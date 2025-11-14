Βορίζια: «Του είχαν στήσει ενέδρα, δεν είχε όπλο» λένε οι γονείς του Φανούρη Καργάκη

Τη δική τους εκδοχή για τα όσα διαδραματίστηκαν το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια δίνουν οι γονείς του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος ήταν ο ένας εκ των δύο θυμάτων της τραγωδίας στην Κρήτη.

Οι γονείς του 39χρονου κτηνοτρόφου υποστηρίζουν ότι τα μέλη της άλλης οικογένειας είχαν στήσει ενέδρα στον γιο τους, ο οποίος όπως τονίζουν δεν οπλοφορούσε εκείνη τη στιγμή, συνεπώς δεν ενεπλάκει στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς.

«Ο γιος μου μπήκε στο χωριό. Δεν ήθελε ούτε ιστορία, ούτε τίποτα. Έτρεχε να ταΐσει τα πρόβατα και το ευτύχημα είναι ότι τα δύο κοπέλια του είχαν πυρετό και δεν τα πήρε. Του είχαν στήσει ενέδρα και παίζανε (σ.σ. πυροβολούσαν) από γύρω γύρω. Βγαίνουν οι τηλεοράσεις και λένε ότι ανταπέδιδαν με πυροβολισμούς. Αυτά είναι όλα ψέματα», ανέφερε ο πατέρας του Φανούρη Καργάκη, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Οι πρώτοι πυροβολισμοί

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη είχαν αρχίσει από το πρωί να πυροβολούν σε σπίτια της δικής τους οικογένειας στα Βορίζια.

Όπως έχει γίνει γνωστό, είχαν σημειωθεί πυροβολισμοί στο χωριό τα ξημερώματα του Σαββάτου, μετά την ανατίναξη του σπιτιού της οικογένειας Φραγκιαδάκη το βράδυ της Παρασκευής.

«Δεν είχε όπλο»

Παράλληλα, ο πατέρας του Φανούρη Καργάκη υπογράμμισε ότι ο γιος του ήταν άοπλος την ώρα της συμπλοκής.

«Όταν πήγα και βγάλαμε το γιο μου (σ.σ. από το αυτοκίνητό του) όπλο είδαμε» σημείωσε.

Πριν ένα χρόνο η πρώτη κόντρα

Αν και για χρόνια η κατάσταση μεταξύ των δύο οικογενειών ήταν σχετικά ήρεμη, πριν ένα χρόνο έγινε ένα περιστατικό που έβαλε φωτιά στον σασμό που είχε επιτευχθεί μέχρι τότε.

Ένα επεισόδιο σε ένα γλέντι, άναψε τα αίματα, όμως και πάλι είχαν μπει οι «μεσίτες» (σ.σ. αυτοί που αναλαμβάνουν να κάνουν το σασμό) και το περιστατικό δεν έφτασε μέχρι την αστυνομία.

«Στον ίδιο τόπο που σκότωσαν τον γιο μου, μαχαίρωσαν τον εγγονό μου και μπήκαν μεσίτες να μας βάλουν τα φτιάξουμε, να μην πάμε στην αστυνομία», τόνισε ο πατέρας του Φανούρη Καργάκη και υποστηρίζει ότι η συμφωνία καταπατήθηκε από την άλλη πλευρά.

«Δεν απειλούμε, να λήξει η τραγωδία» λέει η οικογένεια Φραγκιαδάκη

Από την πλευρά του ο αδελφός της 56χρονης νεκρής, Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, υποστήριξε ότι μέλη της οικογένειας Καργάκη άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια.

«Ούτε απειλούμε, ούτε τίποτα. Θέλουμε να καταλαγιάσει το πράγμα, να λήξει αυτή η τραγωδία, αν θέλουν κι αυτοί», ανέφερε ο Γιάννης Φραγκιαδάκης.

Περιγράφοντας μάλιστα τι συνέβη τη μοιραία μέρα, σημείωσε: «Είχαμε πάει στο σπίτι του ανιψιού μου. Το είχαν ανατινάξει. Κατεβήκαμε στο κάτω χωριό. Πέρασε ένας με αμάξι, ο άλλος από πάνω με το καλάζνικοφ, ένα – δύο καλάζνικοφ και φτάσαμε εδώ στη σκάλα να κατεβούμε στο σπίτι μας όταν πρόλαβε ο άλλος στο δρόμο και έγινε ότι έγινε».