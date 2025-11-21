Στα δικαστήρια Ηρακλείου θα βρεθεί σήμερα ο 58χρονος πατέρας των αδερφών Φραγκιαδάκηδων που «πρωταγωνίστησαν» στο μακελειό στα Βορίζια την 1η Νοεμβρίου.

Ο 58χρονος υποστηρίζει ότι το βράδυ της έκρηξης βρισκόταν στο σπίτι του

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 58χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και θα απολογηθεί για τα όσα κατηγορείται.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται καθώς όπως τόνισε και ο συνήγορος υπεράσπισής του, Λευτέρης Κάρτσωνας, την ώρα του μακελειού ο 58χρονος φέρεται να ήταν στο αστυνομικό τμήμα και να έδινε κατάθεση στις αρχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 58χρονος είχε παραδοθεί στο αστυνομικό τμήμα λίγες ώρες μετά την έκδοση του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του.

Τι θα υποστηρίξει ο 58χρονος

Το έγγραφο της Έκθεσης Ένορκης Εξέτασης Μάρτυρα γράφει πως ο 58χρονος πήγε στις Μοίρες, στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 10:15 το πρωί προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση της έκρηξης της βόμβας στο σπίτι του 27χρονου γιου του.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο που έχει το patris.gr, ο 58χρονος δήλωσε ότι το βράδυ της έκρηξης βρισκόταν στο σπίτι του, άκουσε έναν θόρυβο, βγήκε έξω από τη βεράντα και είδε καπνό από ένα σημείο των Βοριζίων, κοντά στο σπίτι του συγγενή του.

«Αμέσως πήρα το αμάξι μου μαζί με τον αδερφό μου και πήγα προς το σημείο αυτό. Όταν πλησιάσαμε καταλάβαμε ότι η έκρηξη είχε γίνει εκεί. Η ζημιά είναι τεράστια και δεν ξέρω αν γίνεται να φτιαχτεί ξανά το σπίτι. Μάλλον κάποιος έβαλε εκρηκτικά μπροστά στην πόρτα του σπιτιού γιατί είχε δημιουργηθεί κρατήρας στο σημείο. Ο γιος μου βρισκόταν με τα άλλα μου παιδιά σε ένα γάμο στο Ηράκλειο και τον ενημέρωσα αμέσως.

Μετά από αυτό πήρα τηλέφωνο την αστυνομία που ήρθε στο σημείο. Δεν μπορώ να γνωρίζω ποιος μπορεί να έκανε τέτοιο πράγμα στο γιο μου και στην οικογένεια μου, σε περίπτωση που μάθω κάτι θα ενημερώσω άμεσα αστυνομία. Κάμερες δυστυχώς δεν υπάρχουν στο σημείο ούτε στη γύρω περιοχή».

Οι καταθέσεις που οδήγησαν στη σύλληψή του

Δύο καταθέσεις «φωτιά» είχαν στα χέρια τους οι αστυνομικές αρχές για τις κινήσεις του 58χρονου πατέρα των Φραγκιαδάκηδων, ο οποίος φέρεται να «πρωταγωνίστησε» στο μακελειό στα Βορίζια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, υπάρχει η κατάθεση της 59χρονης μητέρας του Φανούρη Καργάκη, η οποία τον τοποθετεί στο σημείο των πυροβολισμών λέγοντας πως ήταν ένας από τους άνδρες που άνοιξαν πυρ κατά του γιου της.