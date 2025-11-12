view
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
12 Νοεμβρίου 2025 | 20:16
Βορίζια: Συνελήφθη ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Ο νεαρός ταυτοποιήθηκε μετά από έρευνα της Αστυνομίας και εις βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης - Εντοπίστηκε σήμερα το απόγευμα στα Βορίζια και οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της βόμβας που εξερράγη στα Βορίζια το βράδυ της Παρασκευής, 31 Οκτωβρίου, και πυροδότησε την αιματηρή συμπλοκή με τους δύο νεκρούς το πρωί της επόμενης ημέρας.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία το απόγευμα της Τετάρτης (12/11) συνελήφθη ένας 23χρονος με την κατηγορία ότι ήταν αυτός που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για ανιψιό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

«Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εντοπιστεί και το άτομο που κατασκεύασε τη βόμβα.

Η αστυνομία έχει επικεντρώσει τις έρευνες στις φυλακές Αλικαρνασσού και τις προηγούμενες ημέρες τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη που κρατούνται για υπόθεση ζωοκλοπής και άλλα δύο άτομα από άλλη οικογένεια είχαν οδηγηθεί στην ανακρίτρια προκειμένου να δώσουν απαντήσεις για τη βόμβα στα Βορίζια,

Η αστυνομία εκτιμά ότι μέσα από τη φυλακή οργανώθηκε η βομβιστική επίθεση και από εκεί δόθηκε η παραγγελία για την κατασκευή του εκρηκτικού μηχανισμού.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι εκείνης της Παρασκευής ο Φανούρης Καργάκης είχε επισκεφθεί τις φυλακές Αλικαρνασσού και είχε συναντήσει τα τρία συγγενικά του πρόσωπα. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αδερφό του, τον ανιψιό του και τον γαμπρό του. Ο τελευταίος είναι ο πατέρας του 23χρονος που συνελήφθη σήμερα.

Λίγες ώρες αργότερα σημειώθηκε η βομβιστική επίθεση που πυροδότησε την αιματηρή συμπλοκή το πρωί τις επόμενης ημέρας.

