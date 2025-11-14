newspaper
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Βορίζια: «Του είχαν στήσει ενέδρα, δεν είχε όπλο» λένε οι γονείς του Φανούρη Καργάκη
Ελλάδα 14 Νοεμβρίου 2025 | 22:25

Βορίζια: «Του είχαν στήσει ενέδρα, δεν είχε όπλο» λένε οι γονείς του Φανούρη Καργάκη

Ο γονείς του 39χρονου που έχασε τη ζωή του στα Βορίζια υποστηρίζουν ότι ο Φανούρης Καργάκης δεν οπλοφορούσε την ώρα της συμπλοκής.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έλξη: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

Έλξη: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

Spotlight

Τη δική τους εκδοχή για τα όσα διαδραματίστηκαν το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια δίνουν οι γονείς του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος ήταν ο ένας εκ των δύο θυμάτων της τραγωδίας στην Κρήτη.

Οι γονείς του 39χρονου κτηνοτρόφου υποστηρίζουν ότι τα μέλη της άλλης οικογένειας είχαν στήσει ενέδρα στον γιο τους, ο οποίος όπως τονίζουν δεν οπλοφορούσε εκείνη τη στιγμή, συνεπώς δεν ενεπλάκει στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς.

«Ο γιος μου μπήκε στο χωριό. Δεν ήθελε ούτε ιστορία, ούτε τίποτα. Έτρεχε να ταΐσει τα πρόβατα και το ευτύχημα είναι ότι τα δύο κοπέλια του είχαν πυρετό και δεν τα πήρε. Του είχαν στήσει ενέδρα και παίζανε (σ.σ. πυροβολούσαν) από γύρω γύρω. Βγαίνουν οι τηλεοράσεις και λένε ότι ανταπέδιδαν με πυροβολισμούς. Αυτά είναι όλα ψέματα», ανέφερε ο πατέρας του Φανούρη Καργάκη, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Οι πρώτοι πυροβολισμοί

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη είχαν αρχίσει από το πρωί να πυροβολούν σε σπίτια της δικής τους οικογένειας στα Βορίζια.

Όπως έχει γίνει γνωστό, είχαν σημειωθεί πυροβολισμοί στο χωριό τα ξημερώματα του Σαββάτου, μετά την ανατίναξη του σπιτιού της οικογένειας Φραγκιαδάκη το βράδυ της Παρασκευής.

«Δεν είχε όπλο»

Παράλληλα, ο πατέρας του Φανούρη Καργάκη υπογράμμισε ότι ο γιος του ήταν άοπλος την ώρα της συμπλοκής.

«Όταν πήγα και βγάλαμε το γιο μου (σ.σ. από το αυτοκίνητό του) όπλο είδαμε» σημείωσε.

Πριν ένα χρόνο η πρώτη κόντρα

Αν και για χρόνια η κατάσταση μεταξύ των δύο οικογενειών ήταν σχετικά ήρεμη, πριν ένα χρόνο έγινε ένα περιστατικό που έβαλε φωτιά στον σασμό που είχε επιτευχθεί μέχρι τότε.

Ένα επεισόδιο σε ένα γλέντι, άναψε τα αίματα, όμως και πάλι είχαν μπει οι «μεσίτες» (σ.σ. αυτοί που αναλαμβάνουν να κάνουν το σασμό) και το περιστατικό δεν έφτασε μέχρι την αστυνομία.

«Στον ίδιο τόπο που σκότωσαν τον γιο μου, μαχαίρωσαν τον εγγονό μου και μπήκαν μεσίτες να μας βάλουν τα φτιάξουμε, να μην πάμε στην αστυνομία», τόνισε ο πατέρας του Φανούρη Καργάκη και υποστηρίζει ότι η συμφωνία καταπατήθηκε από την άλλη πλευρά.

«Δεν απειλούμε, να λήξει η τραγωδία» λέει η οικογένεια Φραγκιαδάκη

Από την πλευρά του ο αδελφός της 56χρονης νεκρής, Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, υποστήριξε ότι μέλη της οικογένειας Καργάκη άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια.

«Ούτε απειλούμε, ούτε τίποτα. Θέλουμε να καταλαγιάσει το πράγμα, να λήξει αυτή η τραγωδία, αν θέλουν κι αυτοί», ανέφερε ο Γιάννης Φραγκιαδάκης.

Περιγράφοντας μάλιστα τι συνέβη τη μοιραία μέρα, σημείωσε: «Είχαμε πάει στο σπίτι του ανιψιού μου. Το είχαν ανατινάξει. Κατεβήκαμε στο κάτω χωριό. Πέρασε ένας με αμάξι, ο άλλος από πάνω με το καλάζνικοφ, ένα – δύο καλάζνικοφ και φτάσαμε εδώ στη σκάλα να κατεβούμε στο σπίτι μας όταν πρόλαβε ο άλλος στο δρόμο και έγινε ότι έγινε».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Η διαφορά…φάσης για τις «μακρο» προβλέψεις της Ελλάδας

Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Η διαφορά…φάσης για τις «μακρο» προβλέψεις της Ελλάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έλξη: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

Έλξη: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Wall Street
Wall Street: Το roller coaster των μετοχών τεχνολογίας – Από τη βουτιά στα κέρδη

Wall Street: Το roller coaster των μετοχών τεχνολογίας – Από τη βουτιά στα κέρδη

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σπύρος Μαρτίκας: Αποκάλυψη για τον συλληφθέντα επιχειρηματία – «Έστησαν τραπέζι και έφαγαν 250.000€ από τον Παντελίδη»
Ελλάδα 14.11.25

Αποκάλυψη Μαρτίκα για τον συλληφθέντα επιχειρηματία: Σε δικό του στημένο τραπέζι έχασε 250.000€ ο Παντελής Παντελίδης

Όπως υποστήριξε ο Σπύρος Μαρτίκας, που έπεσε θύμα της απάτης με τις δήθεν επενδύσεις, ο επιχειρηματίας που συνελήφθη ήταν πίσω από την παράνομη λέσχη που έπαιζε ο Παντελής Παντελίδης πριν χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Βορίζια: Νέα ντοκουμέντα πριν το μακελειό – Αποκάλυψη για τις ζωοκλοπές από την οικογένεια του 39χρονου
Ελλάδα 14.11.25

Βορίζια: Νέα ντοκουμέντα πριν το μακελειό – Αποκάλυψη για τις ζωοκλοπές από την οικογένεια του 39χρονου

Δύο ώρες πριν την αιματηρή συμπλοκή, κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη μαύρη BMW να φτάνει στο σπίτι του Φανούρη - Συγγενείς του, υποστηρίζουν μέλη της άλλης οικογένειας, άρχισαν να πυροβολούν

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ακόμη ένας κατηγορούμενος για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων
Ελλάδα 14.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ακόμη ένας κατηγορούμενος για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υπόθεση αυτή, που αποτελεί την πρώτη εγκληματική οργάνωση, η οποία συνδέεται με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν μέχρι σήμερα προφυλακιστεί 14 κατηγορούμενοι.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Οδηγός φορτηγού τερμάτισε το αλκοτέστ με ένδειξη 1,70 mg/l – Συνελήφθη για τρίτη φορά μεθυσμένος μετά από τροχαίο
Ελλάδα 14.11.25

Οδηγός φορτηγού τερμάτισε το αλκοτέστ με ένδειξη 1,70 mg/l – Συνελήφθη για τρίτη φορά μεθυσμένος μετά από τροχαίο

Ο 40χρονος οδηγός προκάλεσε τροχαίο στα Μέγαρα και εγκατέλειψε το σημείο - Το τελευταίο έτος είχε εντοπιστεί να οδηγεί άλλες 2 φορές υπό την επήρεια αλκοόλ και του είχε ανακληθεί η άδεια οδήγησης

Σύνταξη
Τέμπη: Στην τελική ευθεία η διαδικασία των εκταφών – Πόσες οικογένειες έχουν πει «ναι» και πόσες «όχι»
Ελλάδα 14.11.25

Τέμπη: Στην τελική ευθεία η διαδικασία των εκταφών – Πόσες οικογένειες έχουν πει «ναι» και πόσες «όχι»

Δέκα οικογένειες φέρεται να έχουν ζητήσει την εκταφή των των δικών τους ανθρώπων προκειμένου να διενεργηθούν όλες οι αναγκαίες εξετάσεις για την αναζήτηση της αιτίας θανάτου τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός 88-87: Όταν «ξύπνησε» ήταν αργά….
Euroleague 14.11.25

Ολίμπια Μιλάνο – Ολυμπιακός 88-87: Όταν «ξύπνησε» ήταν αργά….

Ο Ολυμπιακός κυνηγούσε στο σκορ την Αρμάνι για τρία δεκάλεπτα κι όταν αφυπνίστηκε στο τελευταίο αποδείχθηκε πως ήταν πλέον αργά. Μόνο ο Άλεκ Πίτερς και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξεχώρισαν από τους ερυθρόλευκους.

Σύνταξη
Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία
Διεθνής Οικονομία 14.11.25

Η οικονομική ανισότητα είναι «μια πολιτική επιλογή» – Κορυφαίοι οικονομολόγοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλία

Διεθνή οργανισμό για την οικονομική ανισότητα στα πρότυπα της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή ζητούν 500 οικονομολόγοι.

Σύνταξη
Σουηδία: Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες – Παρασύρθηκαν από το λεωφορείο που προσέκρουσε σε στάση
Στη Στοκχόλμη 14.11.25

Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες στη Σουηδία - Παρασύρθηκαν από το λεωφορείο που προσέκρουσε σε στάση

Μέσα ενημέρωσης στη Σουηδία κάνουν λόγο για τροχαίο δυστύχημα - Συνελήφθη ο οδηγός του λεωφορείου - Ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων

Σύνταξη
«Λάμψη» Μέσι στη νίκη της Αργεντινής επί της Ανγκόλας (2-0) σε ιστορικό φιλικό (vid)
Ποδόσφαιρο 14.11.25

«Λάμψη» Μέσι στη νίκη της Αργεντινής επί της Ανγκόλας σε ιστορικό φιλικό (vid)

Γκολ και ασίστ για τον Λιονέλ Μέσι στη φιλική νίκη της Εθνικής Αργεντινής με 2-0 επί της Ανγκόλας που έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την ανεξαρτησία της αφρικανικής χώρας.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Μετά την Αθήνα και το Παρίσι, θα επισκεφθεί την Ισπανία
Διπλωματική περιοδεία 14.11.25

Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Μετά την Αθήνα και το Παρίσι, θα επισκεφθεί την Ισπανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα επισκεφθεί τη Μαδρίτη την ερχόμενη Τρίτη 18 Νοεμβρίου. Την Κυριακή θα βρίσκεται στην Ελλάδα και τη Δευτέρα στη Γαλλία.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη «ξαναγράφει» τους όρους του εγκλήματος – Η αστυνομία δεν ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει
Συνθετικό έγκλημα 14.11.25

Η τεχνητή νοημοσύνη «ξαναγράφει» τους όρους του εγκλήματος – Η αστυνομία δεν ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει

Drones θα εντοπίζουν «κατάλληλους χώρους» για εξαφάνιση πτωμάτων, σκυλιά-ρομπότ θα κάνουν διαρρήξεις. Kυβερνοεπιθέσεις και απάτες deepfake. Η τεχνητή νοημοσύνη, μαζί με τα άλλα, αλλάζει το έγκλημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ευρώπη: Ποιες χώρες χρησιμοποιούν περισσότερο την AI; Η Ελλάδα ουραγός στην ανάπτυξη
Τεχνολογική κούρσα 14.11.25

Ποιες χώρες στην Ευρώπη χρησιμοποιούν περισσότερο την AI; Η Ελλάδα ουραγός στην ανάπτυξη

Η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης. Ακολουθούν οι χώρες όπου έχει ενσωματωθεί περισσότερο στην καθημερινή ζωή

Σύνταξη
H oικονομία της αγοράς ή η οικονομία της παραγωγής; Ποιος θα είναι ο νικητής της νέας παγκόσμιας σύγκρουσης
Διεθνής Οικονομία 14.11.25

H oικονομία της αγοράς ή η οικονομία της παραγωγής; Ποιος θα είναι ο νικητής της νέας παγκόσμιας σύγκρουσης

Η οικονομία της παραγωγής, που δίνει έμφαση στην κρατικά υποστηριζόμενη βιομηχανική πολιτική και την επένδυση σε υποδομές, αναδεικνύεται ως το πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο για τον 21ο αιώνα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Με απίθανες δικαιολογίες η ασπίδα του Μαρτίνεθ στον Κριστιάνο Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Με απίθανες δικαιολογίες η ασπίδα του Μαρτίνεθ στον Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο προπονητής της Πορτογαλίας υπερασπίστηκε τον Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε εναντίον της Ιρλανδίας και τα …έριξε στις κάμερες αλλά και στους αντιπάλους!

Βάιος Μπαλάφας
Γερμανία: Ετοιμάζεται για υποχρεωτική θητεία στον στρατό – 700.000 νέοι θα κληθούν να δηλώσουν διαθεσιμότητα
Σχέδιο δύο φάσεων 14.11.25

Γερμανία: Ετοιμάζεται για υποχρεωτική θητεία στον στρατό – 700.000 νέοι θα κληθούν να δηλώσουν διαθεσιμότητα

Η Γερμανία πλησιάζει όλο και περισσότερο στην επαναφορά της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, μετά τον συμβιβασμό εντός της κυβερνητικής συμμαχίας. T πρόγραμμα θα εφαρμοστεί αρχικά σε εθελοντική βάση

Σύνταξη
Το «mini Super Bowl» της Μαδρίτης
Άλλα Αθλήματα 14.11.25

Το «mini Super Bowl» της Μαδρίτης

Έτσι στήνεται το πρώτο επίσημο παιχνίδι NFL στην Ισπανία: Εκτιμώμενο οικονομικό αποτύπωμα 70 εκατ. ευρώ και ένα τεράστιο επιχειρησιακό σχέδιο μεταμορφώνουν τη Μαδρίτη ενόψει του «mini Super Bowl».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γαλλία: Δέκα χρόνια μετά τις επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου, «η ζωή νικάει» – Τι λένε επιζώντες
Μνήμη και ελπίδα 14.11.25

Δέκα χρόνια μετά τις επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου, «η ζωή νικάει» στην Γαλλία - Τι λένε επιζώντες

Τέσσερις επιζώντες από τις επιθέσεις των τζιχαντιστών το 2015 στην Γαλλία περιγράφουν στην «Libération» πώς πέρασαν αυτή τη δεκαετία αλλά και πώς βλέπουν το μέλλον

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Pirelli 2026: Βένους Γουίλιαμς, Ιρίνα Σάικ, Τίλντα Σουίντον, Εύα Χερτζίκοβα και άλλα θαύματα της φύσης στο ημερολόγιο-μανιφέστο 
Αιθέριο 14.11.25

Pirelli 2026: Βένους Γουίλιαμς, Ιρίνα Σάικ, Τίλντα Σουίντον, Εύα Χερτζίκοβα και άλλα θαύματα της φύσης στο ημερολόγιο-μανιφέστο 

Το Ημερολόγιο της Pirelli για το 2026 φέρει την υπογραφή του Νορβηγού φωτογράφου Σόλβε Σούντσμπο και έχει ως θέμα τα στοιχεία της φύσης 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πιτ Δασκαλάκης εναντίον Ντόναλντ Τραμπ για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στην Τζόρτζια
Και άλλων 14 14.11.25

Πιτ Δασκαλάκης εναντίον Ντόναλντ Τραμπ για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στην Τζόρτζια

Ο εισαγγελέας Πιτ Δασκαλάκης αυτοδιορίστηκε αφού προηγουμένως προσέγγισε πολλούς άλλους εισαγγελείς αλλά όλοι αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπόθεση εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Το AfD ζητά από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να χαρακτηρίσουν τρομοκρατικές τις αντιφασιστικές ομάδες
Στόχος η καταστολή 14.11.25

Το AfD ζητά από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να χαρακτηρίσουν τρομοκρατικές τις αντιφασιστικές ομάδες

Το AfD χαιρέτισε την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να χαρακτηρίσει τρομοκρατικές αντιεξουσιαστικές ομάδες από τη Γερμανία και την Ευρώπη (δύο ελληνικές). Κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν το ίδιο

Σύνταξη
LIVE: Πολωνία – Ολλανδία
Ποδόσφαιρο 14.11.25

LIVE: Πολωνία – Ολλανδία

LIVE: Πολωνία – Ολλανδία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πολωνία – Ολλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Tηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Με μπλουζάκια Έβανς στο ζέσταμα οι παίκτες του Ολυμπιακού – «Ποτέ μη χάνεις την ελπίδα, μείνε δυνατός»
Μπάσκετ 14.11.25

Με μπλουζάκια Έβανς στο ζέσταμα οι παίκτες του Ολυμπιακού – «Ποτέ μη χάνεις την ελπίδα, μείνε δυνατός»

Το συγκλονιστικό μήνυμα των παικτών του Ολυμπιακού στον Έβανς που τραυματίστηκε σοβαρά, πριν την έναρξη του αγώνα με την Αρμάνι: «Μην χάνεις ποτέ την ελπίδα σου – Μείνε δυνατός Κίναν».

Σύνταξη
LIVE: Κροατία – Νησιά Φερόε
Ποδόσφαιρο 14.11.25

LIVE: Κροατία – Νησιά Φερόε

LIVE: Κροατία – Νησιά Φερόε. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κροατία – Νησιά Φερόε για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Tηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
LIVE: Λουξεμβούργο – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 14.11.25

LIVE: Λουξεμβούργο – Γερμανία

LIVE: Λουξεμβούργο – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λουξεμβούργο – Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Tηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός
Euroleague 14.11.25

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός

LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Tηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Γουίτκοφ: Σχεδιάζει να συναντηθεί με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, αλ-Χάγια, λένε οι New York Times
Θα γίνει; 14.11.25

New York Times: Ο Γουίτκοφ σχεδιάζει να συναντηθεί με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, αλ Χάγια

Οι New York Times επικαλούνται δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα - Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο απεσταλμένος του Τραμπ θα συζητήσει με τον υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Χαμάς για την εκεχειρία στη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Από Αθήνα μέχρι Αλβανία: 609 χλμ φιλμ για την επική Οδύσσεια – Νέες φωτογραφίες της κολοσσιαίας υπερπαραγωγής
Ομηρικό ρίσκο 14.11.25

Από Αθήνα μέχρι Αλβανία: 609 χλμ φιλμ για την επική Οδύσσεια – Νέες φωτογραφίες της κολοσσιαίας υπερπαραγωγής

H Oδύσσεια, το νέο κινηματογραφικό έπος του Κρίστοφερ Νόλαν, θέλει να είναι η υπερπαραγωγή που θα αποτελειώσει κάθε υπερπαραγωγή. Τα νούμερα το επιβεβαιώνουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ντόρτμουντ στηρίζει τον Κόβατς
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Η Ντόρτμουντ στηρίζει τον Κόβατς

Ο διευθύνων σύμβουλος αθλητισμού της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν τονίζει ότι δεν υπάρχει θέμα με τον προπονητή Νίκο Κόβατς

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο