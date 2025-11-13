Βορίζια: Ενώπιον του εισαγγελέα ο ανιψιός του Καργάκη για τη βόμβα που προηγήθηκε του αιματηρού περιστατικού

Ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη που φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, που πυροδότησε την αιματηρή συμπλοκή με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια, θα βρεθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία το απόγευμα της Τετάρτης (12/11) συνελήφθη ένας 23χρονος με την κατηγορία ότι ήταν αυτός που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Πέντε από τους προσωρινά κρατούμενους είναι από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και τρεις από την οικογένεια Καργάκη.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να προσπαθούν να εντοπίσουν τόσο τον ηθικό αυτουργό όσο και το άτομο που κατασκεύασε τον εκρηκτικό μηχανισμό, που εξερράγη στο σπίτι του 27χρονου, ο οποίος επίσης συγκαταλέγεται στους προσωρινά κρατούμενους.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστεί και το άτομο που κατασκεύασε τη βόμβα.

Η αστυνομία έχει επικεντρώσει τις έρευνες στις φυλακές Αλικαρνασσού και τις προηγούμενες ημέρες τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη που κρατούνται για υπόθεση ζωοκλοπής και άλλα δύο άτομα από άλλη οικογένεια είχαν οδηγηθεί στην ανακρίτρια προκειμένου να δώσουν απαντήσεις για τη βόμβα στα Βορίζια,

Η αστυνομία εκτιμά ότι μέσα από τη φυλακή οργανώθηκε η βομβιστική επίθεση και από εκεί δόθηκε η παραγγελία για την κατασκευή του εκρηκτικού μηχανισμού.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι εκείνης της Παρασκευής ο Φανούρης Καργάκης είχε επισκεφθεί τις φυλακές Αλικαρνασσού και είχε συναντήσει τα τρία συγγενικά του πρόσωπα. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αδερφό του, τον ανιψιό του και τον γαμπρό του. Ο τελευταίος είναι ο πατέρας του 23χρονος που συνελήφθη χθες.

Λίγες ώρες αργότερα σημειώθηκε η βομβιστική επίθεση που πυροδότησε την αιματηρή συμπλοκή το πρωί τις επόμενης ημέρας.