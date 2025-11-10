Βορίζια: Σε δύο κατευθύνσεις οι έρευνες των Αρχών – Απολογούνται σήμερα οι Καργάκηδες

Υπό αστυνομικό κλοιό εξακολουθούν να βρίσκονται τα Βορίζια, μια εβδομάδα μετά την αιματηρή συμπλοκή με τους δύο νεκρούς. Κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται, είτε πεζό είτε με όχημα, ελέγχεται εξονυχιστικά, ενώ καταγράφονται όλες οι διελεύσεις από τα μπλόκα και στις δύο εισόδους του χωριού. Παράλληλα, μέσα στο χωριό σε διάσπαρτα σημεία υπάρχουν αστυνομικοί που κάνουν περιπολίες ώστε να προλάβουν το όποιο ενδεχόμενο επεισόδιο έντασης.

Υπό άκρα μυστικότητα και μια ημέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη απολογία τους, τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ηλικίας 19, 27 και 29 έδωσαν χθες εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας για το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή. Η ανακρίτρια μετέβη χθες το πρωί στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου και έλαβε τις απολογίες τους. Μετά από μια πολύωρη διαδικασία, ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού που εξερράγη η βόμβα, 29χρονος αδερφός του και ο μικρότερος, ο 19χρονος φαντάρος, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Τα τρία αδέρφια σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίστηκαν κατά την απολογία τους ότι δεν έχουν σχέση με τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και αρνήθηκαν ότι κρατούσαν όπλο κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής.

Απολογούνται σήμερα οι Καργάκηδες

Σήμερα πρόκειται να απολογηθούν ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του στο μακελειό όπως επίσης και ένας 48χρονος συγγενής τους που κατηγορούνται για την δολοφονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη. Και οι δύο πρωταγωνιστούν σε βίντεο που έχει στα χέρια της η αστυνομία από την ημέρα του φονικού, στο οποίο καταγράφονται δύο άνδρες να πυροβολούν με καλάσνικοφ από ψηλά.

Οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους και άλλο βιντεοληπτικό υλικό το οποίο είναι πολύ πιθανό να τους οδηγήσει στον βαρύ οπλισμό των δραστών. Πρόκειται για βίντεο που δείχνει τον 43χρονο και τον 48χρονο με ένα άλλο αγροτικό αυτοκίνητο να καταγράφονται να παίρνουν τον 39χρονο που έχασε τη ζωή του στους πυροβολισμούς ώστε να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Οι Αρχές εκτιμούν πως σε αυτό το αυτοκίνητο βρίσκεται μέρος του οπλισμού των δραστών.

Σε δύο κατευθύνσεις η έρευνα – Φωτογραφίες ντοκουμέντα από το το μακελειό

Νέα ντοκουμέντα από την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια παρουσίασε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

Πρόκειται για υλικό από κάμερα ασφαλείας που έχει καταγράψει στιγμές πριν και μετά την ανταλλαγή των πυροβολισμών.

Στις 11:14 το πρωί του Σαββάτου 01/11, λίγο πριν το αιματηρό σκηνικό, φαίνεται το αυτοκίνητο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο μακελειό, να βγαίνει από το σπίτι του και να μπαίνει στο όχημα του, στο οποίο φέρεται να είχε και τον οπλισμό.

Κάνει όπισθεν και κινείται προς το κέντρο του χωριού, όπου λίγη ώρα αργότερα θα έπεφτε νεκρός.

Στις 11:16, δύο λεπτά μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών, φαίνεται ένα δεύτερο αυτοκίνητο να βγαίνει μέσα από το χωριό. Στο όχημα αυτό βρίσκεται ένα ζευγάρι, το οποίο δέχτηκε πυρά και έχει καταθέσει ήδη στις Αρχές.

Λίγο αργότερα, στις 11:20 διακρίνεται μία γυναίκα να τρέχει. Είναι η σύζυγος του θύματος η οποία βγαίνει από το σπίτι της και κατευθύνεται στο σημείο που έπεσε νεκρός ο άντρας της.

Η έρευνα συνεχίζεται σε δύο κατευθύνσεις: πρώτον, αναζητούνται τα όπλα με τα οποία δολοφονήθηκαν οι δύο άνθρωποι και δεύτερον, οι αστυνομικοί ψάχνουν τον άνθρωπο που έδωσε την εντολή για την ανατίναξη του σπιτιού που πυροδότησε την ένταση.

Επαναλειτουργούν τα σχολεία

Σήμερα Δευτέρα, αναμένεται να επαναλειτουργήσουν το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο της περιοχής, ενώ αναμένεται η άφιξη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που θα παραμείνουν στο χωριό τουλάχιστον για 15 ημέρες. Στόχος τους είναι να στηρίξουν τη σχολική κοινότητα και να συμβάλουν στην ομαλή επανένταξη των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην καθημερινότητά τους.

Μιλώντας στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA η ψυχολόγος Ειρήνη Κασσωτάκη, η οποία θα βρεθεί στην Κρήτη στο πλαίσιο της στήριξης των μαθητών, τόνισε πως κύριο μέλημα της ομάδας των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου και η αλλαγή νοοτροπίας που διαιωνίζει το μίσος.

«Υπάρχει σοβαρό θέμα, το έργο είναι δύσκολο. Τα παιδιά έχουν εκτεθεί σε μία ανείπωτη τραγωδία, που έχει αφήσει συναισθηματικό αποτύπωμα. Αντιλαμβανόμαστε την ένταση που επικρατεί στις οικογένειες. Στόχος μας είναι η ασφάλεια, η συνύπαρξη και το μεγαλύτερο στοίχημα είναι η αλλαγή νοοτροπίας. Θα παίξει κομβικό ρόλο η εκπαίδευση και η επιστήμη. Θέλει χρόνο», είπε.

Όπως ανέφερε η ίδια, το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου στα Βορίζια προσπαθούν να επιβάλλουν την πειθαρχία με σαφή όρια και κανόνες.

«Το σημαντικό είναι να αφήσουμε στα παιδιά χώρο να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και μετά θα το χειριστούμε, διότι υπάρχουν κάποια στάδια που αφορούν το πένθος. Θα γίνουν κάποιες δράσεις όσον αφορά τη διαχείριση των συναισθημάτων», είπε η ψυχολόγος Ειρήνη Κασσωτάκη και συμπλήρωσε:

«Θα προσπαθήσουμε όλοι να εξασφαλίσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο σχολικό πλαίσιο. Θα πρέπει και οι γονείς να συμβάλουν σε αυτό το έργο. Υπάρχει βαθιά ριζωμένη η οικογενειακή ταυτότητα, όπου η σύγκρουση μεταφέρεται από τη μία οικογένεια στην άλλη. Θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε με τους γονείς στο κομμάτι της νοοτροπίας, γιατί δεν μπορούν να αποτελούν αγωγοί συγκρούσεων οι γονείς. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι με τη βία και την επανάληψη κάποιων μοτίβων δεν υπάρχει καμία ωφελιμότητα».