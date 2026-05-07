Με Ντιφαλά και Ράντοβιτς το Game 4 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο Game 3 των play offs από τη Βαλένθια με 91-87 στο «T-Center» και έχει ένα ακόμη match ball το βράδυ της Παρασκευής (8/5, 21:15) για να κάνει το 3-1 και να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας (22-24/5), με τη Euroleague να ανακοινώνει τους διαιτητές για το ματς.

Η διοργανώτρια αρχή όρισε τον Μεχντί Ντιφαλά στο Game 4 των «πράσινων» με τους Ισπανούς. Ο ίδιος που προκάλεσε… θύελλα στο Game 3 της Ζάλγκιρις με τη Φενέρμπαχτσε και έφερε την αντίδραση του πρώην θρύλου του «τριφυλλιού», Ιμπραήμ Κουτλουάι!

Τι έχει πει ο Κουτλουάι για τον Ντιφαλά

«Ο Ντιφαλά το ξανακάνει» είπε ο Ίμπο, με το σπουδαίο παρέλθον σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. «Νιώθω πολύ άβολα στους αγώνες που διαιτητεύει. Είναι τόσο παράξενο. Στα δύο προηγούμενα φάιναλ φορ επηρέασε τόσο τους αγώνες που διαιτήτευσε όσο και συνολικά τις διοργανώσεις. Το ίδιο το φάιναλ φορ».

Ο Ντιφαλά είχε σφυρίξει και τα τέσσερα σερί ματς του Παναθηναϊκού στον δρόμο προς την κούπα του 2024 (δύο στα play offs με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και στα δύο παιχνίδια με Φενέρ, Ρεάλ στο Final Four).

Μαζί με τον Ντιφαλά, η διαιτητική τριάδα του Game 4 θα αποτελείται επίσης από τους Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία) και Σάσο Πέτεκ (Σλοβενία).