Ελεύθερος αφέθηκε ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, σχετικά με την κατηγορία που αντιμετώπιζε ο 23χρονος για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, λίγες ώρες πριν από το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια την 1η Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, έπειτα από πολύωρη συνεδρίαση του Δικαστικού Συμβουλίου, κατά την οποία εξετάστηκαν όλα τα στοιχεία που υπήρχαν εις βάρος του 23χρονου, αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος με αυστηρούς όρους.

Μεταξύ αυτών είναι χρηματική ποινή ύψους 100.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και απαγόρευση διαμονής στα Βορίζια. Η δικηγόρος του Θεονύμφη Μπέρκη δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι ήταν «σωστή απόφαση» καθώς δεν υπάρχει «καμία εμπλοκή του 23χρονου στα γεγονότα».

«Το φωνάζουμε ρητά και κατηγορηματικά, δεν έχει καμία εμπλοκή, το γνωρίζουν όλοι», δήλωσε η δικηγόρος του 23χρονου

Το βίντεο

Η ίδια πηγή αναφέρεται στο βίντεο που «έστειλε» τον 23χρονο στο σπίτι του. Ο κατηγορούμενος από την πρώτη στιγμή είχε ισχυριστεί ότι δεν έχει καμία σχέση με την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι του 27χρονου από την οικογένεια των Φραγκιαδάκηδων καθώς εκείνες τις ώρες δεν ήταν καν στο χωριό.

Όπως είχε καταθέσει, τόσο ο ίδιος όσο και συγγενικά του πρόσωπα την ώρα της έκρηξης βρισκόταν σε κοινωνική εκδήλωση και συγκεκριμένα σε γάμο. Οι δικηγόροι του, Απόστολος Λύτρας και Θεονύμφη Μπέρκη, συνέλλεξαν όλα τα στοιχεία (φωτογραφίες και βίντεο) για να τεκμηριώσουν τα λεγόμενά του.

«Η διαφωνία μεταξύ των αρχών λύθηκε υπέρ της θέσεως του εισαγγελέα, της μη υποβολής της προσωρινής κράτησης», ανέφερε, ενώ τόνισε ότι «ως προς την εμπλοκή του 23χρονου λέμε για μία ακόμα φορά, το φωνάζουμε ρητά και κατηγορηματικά, δεν έχει καμία εμπλοκή. Αυτό το γνωρίζουν όλοι».

Παράλληλα η κ. Μπέρκη επεσήμανε ότι «τα δεδομένα με τα οποία ασκήθηκε η ποινική δίωξη εναντίον του δεν ήταν αυτά τα οποία θα μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν την κατηγορία αυτή. Τα γεγονότα τα οποία του επιρρίπτουν και έλαβαν χώρα δεν συνδέονται αιτιωδώς με τη διενέργεια και τη διάπραξη των κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων που τον βαρύνουν».