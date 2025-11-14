Βορίζια: Νέα ντοκουμέντα πριν το μακελειό – Αποκάλυψη για τις ζωοκλοπές από την οικογένεια του 39χρονου

Νέες εικόνες σχετικά με το μακελειό στα Βορίζια Κρήτης φέρνει στη δημοσιότητα το Live News. Η μαύρη BMW που ανήκει σε μέλος της μίας οικογένειας περνά έξω από το σπίτι του Φ. Κ. που σκοτώθηκε.

Το προηγούμενο βράδυ, στην ίδια περιοχή, έχει καταγραφεί το όχημα του 23χρονου κατηγορούμενου για τη τοποθέτηση της βόμβας στο υπό ανακαίνιση σπίτι.

Είναι εικόνες που αναλύθηκαν στα εργαστήρια της αστυνομίας, σε μια προσπάθεια να πέσει άπλετο φως στις συνθήκες της τραγωδίας και στους ρόλους που διαδραμάτισαν οι κατηγορούμενοι.

Από την επεξεργασία αυτών των καρέ, ο 23χρονος βρέθηκε στα χέρια των Αρχών κατηγορούμενος για την τοποθέτηση της βόμβας. Φέρεται να διαπιστώθηκε πως σταμάτησε στο σπίτι του Φ. Κ. κι κάτι πήρε, πριν συνεχίσει την πορεία του. Ο ίδιος το αρνείται κατηγορηματικά.

Ο 23χρονος που κατηγορείται και για την κατασκευή της βόμβας, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με το συμβάν και ότι εκείνο το βράδυ βρισκόταν σε γλέντι γάμου.

Δύο ώρες πριν την αιματηρή συμπλοκή, κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη μαύρη BMW να φτάνει στο σπίτι του Φ. Κ. Συγγενείς του, υποστηρίζουν πως οι επιβαίνοντες, μέλη της άλλης οικογένειας, άρχισαν να πυροβολούν και όπως λένε από την πρώτη μέρα, έτσι ξεκίνησε το επεισόδιο.

Το Live News εξασφάλισε εικόνες και από τα όσα ακολούθησαν τη μέρα της μάχης. Αυτό είναι το όχημα του 39χρονου Φανούρη λίγα λεπτά πριν το μακελειό. Βγαίνει από το σπίτι του και κατευθύνεται προς το σημείο όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Λίγα λεπτά αργότερα, ενημερώνεται η σύζυγός του. Με το κινητό τηλέφωνο στα χέρια, βγαίνει τρέχοντας από το σπίτι και κατευθύνεται προς το σημείο του αιματοκυλίσματος.

Ο σύζυγός της ήταν ήδη νεκρός. Παντού στο αγροτικό του τρύπες από σφαίρες, τζάμια θρυμματισμένα και το αυτοκίνητο διάτρητο από τους πυροβολισμούς.

Όπως προκύπτει από τις εικόνες, την ώρα της ανταλλαγής των πυροβολισμών βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση αστυνομικοί με περιπολικό, οι οποίοι δεν έκαναν την παραμικρή κίνηση προς το σημείο των πυροβολισμών.

Οι ζωοκλοπές

Την ίδια ώρα νέες αποκαλύψεις για την εμπλοκή της οικογένειας του 39χρονου Φ.Κ που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια Κρήτης σε υπόθεση ζωοκλοπών φέρνει στη δημοσιότητα το Live News.

Ένας 52χρονος άντρας, ο «Κούνελος» όπως τον αποκαλούν, είναι ένα από τα αρχηγικά μέλη της οικογένειας του 39χρονου κι βρίσκεται εδώ και δύο μήνες στις φυλακές για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ζωοκλοπών που εξιχνιάστηκε στην περιοχή.

Για την ίδια υπόθεση προφυλακίστηκαν και ο 24χρονος γιος του. Το Live News αποκαλύπτει στοιχεία για τις ζωοκλοπές που έκανε η οικογένεια του 39χρονου.

440 κλεμμένα πρόβατα

Στις 21/05/2025 εντοπίστηκαν 440 κλεμμένα πρόβατα, τα μισά χωρίς σήμανση. Στο σημείο πήγαν οι αστυνομικοί μαζί με το άτομο που προχώρησε στην καταγγελία, ο οποίος μάλιστα αναγνώρισε 35 δικά του πρόβατα. Στη συνέχεια, κλήθηκε και δεύτερος παθών και αναγνώρισε 61 ζώα.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, σύμφωνα με την περιγραφή των αστυνομικών, στο σημείο έφτασαν 4 οχήματα με 20 εξαγριωμένους άνδρες. Οι συγκεκριμένοι άνδρες απείλησαν τους αστυνομικούς και κατάφεραν να τους εγκλωβίσουν με αποτέλεσμα εκείνοι να μην καταφέρουν να τους συλλάβουν.

Το Live News παρουσιάζει την περιγραφή των αστυνομικών για το επεισόδιο που εκτυλίχθηκε στο σημείο.

Η περιγραφή των ασυνομικών

«Ενώ η αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό των κλεμμένων ζώων ήταν σε εξέλιξη, άρχισαν να καταφθάνουν στο σημείο οχήματα με είκοσι εξαγριωμένους άντρες, ενώ κατά τη διάρκεια του επεισοδίου που ακολούθησε, κατέφθαναν επιπλέον οχήματα. Τα οχήματα στάθμευσαν με τέτοιο τρόπο που εμπόδιζαν τη διέλευση των περιπολικών, εγκλωβίζοντας μας στα βουνά.

»Οι άνδρες είχαν μαζί τους κατσούνες, ξύλινες ποιμενικές ράβδους και με φράσεις όπως: ‘’Τέσσερα τουφέκια σας βλέπουν’’ και σωματικές απωθήσεις των αστυνομικών, ματαίωσαν την αποκάλυψη και τη δίωξη των εγκλημάτων. Κατά τη διάρκεια της αποχώρησής τους (με τα πρόβατα), άτομο μας φώναξε: ‘’Εδά δεν θα απομείνει τρίχα στο Ρέθυμνο. Κοντά είμαστε’’. Παραδέχτηκαν ευθαρσώς ότι διέπρατταν ζωοκλοπές και εξήγγειλαν ότι θα συνεχίσουν με αμείωτο ρυθμό».

Δύο μήνες μετά, στις 18/07/25 σε μία δεύτερη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν τα δύο άτομα από την οικογένεια του 39χρονου.