Βορίζια: Δύο κάμερες κατέγραψαν τον 23χρονο ανιψιό του Καργάκη έξω από το σπίτι που μπήκε η βόμβα
Ελλάδα 13 Νοεμβρίου 2025 | 17:13

Βορίζια: Δύο κάμερες κατέγραψαν τον 23χρονο ανιψιό του Καργάκη έξω από το σπίτι που μπήκε η βόμβα

Το σενάριο που εξετάζει η αστυνομία είναι εάν ο πατέρας του 23χρονου, που βρίσκεται στη φυλακή, ήρθε σε επαφή με έναν άλλο κρατούμενο ο οποίος γνωρίζει από εκρηκτικούς μηχανισμούς και μέσω αυτής της διαμεσολάβησης έφτιαξαν τη βόμβα.

Time poverty: Είναι ο κρυφός κίνδυνος για την υγεία του εγκεφάλου;

Time poverty: Είναι ο κρυφός κίνδυνος για την υγεία του εγκεφάλου;

Spotlight

Βίντεο στο οποίο ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, που συνελήφθη για την έκρηξη της βόμβας που πυροδότησε το μακελειό στα Βορίζια, έχουν στα χέρια τους οι αρχές, το οποίο τον δείχνει με το αγροτικό του έξω από το σπίτι.

Μάλιστα από το οπτικό υλικό, φαίνονται καθαρά οι κινήσεις του 23χρονου να βγαίνει έξω από το αμάξι και να βγάζει κάτι από το πορτμπαγκάζ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, αστυνομικού συντάκτη των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ»,  οι κάμερες που έχουν καταγράψει τον 23χρονο έξω από το σπίτι που μπήκε η βόμβα είναι δύο.

Το ζητούμενο για την ΕΛ.ΑΣ ήταν ποιος έβαλε τη βόμβα, ποιος έδωσε την εντολή και πού είναι τα όπλα. Μετά από τη χθεσινή σύλληψη φαίνεται πως έχει διαλευκανθεί το πρώτο σκέλος, το ποιος τοποθέτησε τη βόμβα.

Το σενάριο που εξετάζει η αστυνομία είναι εάν ο πατέρας του 23χρονου, που βρίσκεται στη φυλακή, ήρθε σε επαφή με έναν άλλο κρατούμενο ο οποίος γνωρίζει από εκρηκτικούς μηχανισμούς και μέσω αυτής της διαμεσολάβησης έφτιαξαν τη βόμβα.

Εικόνες ντοκουμέντο από το μακελειό στα Βορίζια

Την ίδιαν στιγμή νέες εικόνες από το μακελειό στα Βορίζια, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, φέρνει στη δημοσιότητα για πρώτη φορά το MEGA.

Στις αποκλειστικές εικόνες αποτυπώνονται οι στιγμές μετά τους πυροβολισμούς μεταξύ των δύο οικογενειών, όπου νεκροί και τραυματίες βρίσκονται στον κεντρικό δρόμο του χωριού.

Σε βίντεο έχει καταγραφεί γειτόνισσα να τρέχει πανικόβλητη στο σπίτι του 39χρονου Φανούρη Καργάκη. Διασχίζει τον δρόμο και κάνει την χαρακτηριστική κίνηση να προφυλαχτεί από τις σφαίρες. Φτάνει στην αυλή και γυρνάει, μάλλον να κλείσει κάποια πόρτα αυτοκινήτου.

Σημειώνεται πως οι κάμερες έχουν απόκλιση στην ώρα που αναφέρουν. Υπάρχει μία διπλή απόκλιση σε όλα τα πλάνα, είναι 9 λεπτά μπροστά αλλά και 2 ώρες πίσω.

Το βίντεο τρέχει από τις 09:36:04 ως τις 09:36:15, πραγματικός χρόνος 11:27. Στις 09:39:04, τρία λεπτά μετά, περνάει τρέχοντας ένα λευκό αγροτικό. Είναι το όχημα που μεταφέρει τον νεκρό.

Στις 09:39:04, πραγματική ώρα 11:30, διακρίνεται ένα αμάξι, το οποίο έφτασε στο σημείο της συμπλοκής 5 λεπτά νωρίτερα. Έφτασε στον δρόμο στις 09:34:20 (11:25), έστριψε δεξιά και απομακρύνθηκε. Στις 09:39:04 (11:33) πέρασε με αντίθετη κατεύθυνση τον δρόμο.

Ανάμεσα στα δύο πλάνα μεσολαβεί το 09:28:50, δηλαδή 11:19:50, όπου μία γυναίκα με μαύρα ρούχα και σαγιονάρες καταγράφεται να τρέχει προς την ίδια κατεύθυνση που έστριψε το αγροτικό.

Η χρονική αλληλουχία

Πριν από τα πιο σημαντικά ίσως βίντεο του μακελειού, υπάρχουν και άλλα εξίσου σημαίνοντα.

Στις 09:22:39 (11:13:39) το τζιπ του Καργάκη κάνει όπισθεν και βγαίνει από το σπίτι του. Άλλη κάμερα, στις 09:22:52, το καταγράφει να κινείται με μεγάλη ταχύτητα.

κολουθούν πυροβολισμοί και στις 09:23:45 (11:14:45) εμφανίζεται ένα μπλε τζιπάκι να κατεβαίνει τον δρόμο. Είναι το τζιπ αυτόπτη μάρτυρα που έχει δεχτεί «αδέσποτες» σφαίρες.

Σε άλλο βίντεο καταγράφεται το πώς ενημερώνεται και η σύζυγος του 39χρονου. Το ρολόι γράφει 09:28:33 (11:19:33). Η γυναίκα είναι με το κινητό, ντυμένη στα μαύρα και φοράει σαγιονάρες. Χάνεται για λίγα δευτερόλεπτα στο βάθος του μπαλκονιού και ύστερα αρχίζει ένα μεγάλο σπριντ προς το σημείο του μακελειού. Είναι η από άλλη κάμερα, στις 09:28:50, όπου καταγράφηκε η γυναίκα με μαύρα ρούχα και σαγιονάρες να τρέχει προς την ίδια κατεύθυνση που έστριψε το αγροτικό.

Λάρισα: Οργή κτηνοτρόφων, έφτασαν έξω από το γραφείο του Κέλλα – «Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι»
Λάρισα 13.11.25

Οργή κτηνοτρόφων, έφτασαν έξω από το γραφείο του Κέλλα - «Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι»

Φουντώνει διαρκώς η αγανάκτηση στις τάξεις των κτηνοτρόφων ενάντια στην πολιτική που ασκείται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,. Συγκέντρωση στη Λάρισα και κάλεσμα να στηριχθεί ο αγώνας τους.

Σύνταξη
Πάτρα: Ένας 23χρονος διέφυγε από την Ψυχιατρική του Ρίου και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του κρατώντας μαχαίρι
Ελλάδα 13.11.25

Ένας 23χρονος διέφυγε από την Ψυχιατρική του Ρίου και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του κρατώντας μαχαίρι

Ένας 23χρονος στην Πάτρα έχει ταμπουρωθεί στο μπαλκόνι του κρατώντας μαχαίρι, ενώ δραπέτευσε από την Ψυχιατρική του Ρίου, όπου είχε μεταφερθεί πριν μερικές μέρες

Σύνταξη
Κιλκίς: «Φεύγω» – Οι τελευταίες στιγμές του 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς
Ελλάδα 13.11.25

Οι τελευταίες στιγμές του κρεοπώλη στο Κιλκίς που έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε - «Φεύγω»

Το πρωί της Τετάρτης, στο χωριό Μαυρονέρι στο Κιλκίς, 40χρονος κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Δαμάσι: Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας που βρήκε την ατυχή 49χρονη μέσα στο φούρνο
Στο Δαμάσι 13.11.25

Σοκ από τον τραγικό θάνατο 49χρονης σε φούρνο - Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας που την βρήκε

Θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει στο Δαμάσι το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, όταν 49χρονη βρήκε τραγικό θάνατο μέσα σε φούρνο

Σύνταξη
Ταυτοποιήθηκαν έξι μέλη εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη για κλοπές και διαρρήξεις
Ελλάδα 13.11.25

Ταυτοποιήθηκαν έξι μέλη εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη για κλοπές και διαρρήξεις

Η δράση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης χρονολογείται στο διάστημα από τον Μάιο του 2020 έως τον Αύγουστο του επόμενου έτους και εντοπίζεται στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Σερρών. Άνω των 500.000 ευρώ η λεία

Σύνταξη
Βορίζια: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Βορίζια 13.11.25

Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 23χρονος ανιψιός του Καργάκη για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Την Δευτέρα απολογείται ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια - Σε βάρος του νεαρού υπήρχαν εξ αρχής υποψίες λόγω βιντεοληπτικού υλικού που περιήλθε στη διάθεση των αρχών

Σύνταξη
Δαμάσι: Φρικτός θάνατος για 49χρονη μητέρα δύο παιδιών – Πώς εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος
Ελλάδα 13.11.25 Upd: 11:32

Τραγωδία: Φρικτός θάνατος για 49χρονη μητέρα δύο παιδιών - Πώς εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Δαμάσι, όπου μια 49χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο αρτοποιείο που διατηρούσε η ίδια.

Σύνταξη
Στη Νότια Ευρώπη οι κυβερνήσεις κοιτάζουν προς τη «μεσαία τάξη» – Αλλά δεν πείθουν για τις προθέσεις τους
Προεκλογική στρατηγική 13.11.25

Στη Νότια Ευρώπη οι κυβερνήσεις κοιτάζουν προς τη «μεσαία τάξη» – Αλλά δεν πείθουν για τις προθέσεις τους

Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία. Τρεις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου στρέφονται στη «μεσαία τάξη», αυτήν που πλήρωσε τις οικονομικές κρίσεις. Ωστόσο, τα μέτρα που προτείνουν βρίσκουν αντιστάσεις –όχι άδικα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νίκος Ανδρουλάκης: O αγροτικός κόσμος έχει αφεθεί χωρίς προστασία
Χάρτα Αγροτικής Αναγέννησης 13.11.25

«Πυρά» Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: O αγροτικός κόσμος έχει αφεθεί χωρίς προστασία

«H κατάσταση στην ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία είναι παραπάνω από αποκαρδιωτική» ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης ασκώντας σφοδρή κριτική στις κυβερνητικές πολιτικές.

Σύνταξη
Αυτό είναι το μεγάλο σχέδιο της ΕΕ για τη διάσωση της δημοκρατίας
Κόσμος 13.11.25

Αυτό είναι το μεγάλο σχέδιο της ΕΕ για τη διάσωση της δημοκρατίας

Ο αγώνας για τη δημοκρατία είναι η κατεξοχήν κατοχυρωμένη αξία των 27 μελών της ΕΕ, αλλά ΜΚΟ και ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι η νέα «Ασπίδα της Δημοκρατίας» υστερεί σε μέτρα και χρηματοδότηση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Ήταν ωραίο να λούζομαι στο αίμα του εκτελεστή μου» – Δέκα χρόνια μετά, ο τελευταίος όμηρος του Μπατακλάν
Σαν σήμερα 13.11.25

«Ήταν ωραίο να λούζομαι στο αίμα του εκτελεστή μου» – Δέκα χρόνια μετά, ο τελευταίος όμηρος του Μπατακλάν

Δέκα χρόνια μετά τη χειρότερη μεταπολεμική θηριωδία της Γαλλίας, η ανάμνηση των επιθέσεων της 13ης Νοεμβρίου 2015 στο Μπατακλάν παραμένει μια ανοιχτή πληγή. Ο Αρνό Σιμονέν, ένας από τους δώδεκα ομήρους που επέζησαν, θυμάται

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υποθαλάσσιο δίκτυο σεισμογράφων στη Σαντορίνη με την υποστήριξη του δικτύου της Vodafone
Τα Νέα της Αγοράς 13.11.25

Υποθαλάσσιο δίκτυο σεισμογράφων στη Σαντορίνη με την υποστήριξη του δικτύου της Vodafone

Η Σαντορίνη αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Κάθε τεχνολογική πρωτοβουλία που ενισχύει την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια της τοπικής κοινότητας έχει ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα.

Σύνταξη
Τραμπ: Νέο φιάσκο με τους φακέλους Έπσταϊν, του γύρισε μπούμερανγκ – Στο κενό οι πιέσεις του Λευκού Οίκου 
Τι έπεται 13.11.25

Νέο φιάσκο Τραμπ με τους φακέλους Έπσταϊν, του γύρισε μπούμερανγκ - Στο κενό οι πιέσεις του Λευκού Οίκου 

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί ότι θα δημοσιοποιήσει τους φακέλους Έπσταϊν, ωστόσο δεν το έκανε - Τι ακολουθεί μετά τη δημοσιοποίηση των emails με πρωτοβουλία των Δημοκρατικών

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: Δεν έχετε καμία στρατηγική στον πρωτογενή τομέα
Συζήτηση στη Βουλή 13.11.25

Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: Δεν έχετε καμία στρατηγική στον πρωτογενή τομέα

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική της απέναντι στον αγροτικό κόσμο εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι «προκάλεσε την τέλεια καταιγίδα και την κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα».

Σύνταξη
Παρέμβαση του Προέδρου της ΚΕΔΕ στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ:«Τα σημαντικότερα είναι μπροστά μας»
Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση 13.11.25

Παρέμβαση του Προέδρου της ΚΕΔΕ στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ:«Τα σημαντικότερα είναι μπροστά μας»

Ο Λ.Κυρίζογλου παρουσίασε τις θέσεις της ΚΕΔΕ ζητώντας τον «επαναπατρισμό» πόρων που αφαιρέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και την πλήρη χρηματοδότηση αρμοδιοτήτων που ανατέθηκαν στους δήμους χωρίς αντίστοιχους πόρους.

Σύνταξη
Η Ρεάλ Μαδρίτης πουλάει το 10% της!
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης πουλάει το 10% της!

Το σχέδιο Πέρεθ για πώληση έως 10%, η είσοδος επενδυτή στη Ρεάλ, ο ρόλος των socios, τα θεσμικά εμπόδια και οι διεθνείς συγκρίσεις – Η πιο ριζική αλλαγή στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η παύλα που επιστρέφει: Γιατί το Παλάτι ετοιμάζεται να «ξαναβαφτίσει» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
Privy Council 13.11.25

Η παύλα που επιστρέφει: Γιατί το Παλάτι ετοιμάζεται να «ξαναβαφτίσει» τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Μετά την αφαίρεση των τίτλων του, μια λεπτομέρεια προκαλεί νέα αναταραχή: η χαμένη παύλα στο επώνυμο του Άντριου. Το Παλάτι επανεξετάζει τα αρχεία και σκέφτεται να την επαναφέρει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση θέλει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Τα ζητούμενα 13.11.25

Να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση θέλει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου

«Αν θέλουμε η χώρα να κάνει το επόμενο βήμα, πρέπει πρώτα να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση» είπε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δ.Πτωχός στο συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Σύνταξη
Λάρισα: Οργή κτηνοτρόφων, έφτασαν έξω από το γραφείο του Κέλλα – «Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι»
Λάρισα 13.11.25

Οργή κτηνοτρόφων, έφτασαν έξω από το γραφείο του Κέλλα - «Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι»

Φουντώνει διαρκώς η αγανάκτηση στις τάξεις των κτηνοτρόφων ενάντια στην πολιτική που ασκείται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,. Συγκέντρωση στη Λάρισα και κάλεσμα να στηριχθεί ο αγώνας τους.

Σύνταξη
Η Νότια Κορέα προχωρά στη νομιμοποίηση του επαγγέλματος των tattoo artists – Αντιδρά η ιατρική κοινότητα
Μακρά ιστορία 13.11.25

Η Νότια Κορέα προχωρά στη νομιμοποίηση του επαγγέλματος των tattoo artists – Αντιδρά η ιατρική κοινότητα

Η Νότια Κορέα έκανε ένα βήμα προς την αποστιγματοποίηση των τατουάζ νωρίτερα φέτος, όταν η Εθνοσυνέλευση ψήφισε ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει στους tattoo artists να ασκούν το επάγγελμά τους ελεύθερα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γουόρντ: «Θα είμαστε δίπλα στον Έβανς»
Μπάσκετ 13.11.25

Γουόρντ: «Θα είμαστε δίπλα στον Έβανς»

Ο Τάισον Γουόρντ παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Αρμάνι και στάθηκε στον Κίναν Έβανς τονίζοντας πως όλοι θα είναι δίπλα του.

Σύνταξη
Ο Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Έβανς και τη μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 13.11.25

Ο Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Έβανς και τη μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε λίγο πριν την πτήση για το Μιλάνο ενόψει ενόψει του αγώνα με την Αρμάνι και αναφέρθηκε στην ενίσχυση του Ολυμπιακού μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Σύνταξη
Πάτρα: Ένας 23χρονος διέφυγε από την Ψυχιατρική του Ρίου και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του κρατώντας μαχαίρι
Ελλάδα 13.11.25

Ένας 23χρονος διέφυγε από την Ψυχιατρική του Ρίου και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του κρατώντας μαχαίρι

Ένας 23χρονος στην Πάτρα έχει ταμπουρωθεί στο μπαλκόνι του κρατώντας μαχαίρι, ενώ δραπέτευσε από την Ψυχιατρική του Ρίου, όπου είχε μεταφερθεί πριν μερικές μέρες

Σύνταξη
Κιλκίς: «Φεύγω» – Οι τελευταίες στιγμές του 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς
Ελλάδα 13.11.25

Οι τελευταίες στιγμές του κρεοπώλη στο Κιλκίς που έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε - «Φεύγω»

Το πρωί της Τετάρτης, στο χωριό Μαυρονέρι στο Κιλκίς, 40χρονος κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

