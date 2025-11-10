Βορίζια: «Ήταν πολλές οι σφαίρες που παίχτηκαν, με τράβηξαν οι αστυνομικοί» – Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας

Σοκάρει η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα στο μακελειό με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια το πρωί του Σαββάτου της 1η Νοεμβρίου.

Πρόκειται για συγγενή του Φανούρη Καργάκη που μίλησε για τα όσα έζησε στο MEGA και στο Live News. Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει το αγροτικό όχημα του άνδρα εκείνες τις στιγμές του πανικού.

«Πυροβόλησαν το σπίτι μου»

«Έρχεται το Σάββατο πρωί, 09.00 η ώρα έρχονται οι άνθρωποι (αστυνομικοί). Μου λέει ένα κοπέλι (το όνομα). Βγαίνουν τρεις νοματαίοι και ο ένας κρατάει δύο βαλίτσες. Ορίζω όξω και λέει ‘Αστυνομία’. Γυρίζω εγώ την κεφαλή μου και θωρώ μία μαύρη κούρσα. Δεν δίνω σημασία. Λέω μπορεί να έχει ο άνθρωπος κανένα ζόρι και ‘παίζει’ τις κόρνες για να ανοίγουν τους δρόμους. Δεν δίνω σημασία. Όπως έσκυψε ο άνθρωπος (ο αστυνομικός) να πάρει το μολύβι (της σφαίρας) από κάτω από το μπαλκόνι το δικό μου, έχει σταματήσει αυτός (με το μαύρο αυτοκίνητο) στην εκκλησία από πάνω και βγάζει το καλάσνικοφ και ‘παίζει’ (πυροβολεί) στα σπίτια μας. Μπροστά οι αστυνομικοί και ‘παίζει’ στα σπίτια μας. Εμένα με το καλάσνικοφ έχει φάει μία το σπίτι μου».

Όπως λέει ο ίδιος:

«Αυτός ‘έπαιξε’ περίπου από 30 με 50 σφαίρες, ήταν πολλές οι σφαίρες που ‘παίχτηκαν’. Μπαίνει στο αμάξι. Με σέρνουν οι αστυνομικοί από την χέρα και με βάζουν μέσα στο σπίτι μου μέσα. Μου λέει ‘κάτσε εδώ σε ασφαλές μέρος’. Μου λένε ‘εδώ θα κάτσουμε, για να μην φάμε καμιά και μας σκοτώσουν’».

«Ανταλλάξαμε κουβέντες»

– Δημοσιογράφος: Ενώ είχαν έρθει και το προηγούμενο βράδυ και είχαν πυροβολήσει το σπίτι;

– Μάρτυρας: Ναι, ναι, και της Παρασκευής το βράδυ. Εγώ αναγνωρίζω τον (…) με την μαύρη BMW, αυτός καπάκι μπαίνει στο αμάξι και παίρνει του χωριού τον δρόμο και ‘παίζει’ τις κόρνες στον δρόμο σε αυτήν τη φάση. Σε αυτήν τη φάση βρίσκεται από κάτω Μ. και Γ., πάνω πάνω ο ξάδερφός μου ο Κ., πάνω στο σπίτι του από έξω βρισκόταν κοπέλια, όταν ‘παίχτηκαν’ οι μπαλωθιές αυτές, ήταν όλοι εκεί στα σπίτια μας από κάτω, στον δρόμο απάνω.

– Δημοσιογράφος: Την ώρα που πέσανε οι πυροβολισμοί, εκείνη την ώρα ήσασταν όλοι στο σπίτι;

– Μάρτυρας: Εγώ ήμουν σπίτι με την κόρη μου και τον γιο μου.

– Δημοσιογράφος: Οι υπόλοιποι πού ήταν;

– Μάρτυρας: Αυτοί ήταν από κάτω στο σπίτι τους στο δώμα επάνω.

– Δημοσιογράφος: Σε ποιο σπίτι;

– Μάρτυρας: Στα σπίτια τα δικά μας. Εκεί στον δρόμο στεκόντουσαν. Θωρώ τον Μ. και παίρνει με τον Γ. το αμάξι και τους σέρνω δυο φωνές ‘Μ. πού πας’ και μου λέει ‘πράμα έχει πάθει ο Φανούρης’. Όταν έγινε πριν τις μπαλωθιές τις πρώτες από την εκκλησία από πάνω ανταλλάξαμε κουβέντες η μία οικογένεια με την άλλη, αυτοί τους κακοφάνηκε όταν είδαν την Αστυνομία στα σπίτια μας, τους κακοφάνηκε.