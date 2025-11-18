Βορίζια: Τι έλεγε ο 58χρονος με τη δολοφονία της αδερφής του – Κατηγορείται ότι έκρυψε όπλα μετά το μακελειό
Ο 58χρονος είναι ο αδερφός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών και πατέρας των 4 αδερφών που έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί για την υπόθεση.
Παραδόθηκε στις Αρχές και συνελήφθη ο άντρας που κατηγορείται ότι έκρυψε τα όπλα μετά τους πυροβολισμούς στο μακελειό στα Βορίζια της Κρήτης.
Ο δικηγόρος του, από την πλευρά του, μιλάει για μυστήριο καθώς οι ίδιοι οι αστυνομικοί λένε πως ήταν στο ΑΤ Φαιστού εκείνη την ώρα, άρα δεν θα μπορούσε να μαζέψει τα όπλα του μακελειού.
Το προφίλ του 58χρονου
Λίγο μετά το μακελειό, είχε μιλήσει αποκλειστικά στο Live News:
«Δεν μπορώ ούτε να μιλήσω, όλους τους έχουν βάλει μέσα. Το σπίτι ήταν ανατιναγμένο, αν σας ανατινάξουν το σπίτι, τι θα κάνεις; Να πολεμάς τόσα χρόνια να φτιάχνεις ένα σπίτι και τελευταία στιγμή που είναι να μπεις μέσα, να πάνε να στο ανατινάξουν. Σοκαρίστηκα, πήρα κατευθείαν την Αστυνομία τηλέφωνο και αγανάκτησα για να έρθει. Φοβόμαστε, λέει, να έρθουμε. Δεν έχουμε με άλλους σε όλο το νησί πρόβλημα. Εμείς είμαστε φιλήσυχοι άνθρωποι», είχε πει μεταξύ άλλων.
Αρνείται τις κατηγορίες
Ο 58χρονος, για τον οποίο εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, προσήλθε αυτοβούλως στην Ασφάλεια Ηρακλείου σήμερα το πρωί, όπου και συνελήφθη.
Λίγη ώρα αργότερα οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο, όπου παρέμεινε για λίγα μόλις λεπτά, ενώ μέχρι την απολογία του θα παραμείνει προφυλακισμένος στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου.
Οι εξελίξεις έρχονται στην σκιά της απόφασης για τον 23χρονο φερόμενο ως βομβιστή, με το κλίμα στα Βορίζια να μυρίζει «μπαρούτι», ενώ τα όπλα ακόμα αναζητούνται.
Ο δικηγόρος του κ. Λευτέρης Κάρτσωνας, δήλωσε προβληματισμένος για την εξέλιξη και για την έκδοση του εντάλματος σύλληψης, υποστηρίζοντας πως το όνομα του πελάτη του δεν εμφανίζεται στο προανακριτικό υλικό της αστυνομίας. Μάλιστα υποστήριξε,, πως την ώρα της φονικής συμπλοκής στο κέντρο των Βοριζίων, ο εντολέας του βρισκόταν στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, στις Μοίρες της Μεσσαράς, όπου και κατέθεται για την έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της προηγούμενης ημέρας στο σπίτι του 27χρονου γιου του.
