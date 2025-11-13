Βορίζια: Την ώρα των πυροβολισμών υπήρχαν αστυνομικοί στα 50 μέτρα που δεν έκαναν τίποτα

Ένα βίντεο – ντοκουμέντο από τα Βορίζια καταγράφει τις κινήσεις των αστυνομικών που βρίσκονταν την ώρα των πυροβολισμών στο χωριό.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, στις 11:15 το πρωί της 1ης Νοεμβρίου 2025, λίγες δεκάδες μέτρα μακριά από το σημείο που οι ριπές των όπλων έπεφταν βροχή, υπήρχαν αστυνομική δύναμη.

Η κάμερα συνεχίζει να γράφει, τα όπλα έχουν σιγήσει (και κάποιοι έχουν σπεύσει να τα εξαφανίσουν) όμως οι αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο, μέχρι τουλάχιστον τις 11:45!

Τέσσερις αστυνομικοί

Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργο Καλλιακμάνη στο σημείο βρίσκονταν δύο αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και δύο από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Οι αστυνομικοί ωστόσο δεν έκαναν τίποτα, τόσο την ώρα των πυροβολισμών, όσο και αρκετά λεπτά αργότερα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έμειναν στο ίδιο σημείο για περισσότερα από 30 λεπτά.

Έτσι, έμειναν στο σημείο και έβλεπαν τους κατοίκους του χωριού να τρέχουν να προστατευθούν και να απομακρυνθούν από το σημείο με τα αυτοκίνητά τους, ενώ εκείνοι παρέμεναν δίπλα από το περιπολικό χωρίς να κάνουν κάτι.

Ζήτησαν ενισχύσεις

Σύμφωνα με τον κ. Καλλιακμάνη οι αστυνομικοί όταν αντιλήφθηκαν τους πυροβολισμούς από τα καλάσνικοφ ζήτησαν ενισχύσεις, οι οποίες ωστόσο δεν έφτασαν ποτέ.

Όπως φαίνεται υπήρξε άλλη μια ολιγωρία της ΕΛ.ΑΣ. που, ενώ γνώριζε την επικινδυνότητα που υπήρχε και τον κίνδυνο αντιποίνων, δεν έστειλε τις δυνάμεις που θα έπρεπε από το βράδυ της Παρασκευής, μετά την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι.