Βορίζια: «Αυτοί έκαναν την αρχή από τη φυλακή» – Τι λέει η μητέρα των Φραγκιαδάκηδων για το διπλό φονικό

Τη σιωπή της για τα όσα έγιναν πριν από δύο εβδομάδες στα Βορίζια έσπασε η Ελένη Φραγκιαδάκη, η μητέρα των τεσσάρων προφυλακισμένων από την οικογένεια Φραγκιαδάκη.

Η κυρία Ελένη μιλάει για το διπλό φονικό και τη βεντέτα των δύο οικογενειών, σημειώνοντας τι θα πρέπει να γίνει για να μην χαθούν άλλες ζωές.

«Δεν ήταν εκεί η (…). Τι λέει πως εμένα τα κοπέλια μου σκότωσαν τον αδερφό της. Παίρνει όρκο; Παίρνει όρκο ότι τα κοπέλια μου πως τα είδε… πως είδε εμένα τα παιδιά μου; Παίρνει όρκο; Αλλά έτσι μαθημένοι και παίρνουνε ψεύτικους όρκους και δεν το έχουν αυτοί για τίποτα να παίρνουνε ψεύτικους όρκους» είπε μιλώντας αποκλειστικά στο MEGA.

Για τα γεγονότα της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια, υπογράμμισε ότι η αρχή έγινε με τη βόμβα που τοποθέτησε η οικογένεια Καργάκη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, τονίζοντας ότι η εντολή δόθηκε από τη φυλακή.

«Αυτοί κάνανε την αρχή από μέσα από την φυλακή. Από την Αλικαρνασσό κάνανε την αρχή και τώρα αυτοί συνεχίζουν να φταίνε, να κάνουν και άλλα. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ας κάνουν» σημείωσε η Ελένη Φραγκιαδάκη.

Παράλληλα, έκανε έκκληση στις γυναίκες της οικογένειας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έπεσε νεκρός στο μακελειό να σταματήσει η βεντέτα μεταξύ των δύο οικογενειών.

«Ναι, να σταματήσει εδώ γιατί άμα δεν σταματήσουν, αυτές θα τα ξανακάνουν, από την αρχή θα ξαναγίνει αυτό» υπογράμμισε.