνονται σε βίντεο να πυροβολούν από ύψωμα του χωριού.

Ο 48χρονος κατηγορούμενος είπε πως «ήμουν στην οικία μου και στον περιβάλλοντα χώρο και μαζί με την οικογένειά μου, προσπαθούσαμε να προστατευθούμε. Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για το τραγικό συμβάν του θανάτου δύο ανθρώπων και σας διαβεβαιώνω ότι δεν είχα όπλο και δεν πυροβόλησα».

Από την πλευρά του ο 43χρονος, γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, φέρεται να έκανε χρήση του δικαιώματος σιωπής και η διαδικασία της απολογίας ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

Και οι δύο αναμένεται να οδηγηθούν σε φυλακές εκτός Κρήτης.

«Να παραδώσουν τα όπλα όλοι για να ξεκαθαρίσει το τοπίο»

Την Κυριακή απολογήθηκαν και τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη υποστηρίζοντας ότι δεν κρατούσαν όπλα και φυσικά δεν πυροβόλησαν.

«Δεν κρατούσα καν όπλο στα χέρια μου. Αντιθέτως κρατούσα στα χέρια μου τη σύζυγό μου που ήταν λεχώνα 8 ημερών και προσπάθησα να την προφυλάξω», υποστήριξε ο 29χρονος.

Η Αλεξάνδρα Σπανάκη, συνήγορος των 3 αδερφών ανέφερε πως και οι 3 αρνούνται ότι έφεραν οποιοδήποτε όπλο και ότι πυροβόλησαν.

Υποστήριξαν ότι μετά τη συμπλοκή αρχικά μετέφεραν τους συγγενείς τους στο νοσοκομείο και έπειτα τράπηκαν σε φυγή, φοβούμενοι τη ζωή τους. Χρειάστηκαν, όπως είπαν εγγυήσεις από την Αστυνομία για να παραδοθούν.

Ο 27χρονος είπε: «Δεν κρατούσα όπλο. Όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί απλά έπεσα κάτω για να προφυλαχτώ». Από την πλευρά του ο 19χρονος φαντάρος ανέφερε, «δεν ήμουν καν εκεί εκείνη την ώρα, ήμουν σπίτι και κοιμόμουν».

Ο Γιώργος Στιακάκης, συνήγορος υπεράσπισης των 3 αδερφών τόνισε πως, «θα πρέπει οπωσδήποτε για να διασαφηνιστεί κάθε λεπτομέρεια να παραδοθούν και από τις δύο πλευρές τα όπλα».

Γενικά από τους δικηγόρους των τριών αδελφών υπάρχει αίτημα και προς την οικογένεια Φραγκιαδάκη, αλλά και προς την οικογένεια Καργάκη, να παραδώσουν τα όπλα. Καθώς αυτά θα βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό, μαζί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ερευνών να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Σε φυλακές σε όλη τη χώρα

Σύμφωνα με πληροφορίες τα τρία αδέρφια οδηγήθηκαν σε τρεις διαφορετικές φυλακές σε Άμφισσα, Ναύπλιο και Αυλώνα.

Τα άλλα δύο μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που είχαν τραυματιστεί, ο τέταρτος αδερφός και ο ξάδερφός τους, έχουν προφυλακιστεί από τις προηγούμενες ημέρες στις φυλακές του Κορυδαλλού και της Λάρισας.

Οι απειλές στην αδερφή της 56χρονης

Το πρωί της Δευτέρας 10/11 η αδερφή της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έχασε τη ζωή της κατήγγειλε ότι δέχτηκε φραστική επίθεση από τη μητέρα του 39χρονου που επίσης σκοτώθηκε στο μακελειό.

«Πήγαινα στο σπίτι του γιου μου να του πάω κάτι πράγματα και αυτή ήρθε με τη σκούπα και το φαράσι και μου φώναζε που πας μ… β…, απειλές φώναζε μπ… τα παιδιά μου. Το είπα στην αστυνομία, το λέω και τώρα. Αν αυτή τη γυναίκα και την κόρη της, τη μεγάλη, δεν τις μαζέψουν, θα μας ρίξουν βόμβα».

Μια εβδομάδα μετά το μακελειό, το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο στα Βορίζια άνοιξαν ξανά, παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Ωστόσο, στα θρανία επέστρεψαν μόνο οι 25 από τους συνολικά 42 μαθητές του χωριού.