Βορίζια: Άνοιξαν τα σχολεία 10 μέρες μετά το διπλό φονικό – Ψυχολόγοι στο πλευρό των μαθητών

Με την παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, επαναλειτούργησαν σήμερα Δευτέρα 10/11 τα σχολεία στα Βορίζια, 10 ημέρες μετά το διπλό φονικό που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Την περασμένη εβδομάδα τα σχολεία παρέμειναν κλειστά και τα μαθήματα διεξάγονταν μέσω τηλεκπαίδευσης. Σήμερα οι μαθητές επέστρεψαν στις τάξεις και όπως είπαν, ήθελαν πολύ να ανοίξουν τα σχολεία ξανά.

Η επιστροφή στην κανονικότητα γίνεται σταδιακά και σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, οι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί θα παραμείνουν στο χωριό τουλάχιστον για 15 ημέρες.

Στόχος τους είναι να στηρίξουν τη σχολική κοινότητα και να συμβάλουν στην ομαλή επανένταξη των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην καθημερινότητά τους.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA η ψυχολόγος Ειρήνη Κασσωτάκη, η οποία θα βρεθεί στην Κρήτη στο πλαίσιο της στήριξης των μαθητών, τόνισε πως κύριο μέλημα της ομάδας των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου και η αλλαγή νοοτροπίας που διαιωνίζει το μίσος.

«Υπάρχει σοβαρό θέμα, το έργο είναι δύσκολο. Τα παιδιά έχουν εκτεθεί σε μία ανείπωτη τραγωδία, που έχει αφήσει συναισθηματικό αποτύπωμα. Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που επικρατεί στις οικογένειες. Στόχος μας είναι η ασφάλεια, η συνύπαρξη και το μεγαλύτερο στοίχημα είναι η αλλαγή νοοτροπίας. Θα παίξει κομβικό ρόλο η εκπαίδευση και η επιστήμη. Θέλει χρόνο», είπε.

Όπως ανέφερε η ίδια, το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου στα Βορίζια προσπαθούν να επιβάλλουν την πειθαρχία με σαφή όρια και κανόνες.

«Το σημαντικό είναι να αφήσουμε στα παιδιά χώρο να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και μετά θα το χειριστούμε, διότι υπάρχουν κάποια στάδια που αφορούν το πένθος. Θα γίνουν κάποιες δράσεις όσον αφορά τη διαχείριση των συναισθημάτων», είπε και συμπλήρωσε:

«Θα προσπαθήσουμε όλοι να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο σχολικό πλαίσιο. Θα πρέπει και οι γονείς να συμβάλουν σε αυτό το έργο. Υπάρχει βαθιά ριζωμένη η οικογενειακή ταυτότητα, όπου η σύγκρουση μεταφέρεται από τη μία οικογένεια στην άλλη. Θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε με τους γονείς στο κομμάτι της νοοτροπίας, γιατί δεν μπορούν να αποτελούν αγωγοί συγκρούσεων οι γονείς. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι με τη βία και την επανάληψη κάποιων μοτίβων δεν υπάρχει καμία ωφελιμότητα».