Βίντεο στο οποίο ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, που συνελήφθη για την έκρηξη της βόμβας που πυροδότησε το μακελειό στα Βορίζια, έχουν στα χέρια τους οι αρχές, το οποίο τον δείχνει με το αγροτικό του έξω από το σπίτι.

Μάλιστα από το οπτικό υλικό, φαίνονται καθαρά οι κινήσεις του 23χρονου να βγαίνει έξω από το αμάξι και να βγάζει κάτι από το πορτμπαγκάζ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, αστυνομικού συντάκτη των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», οι κάμερες που έχουν καταγράψει τον 23χρονο έξω από το σπίτι που μπήκε η βόμβα είναι δύο.

Το ζητούμενο για την ΕΛ.ΑΣ ήταν ποιος έβαλε τη βόμβα, ποιος έδωσε την εντολή και πού είναι τα όπλα. Μετά από τη χθεσινή σύλληψη φαίνεται πως έχει διαλευκανθεί το πρώτο σκέλος, το ποιος τοποθέτησε τη βόμβα.

Το σενάριο που εξετάζει η αστυνομία είναι εάν ο πατέρας του 23χρονου, που βρίσκεται στη φυλακή, ήρθε σε επαφή με έναν άλλο κρατούμενο ο οποίος γνωρίζει από εκρηκτικούς μηχανισμούς και μέσω αυτής της διαμεσολάβησης έφτιαξαν τη βόμβα.

Εικόνες ντοκουμέντο από το μακελειό στα Βορίζια

Την ίδιαν στιγμή νέες εικόνες από το μακελειό στα Βορίζια, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, φέρνει στη δημοσιότητα για πρώτη φορά το MEGA.

Στις αποκλειστικές εικόνες αποτυπώνονται οι στιγμές μετά τους πυροβολισμούς μεταξύ των δύο οικογενειών, όπου νεκροί και τραυματίες βρίσκονται στον κεντρικό δρόμο του χωριού.

Σε βίντεο έχει καταγραφεί γειτόνισσα να τρέχει πανικόβλητη στο σπίτι του 39χρονου Φανούρη Καργάκη. Διασχίζει τον δρόμο και κάνει την χαρακτηριστική κίνηση να προφυλαχτεί από τις σφαίρες. Φτάνει στην αυλή και γυρνάει, μάλλον να κλείσει κάποια πόρτα αυτοκινήτου.

Σημειώνεται πως οι κάμερες έχουν απόκλιση στην ώρα που αναφέρουν. Υπάρχει μία διπλή απόκλιση σε όλα τα πλάνα, είναι 9 λεπτά μπροστά αλλά και 2 ώρες πίσω.

Το βίντεο τρέχει από τις 09:36:04 ως τις 09:36:15, πραγματικός χρόνος 11:27. Στις 09:39:04, τρία λεπτά μετά, περνάει τρέχοντας ένα λευκό αγροτικό. Είναι το όχημα που μεταφέρει τον νεκρό.

Στις 09:39:04, πραγματική ώρα 11:30, διακρίνεται ένα αμάξι, το οποίο έφτασε στο σημείο της συμπλοκής 5 λεπτά νωρίτερα. Έφτασε στον δρόμο στις 09:34:20 (11:25), έστριψε δεξιά και απομακρύνθηκε. Στις 09:39:04 (11:33) πέρασε με αντίθετη κατεύθυνση τον δρόμο.

Ανάμεσα στα δύο πλάνα μεσολαβεί το 09:28:50, δηλαδή 11:19:50, όπου μία γυναίκα με μαύρα ρούχα και σαγιονάρες καταγράφεται να τρέχει προς την ίδια κατεύθυνση που έστριψε το αγροτικό.

Η χρονική αλληλουχία

Πριν από τα πιο σημαντικά ίσως βίντεο του μακελειού, υπάρχουν και άλλα εξίσου σημαίνοντα.

Στις 09:22:39 (11:13:39) το τζιπ του Καργάκη κάνει όπισθεν και βγαίνει από το σπίτι του. Άλλη κάμερα, στις 09:22:52, το καταγράφει να κινείται με μεγάλη ταχύτητα.

κολουθούν πυροβολισμοί και στις 09:23:45 (11:14:45) εμφανίζεται ένα μπλε τζιπάκι να κατεβαίνει τον δρόμο. Είναι το τζιπ αυτόπτη μάρτυρα που έχει δεχτεί «αδέσποτες» σφαίρες.

Σε άλλο βίντεο καταγράφεται το πώς ενημερώνεται και η σύζυγος του 39χρονου. Το ρολόι γράφει 09:28:33 (11:19:33). Η γυναίκα είναι με το κινητό, ντυμένη στα μαύρα και φοράει σαγιονάρες. Χάνεται για λίγα δευτερόλεπτα στο βάθος του μπαλκονιού και ύστερα αρχίζει ένα μεγάλο σπριντ προς το σημείο του μακελειού. Είναι η από άλλη κάμερα, στις 09:28:50, όπου καταγράφηκε η γυναίκα με μαύρα ρούχα και σαγιονάρες να τρέχει προς την ίδια κατεύθυνση που έστριψε το αγροτικό.