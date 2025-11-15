Βορίζια: Οι αστυνομικές δυνάμεις θα παραμείνουν στο χωριό, λέει η Δημογλίδου

Έχουν περάσει δύο εβδομάδες από το αιματηρό περιστατικό με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια του Ηρακλείου Κρήτης.

Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. τόνισε πως η παρουσία της αστυνομίας θα παραμείνει στα Βορίζια.

Όπως τονίζει η Αστυνομία, η ανάκριση για το αιματοκύλισμα συνεχίζεται και μέσα από τις απολογίες των κατηγορούμενων μπορούν να δοθούν παραπάνω στοιχεία για την υπόθεση και να προκύψουν νέοι εμπλεκόμενοι.

Μιλώντας στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε ότι η Αστυνομία έχει στη διάθεσή της ψηφιακά πειστήρια, τα οποία εξετάζονται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει η εμπλοκή κάποιου έγκλειστου στις φυλακές.

Υπενθυμίζεται ότι 23χρονος ανιψιός του 39χρονου που σκοτώθηκε στα Βορίζια, συνελήφθη από τις Αρχές και κατηγορείται για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών.

«Διερευνάται πως βρέθηκαν στην κατοχή του οι εκρηκτικές ύλες», είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. και συμπλήρωσε: «Οι δύο πλευρές δεν μας βοήθησαν αρκετά. Υπάρχουν άτομα που μας βοήθησαν αρκετά στην έρευνα. Μπορεί να μην έχουν καταθέσει στην αστυνομία, αλλά μας δόθηκαν πληροφορίες από άτομα που γνώριζαν περιστατικά».

Παράλληλα, η Αστυνομία αναζητά τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό, με τους αστυνομικούς να ψάχνουν ακόμα και σε εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία.

Η ΕΛ.ΑΣ. σημειώνει πως οι αστυνομικές δυνάμεις θα παραμείνουν στα Βορίζια μέχρι να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων του χωριού.

«Δεν έχουν κατανοήσει και οι δύο πλευρές ότι πρέπει να σταματήσει εδώ αυτό το κακό, πρέπει να δοθεί τέλος. Να μην υπάρχει συνέχεια. Χάθηκαν δύο άνθρωποι τόσο άδικα. Κάθε πλευρά έχει χάσει και από έναν δικό της συγγενή και θρηνεί γι’ αυτόν. Γι’ αυτό και δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις το επόμενο διάστημα και θα παραμείνουν οι δυνάμεις σίγουρα στο χωριό. Θα παραμείνουν όσο χρειαστεί μέχρι να βεβαιωθούμε ότι όλοι οι κάτοικοι είναι ασφαλείς», τόνισε η κ. Δημογλίδου.