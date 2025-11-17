Τα όπλα και ο ηθικός αυτουργός της βομβιστικής επίθεσης – Τα κενά της ΕΛ.ΑΣ. για τα Βορίζια

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για την πλήρη διαλεύκανση της συμπλοκής στα Βορίζια της Κρήτης.

Σκοπός των αστυνομικών που παραμένουν στο νησί είναι να συλληφθούν όλοι όσοι συμμετείχαν στην ανταλλαγή των πυροβολισμών, προκειμένου να οδηγηθούν όλοι ενώπιον των Αρχών.

Τα όπλα που αγνοούνται

Για να συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να εντοπιστούν και τα όπλα που κρατούσαν τα μέλη των δύο οικογενειών.

Μέχρι στιγμής οι Αρχές γνωρίζουν ότι χρησιμοποιήθηκαν έξι όπλα και έχουν ταυτοποιήσει τους χρήστες τους. Ωστόσο, είναι κρίσιμο ζητούμενο να βρεθεί ο οπλισμός για να βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί έχουν στείλει όλα τα όπλα που εντοπίστηκαν στο χωριό, μετά το διπλό φονικό, στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εξεταστούν και να διαπιστωθεί αν κάποιος τα χρησιμοποίησε το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου.

Επίσης στα εργαστήρια της ΔΕΕ εξετάζονται και οι εκατοντάδες κάλυκες που βρέθηκαν στο «πεδίο μάχης» που δημιουργήθηκε στα Βορίζια.

Όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με τα όπλα που αναζητούνται, ενδέχεται τα άτομα που βοήθησαν στη μεταφορά των νεκρών και των τραυματιών να «ανέλαβαν» και την απομάκρυνση του οπλισμού.

«Τσεκάρουν» κινητά από τις φυλακές

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και δύο κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν σε κοινόχρηστους χώρους της φυλακής Αλικαρνασσού.

Οι αστυνομικοί γνωρίζουν ότι οι συγκεκριμένες συσκευές είχαν χρησιμοποιηθεί από προφυλακισμένα -για άλλη υπόθεση- μέλη της οικογένειας του 39χρονου νεκρού και αναζητούν τα στοιχεία των τηλεφωνικών επικοινωνιών για το κρίσιμο διάστημα πριν και μετά την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι της άλλης οικογένειας.

Απολογείται ο 23χρονος για τη βόμβα

Το πρωί της Δευτέρας θα περάσει το κατώφλι της ανακρίτριας Ηρακλείου και ο 23χρονος ανιψιός του 39χρονου θύματος, που αντιμετωπίζει κατηγορίες για έκρηξη από κοινού, κατασκευή πυρομαχικών από κοινού και διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες από κοινού.

Οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι μπορεί ο 23χρονος να τοποθέτησε τη βόμβα, ωστόσο δεν έχει ούτε τη δύναμη για να αποφασίσει μόνος του κάτι τέτοιο αλλά ούτε και τις γνώσεις για την κατασκευή της. Έτσι συνεχίζουν την έρευνα για δύο ακόμα πρόσωπα που σχετίζονται με την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού.

Για το λόγο αυτό, εξετάζουν με προσοχή τις κλήσεις που έγιναν από και προς το κινητό του 23χρονου αλλά και συγγενικών του προσώπων, προκειμένου να αντλήσουν περισσότερα στοιχεία.